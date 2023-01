De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 3 januari

Robert Downey Jr. en Robert Duvall in ‘The Judge’ van David Dobkin.

Een weekje weg

NPO 3, 16.50 uur

(Familiefilm, Olivier Ringer, 2011) Cathy (Wynona Ringer) is ervan overtuigd dat ze onzichtbaar is voor haar ouders, want haar drukke vader en moeder schenken nooit aandacht aan haar. Cathy’s isolement gaat zo ver dat ze haar zorgen alleen in de voice-over uitspreekt. Het Belgisch-Franse Een weekje weg (À pas de loup) is verder nagenoeg zonder dialogen en laat de wereld van begin tot eind vanuit Cathy’s perspectief zien. Ook wanneer ze de proef op de som neemt en stiekem alleen in het bos achterblijft. Mooi, hoe onderhuids het subtiele, spannende Een weekje weg blijft opereren.

Wynona Ringer in Een weekje weg van Olivier Ringer.

Annie

ONS, 18.30 uur

(Musical, John Huston, 1982) Vaste prik tijdens (en vlak na) de feestdagen, deze schaamteloos sentimentele en bij vlagen cartooneske musical, naar de Little Orphan Annie-strips van Harold Gray. Debutant Aileen Quinn danst, tapt en zingt als de Shirley Temple van de jaren tachtig door de decors. Er gloort voor deze roodharige Annie licht aan de horizon wanneer de stinkend rijke kalerd Oliver ‘Daddy’ Warbucks (Albert Finney) haar op proeftijd in huis neemt. Dan moet nog wel worden afgerekend met de slonzige bazin van het weeshuis en haar doortrapte boevenbroer.

Aileen Quinn in ‘Annie’ van John Huston.

The Judge

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, David Dobkin, 2014) Gewetensbezwaren heeft topadvocaat Hank Palmer (Robert Downey Jr.) nooit als hij de meest twijfelachtige figuren verdedigt, zolang ze maar betalen. Vanzelfsprekend moet in The Judge iets gebeuren wat zijn bestaan op losse schroeven zet: zijn moeder overlijdt en Hank reist af naar het platteland om de begrafenis bij te wonen. Hij is er jaren niet geweest omdat het niet botert met zijn vader, rechter Joseph Palmer (Robert Duvall). The Judge wisselt ongemakkelijk tussen rechtbankdrama, romantiek en komische elementen, maar vooral de relatie tussen vader en zoon Palmer komt goed tot zijn recht. Veteraan Duvall en Downey Jr. halen het beste in elkaar naar boven.

Test Case

NPO 1, 21.21 uur

Voor consumenten die voor een nieuwe aanschaf staan is het aanbod vaak overweldigend, en het online winkelen heeft dat alleen maar erger gemaakt. Hoe weet je nu welke elektrische fiets, tent of secondelijm je moet kopen? De redactie van Kassa schiet ons te hulp met het programma Test Case, waarin Amber Kortzorg productvergelijkingen en tests presenteert. In de eerste aflevering gaat ze zelf in een auto te water om te testen welke veiligheidshamer de beste is. Topsporters gaan aan de slag met stofzuigers en puppy’s kiezen de fijnste hondenspeelbal.

Sagrada Familia: le défi de Gaudí

Canvas, 22.05 uur

De bouw van de Sagrada Familia-basiliek in Barcelona duurt al 140 jaar, maar zit nu in zijn eindsprint met de constructies van de laatste torens. Vorige maand werden de torenspitsen van evangelisten Lucas en Marcus in het licht gezet. Volgend jaar krijgen ze gezelschap van Mattheus en Johannes, en dan rest alleen nog de centrale hoge torenspits met kruis. De Franse documentaire Sagrada Familia: le défi de Gaudí belicht de visie van architect Antoni Gaudí en het complexe bouwproces, dat al ruim een eeuw mee-evolueert met de voortschrijdende techniek.

Wintergasten

NPO 2, 22.09 uur

De tweede Wintergast van dit seizoen, de Marokkaans-Franse schrijver en journalist Leïla Slimani, krijgt in haar woonplaats Lissabon bezoek van Nadia Moussaid. Slimani groeide op in een liberaal Franstalig gezin in Rabat en kwam op haar 17de naar Parijs om te studeren. Haar werk wordt zowel bewonderd als bekritiseerd omdat Slimani vaak controversiële onderwerpen aansnijdt. Zo ging haar eerste boek Dans le jardin de l’ogre over een vrouw met een seksverslaving en tekende ze in Sexe et mensonges de seksuele ervaringen van Marokkaanse vrouwen op.

Nood

NPO 3, 22.19 uur

BNNVara geeft de spannende dramaserie ‘Nood’ een tweede seizoen. Elke aflevering, geschreven door steeds een andere talentvolle jonge scenarist, volgt een binnenkomend telefoongesprek op de 112-alarmcentrale. In de eerste aflevering beantwoordt centralist Boudewijn (Joris Smit) midden in de nacht een melding van Julia, een jonge vrouw die in paniek vertelt hoe ze al een poos last heeft van een stalker. Nu staat de belager met een breekijzer voor de deur. Boudewijn stuurt direct politie naar Julia’s locatie, maar hoort hoe de indringer een ruit inslaat.