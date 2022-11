De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 29 november

Scarlett Johansson in ‘Lucy’ van Luc Besson.

The Pianist

Arte, 14.20 uur

(Oorlog, Roman Polanski, 2002) Vluchteling Wladyslaw Szpilman ontsnapt aan het Warschause getto, maar moet vervolgens zien te overleven in het ene verlaten appartement na het andere. Typisch Polanski is de scène waarin Szpilman per ongeluk een bord laat vallen, en de buren het meteen op een schreeuwen zetten. The Pianist, in Cannes bekroond met de Gouden Palm, volgt mechanisch de vernietiging van de joodse bevolking. Elke stap wordt zonder veel commentaar genomen. Intussen maakt Szpilmans overlevingsstrijd, gespiegeld in het getekende gezicht van hoofdrolspeler Adrien Brody, een verpletterende indruk.

Adrien Brody in ‘The Pianist’ van Roman Polanski.

Prometheus

RTL 7, 20.30 uur

(Sciencefiction, Ridley Scott, 2012) In de donkerste uithoeken van het universum vecht een team ontdekkingsreizigers om de mensheid van de ondergang te redden. De Alien-prequel zit vol rechtstreekse verwijzingen naar Scotts originele horrormeesterwerk, en wil tegelijkertijd méér zijn dan ruimtehorror: een filosofisch en religieus getint actiedrama. Al is de film door dit kapstokje, waaraan Scott een zoektocht naar de oorsprong van de mens ophangt, ook log en frustrerend. Wel onderscheidend: Michael Fassbenders briljant verfijnde spel als ruimteschiprobot David, wiens droog uitgesproken ‘well, it’s not exactly a normal foetus’ leidt tot een huiveringwekkende bevallingsscène.

Michael Fassbender in ‘Prometheus’ van Ridley Scott.

Lucy

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Luc Besson, 2014) Lucy (Scarlett Johansson) wordt ongewild onderdeel van een drugsdeal en krijgt een zak vol experimentele drugs in het lijf genaaid. Wanneer de zak knapt en het spul in enorme hoeveelheden door haar bloedbaan trekt, ontdekt ze dat ze gaandeweg een steeds groter deel van haar hersencapaciteit kan benutten: de transformatie van mens naar supermens tot een soort God. Origineel is Lucy niet, maar het plezier waarmee filmmaker Luc Besson een en ander uitwerkt, is zonder weerga. Van een spectaculaire spookrijdersauto-achtervolging in Parijs tot acteur Min-sik Choi die als geschifte gangster een onvervalste Gary Oldman-imitatie weggeeft: Lucy is energieke, opgewekte en met verrukkelijke vaart geregisseerde filmkolder.

Nu te zien

NPO 2, 21.16 uur

Omdat Nu te zien vijf jaar bestaat, mogen de museumdirecteuren een tentoonstelling in hun eigen museum in het zonnetje zetten. Bart Rutten van Centraal Museum in Utrecht wandelt vandaag door Double Act, een expositie die schilderijen van 17de-eeuwse meesters en hedendaagse videokunst naast elkaar zet. De videowerken zijn afkomstig uit de Kramlich Collection, een particuliere verzameling van nieuwe media. Hedendaagse kunst van bijvoorbeeld Marina Abramovic en Steve McQueen krijgt zo een plekje naast doeken van Gerard van Honthorst en Roelant Saverij.

Lauren

NPO 3, 22.06 uur

Op haar zoektocht naar onbekende werelden is Lauren Verster in Los Angeles aanbeland. Ze laat de bekende plaatjes van palmen, villa’s en Rodeo Drive even voor wat ze zijn en verdiept zich in de minder chique wijken van de stad in de wereld van de straatbendes. Veel mannen sluiten zich al op jonge leeftijd bij zo’n bende aan, waarna het bijna onmogelijk is om de wereld te verlaten. Verster bezoekt de organisatie Homeboy Industries, die bendeleden helpt te ontsnappen. Veel van hen hebben een strafblad, wat het lastig maakt om een nieuw leven te beginnen.

Super Surgeons

Canvas, 22.50 uur

De chirurgen van het Londense Royal Marsden-ziekenhuis zijn gespecialiseerd in geavanceerde kankeroperaties. Acht patiënten met een moeilijk te behandelen of teruggekeerde vorm van de ziekte worden gevolgd in de driedelige medische documentaireserie Super Surgeons. De 41-jarige Jade heeft een tumor in haar keel. Ze heeft alle hoop gevestigd op haar artsen, die een hightech robot gebruiken om haar stem te redden. Na diverse operaties en chemokuren is Lizzies darmkanker toch teruggekeerd, en Dimitrius dreigt zijn arm te verliezen door een sarcoom.

Ongeschreven regels

NPO 2, 23.13 uur

In vier korte documentaires vragen jonge filmmakers zich af hoe zinvol sommige regels in onze maatschappij eigenlijk zijn. Voor wie zijn die regels er, en is het tijd om ze te herschrijven? Ongeschreven regels beleefde zijn première onlangs op het Nederlands Film Festival en staat onder meer stil bij uit de kast komen: doe je dat voor jezelf of voor je omgeving? Verder: is het nodig om je te schamen voor je gehoorapparaat, hoe moet je je gedragen op een donkere en verlaten plek, en hoe ga je om met vrijheid als je niet zo vrij bent opgegroeid?