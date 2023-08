De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 29 augustus

KiKi Layne en Stephan James in ‘If Beale Street Could Talk’ van Barry Jenkins.

Cactus Hotel

Canvas, 21.05 uur

In de Sonorawoestijn van Arizona staat een imposante oude cactus. In deze luchtige natuurdocumentaire vertelt deze cactus zijn opmerkelijke verhaal. Het is namelijk niet zomaar een cactus, maar een hotel waar woestijnbewoners komen eten en drinken, slapen en vrijen, worden geboren en doodgaan. Elke dag checken insecten, reptielen en vogels in, sommige voor heel even en andere voor een langdurig verblijf. Cactus Hotel laat zien hoe hun paden kruisen en geeft een indruk van de belangrijke rol die de cactus speelt in het ecosysteem van de woestijn.

De afhaalchinees

NPO 3, 21.16 uur

Lang leek het Nederlandse adoptiesysteem een win-winsituatie. Kinderen uit verre landen werden gered van een leven in armoede, terwijl Nederlandse ouders hun kinderwens in vervulling zagen gaan. Inmiddels kunnen we daar wat vraagtekens bij plaatsen. Kelly van Binsbergen maakte een documentaireserie over de gevolgen van adoptie, met haar eigen situatie als uitgangspunt. In de eerste aflevering onderzoekt ze hoe adoptie zo populair werd in Nederland en vraagt ze haar adoptievader waarom hij en zijn inmiddels overleden vrouw kozen voor adoptie uit China.

The Following Events Are Based on a Pack of Lies

BBC 1, 22.00 uur

Alice Newman en Cheryl Harker leiden zeer verschillende levens, maar zijn verbonden door dezelfde persoon. Alice (Rebekah Staton) is een ondergewaardeerde assistent en Cheryl (Marianne Jean-Baptiste) een succesvol auteur, en beiden vallen voor de mooie praatjes van Rob Chance (Alistair Petrie), die beweert een succesvol ondernemer te zijn. In de thrillerserie The Following Events Are Based on a Pack of Lies komen de slachtoffers met elkaar in contact, waarna ze besluiten de oplichter te stoppen. De 84-jarige Derek Jacobi is te zien in een bijrol.

Het uur van de wolf: Robert De Niro - Hiding in the Spotlight

NPO 2, 22.10 uur

Deze maand vierde Robert De Niro zijn 80ste verjaardag. De acteur hoort al sinds de jaren zeventig tot de beste vertolkers in Hollywood, maar is weinig mededeelzaam over zijn achtergrond en privéleven. Documentairemaker Jean-Baptiste Péretié maakte het portret Robert De Niro - Hiding in the Spotlight. Hierin probeert hij via archiefmateriaal en enkele zeldzame interviews te achterhalen hoe De Niro zo goed is geworden in het spelen van de intense en vaak gewelddadige personages die we kennen uit Taxi Driver, The Godfather en Goodfellas.

If Beale Street Could Talk

SBS 9, 22.45 uur

(Drama, Barry Jenkins, 2018) If Beale Street Could Talk, naar de gelijknamige roman uit 1974 van James Baldwin, laat zich kijken als lyrische liefdesgeschiedenis, maar biedt tegelijkertijd een gevoelig inzicht in de Afro-Amerikaanse ervaring. In de film wordt het liefdesverhaal van Tish en Fonny in de jaren zeventig verteld – zij is zwanger, hij zit in de gevangenis voor een misdaad die hij niet heeft begaan – dat soms ook een frontale aanklacht is tegen een onverholen racistische samenleving. Trouw aan Baldwins woorden prikt regisseur Barry Jenkins (Moonlight) waar het zeer doet. De intuïtie waarmee hij heden en verleden met elkaar verweeft, bevestigt zijn gevoel voor het potentieel van cinema.

In the Heat of the Night

BBC 2, 00.15 uur

(Misdaad, Norman Jewison, 1967) Het mateloos relevante In the Heat of the Night is een met vijf Oscars bekroonde grimmige misdaadklassieker, waarin Rod Steiger als racistische zuidelijke sheriff na de moord op een belangrijke zakenman moet samenwerken met zwarte agent Virgil Tibbs (Sidney Poitier), die toevallig op doorreis is in het kleine dorpje in Mississippi waar In the Heat of the Night zich afspeelt. Daar leidt een moordonderzoek langs alle sociale lagen van de bevolking, waar het personage van Poitier stuit op evenveel varianten van alledaags racisme. Geweldig spel en ijzersterke sfeer.

Sidney Poitier en Rod Steiger in ‘In the Heat of the Night’ van Norman Jewison.

This is Spinal Tap

BBC 1, 00.40 uur

(Mockumentary, Rob Reiner, 1984) De nepdocumentaire bestond al even toen This is Spinal Tap in 1984 verscheen, denk aan Orson Welles’ radioverslag van een buitenaardse invasie met War of the Worlds (1938), maar regisseur en hoofdrolspeler Rob Reiner zorgde wel voor de doorbraak van de term mockumentary, sindsdien een vaste genre-aanduiding. This is Spinal Tap is een scherp en grappig relaas over de rampzalige Amerikaanse tournee van een lawaaierige Britse heavy metal-band. Met de beroemde scène waarin een bandlid uitlegt dat hun versterker naar standje 11 kan worden gedraaid.