De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 28 maart

Viola Davis in Widows van Steve McQueen.

Looper

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Rian Johnson, 2012) ‘Wazig gedoe’, noemt huurmoordenaar Joe (Joseph Gordon-Levitt) de tijdreisconstructie waarmee hij zijn geld verdient. Illegaal klust hij voor schimmige figuren uit de toekomst, door mensen te liquideren die terug in de tijd worden gezonden. Perfecte moorden: onoplosbaar en lucratief voor de uitvoerder. Tot een van zijn slachtoffers (Bruce Willis) ontsnapt en regisseur Rian Johnson de plot op vermakelijke wijze langs een berg onwaarschijnlijkheden dient te laveren. De soepele wijze waarop dat gebeurt, leverde Johnson de regie op van het achtste Star Wars-deel, The Last Jedi (2017).

Joseph Gordon-Levitt en Bruce Willis in Looper van Rian Johnson.

Widows

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Steve McQueen, 2018) Haar criminele echtgenoot is net begraven als Veronica (Viola Davis) bezoek krijgt van een lokale politicus. Haar geliefde en zijn crew zijn tijdens een misgelopen overval met hun busje in vlammen opgegaan, en zo ook de 2 miljoen dollar die ze van deze politicus hadden gestolen. Dat geld wil hij terug. Veronica en de andere weduwen besluiten een overval uit te voeren waarvoor haar echtgenoot de plannen al had liggen. Widows gaat over verwachtingen en vooroordelen. Huidskleur, achtergrond, sekse: kenmerken die bepalen hoe de personages elkaar bekijken en hoe de kijker hen ziet. Regisseur McQueen (12 Years a Slave) speelt daar meesterlijk mee en laat de actiescènes sprankelen.

Je zal het maar hebben

NPO 3, 21.25 uur

Een motorongeluk leverde Willem een dwarslaesie op en maakte een einde aan zijn windsurfhobby. In Je zal het maar hebben laat hij Jurre Geluk zien hoe hij met zitkitesurfen een alternatief heeft gevonden. De 31-jarige hoort inmiddels bij de wereldtop. De 20-jarige Jana heeft last van aanvallen wanneer ze veel prikkels te verwerken krijgt. Anders dan bij epilepsie worden de aanvallen niet veroorzaakt door elektrische verstoringen in de hersenen. Door deze PNEA is Jenna gestopt met haar dansopleiding, maar met Geluk waagt ze weer een dansje.

Fight or Flight

NPO 3, 22.04 uur

Is het beter om een conflictgebied te ontvluchten naar een veilig oord, of om te blijven en te vechten voor een beter bestaan? Dit dilemma onderzoekt Sahil Amar Aïssa in Fight or Flight. In elke aflevering portretteert hij een aantal mensen uit dezelfde streek, van wie sommigen zijn gevlucht terwijl anderen ter plaatse een verschil proberen te maken. De eerste aflevering vertelt het verhaal van Aelaf, Ashraf en hun neefje Azeez. Terwijl Aelaf en Ashraf wegvluchtten uit de Iraakse stad Mosoel, heeft Azeez de bezetting door Islamitische Staat meegemaakt.

Vera Drake

ONS, 22.39 uur

(Drama, Mike Leigh, 2004) Wanneer vrouwen ongewenst zwanger raken, komt Vera in het geheim langs om daar iets aan te doen. Voor de wet is ze een moordenaar, in het Engeland van de jaren vijftig waar het voor drie Oscars genomineerde Vera Drake zich afspeelt. Mike Leigh (Naked, Secret and Lies) combineert in zijn meesterlijke film diverse genres. Het verhaal over de goedgelovige vrouw is zowel een reconstructie van de benauwde jaren vijftig als een moderne thriller over dubbele moraal en conservatisme. Met magistrale titelrol van de Engelse actrice Imelda Staunton.

Imelda Staunton in Vera Drake van Mike Leigh.

Het uur van de wolf: The Sound Weavers - Van Einaudi tot Beving

NPO 2, 22.39 uur

Zijn ‘streamingsterren’ als Ludovico Einaudi, Joep Beving, Hania Rani en Hauschka neoklassieke genieën of handige muzikanten die met aangename pianodeuntjes een lucratieve markt hebben aangeboord? Op Spotify trekt de Italiaanse pianist en componist Einaudi meer dan acht miljoen luisteraars per maand, en doet Nederlander Beving het met tweeënhalf miljoen ook niet slecht. Afspeellijsten met hun melodieën zijn in trek bij luisteraars met behoefte aan een meditatief moment. In de documentaire The Sound Weavers vertellen de artiesten over hun creatieve proces.

Kingdom of Dreams

Canvas, 22.50 uur

De Franse zakenman Bernard Arnault staat aan het hoofd van LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), een conglomeraat van luxemerken, en is de rijkste persoon ter wereld. De documentaireserie Kingdom of Dreams laat zien hoe Arnault zijn imperium van modemerken bouwde over de ruggen van de getalenteerde ontwerpers John Galliano, Alexander McQueen, Marc Jacobs en Tom Ford. Deze eerste aflevering vertelt hoe de van elk gevoel voor mode verstoken ondernemer Arnault in de jaren negentig profiteert van zijn band met Anna Wintour van modetijdschrift Vogue en hoe hij punkontwerper Galliano binnenhaalt.