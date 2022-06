De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 28 juni

Nelly Frijda, Huub Stapel en René van ’t Hof in Flodder van Dick Maas.

Flodder

RTL 7, 20.30 uur

(Komedie, Dick Maas, 1986) De Hollandse white trash gingen sinds Dick Maas’ succesfilm door het leven als families Flodder. Een mooie prestatie van de nurkse regisseur, die Flodder in een interview in de Volkskrant de film noemde waarop hij het meest trots is. De avonturen van het vaderloze gezin, onder leiding van Nelly Frijda, schopten het in 2007 tot de Canon van de Nederlandse Film. Wat voor de regisseur geen verrassing was. ‘Ze hadden ál mijn films moeten kiezen.’ Verschenen in hetzelfde jaar als Mama is boos!: voor anarchistische Nederlandse komedies trok het publiek destijds massaal naar de bioscopen. Misschien tijd voor een heropleving van het genre?

Man on Fire

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Tony Scott, 2004) Wraakfilm over een doodongelukkige bodyguard (Denzel Washington) die zijn levenslust hervindt wanneer hij zich over een Amerikaans rijkeluismeisje (Dakota Fanning) in Mexico ontfermt. Uitgebreid wordt de vriendschap tussen de twee getoond, waardoor het des te harder aankomt als zij in handen valt van de lokale ontvoeringsindustrie. De overdracht van het losgeld mislukt, het kind verdwijnt, en daarmee kunnen de executies en de martelingen beginnen. Dat de voorspelbare film toch indruk maakt, is geheel te danken aan de heerlijk ver doorgedreven, uitbundige visuele stijl van regisseur Tony Scott.

Denzel Washington in Man on Fire van Tony Scott.

Zwarte zwanen

NPO 2, 20.24 uur

Al sinds 2013 volgt Cees Grimbergen nauwlettend wat er gebeurt in de Nederlandse pensioenwereld. In die periode groeide het vermogen van de pensioenfondsen van 1000 naar 1800 miljard euro, maar toch zijn de meeste pensioenen al veertien jaar niet geïndexeerd. In twee nieuwe afleveringen van Zwarte zwanen probeert hij te achterhalen hoe dat mogelijk is. Grimbergen geeft ook het woord aan gedupeerden, zoals vriendinnen Riet en Marga. Hun pensioen van 500 euro per maand is al geen vetpot en wordt door de stijgende prijzen steeds minder waard.

Unforgiven

SBS 9, 20.30 uur

(Western, Clint Eastwood, 1992) Met Unforgiven maakte Clint Eastwood een einde aan de glans van de western-revolverheld. Eastwood speelt zelf de vermoeide antiheld die nog één keer op zoek gaat naar rechtvaardigheid, en zichzelf onderwijl dapper persifleert. De acteur Eastwood, ooit in het genre begonnen als Rawhide, weet maar al te goed hoe je collega’s tot huiveringwekkende acteerprestaties moet verleiden, blijkt uit de rollen van Gene Hackman (als de sadistische sheriff Bill Daggett) en Morgan Freeman. De film won vier Oscars, waaronder die voor de beste film en de beste regie.

Clint Eastwood in Unforgiven van Clint Eastwood



De gouden lichting

NPO 3, 22.13 uur

De tweede aflevering van het documentairedrieluik De gouden lichting vertelt een schokkend verhaal. Vier Nederlandse topturnsters doen uit de doeken hoe ze door hun trainers werden blootgesteld aan verbale en fysieke mishandeling. Ook werden ze met grote psychologische druk losgeweekt van hun ouders en onderworpen aan een extreem voedingspatroon. Dit was erop gericht om hun ontwikkeling tot vrouw uit te stellen en te voorkomen dat ze zouden gaan menstrueren. Als beloning werd de meisjes een plek aan de top en deelname aan de Olympische Spelen beloofd.

De kleuren van Caspers

NPO 2, 22.20 uur

In De kleuren van Caspers vertelt Charlotte Caspers over de oorsprong en het gebruik van kleur in de kunst. Deze week buigt de kunstenaar zich over de kleur blauw. Terwijl blauw in de natuur vrij zeldzaam is, zijn mensen er dol op: in bijna alle landen ter wereld komt blauw als favoriete kleur uit de bus. De oude Egyptenaren hadden een proces voor het maken van ‘Egyptisch blauw’, maar hun recept ging in de Middeleeuwen verloren. De steensoorten azuriet en lapis lazuli waren dure vervangers, totdat de scheikunde met Pruisisch blauw op de proppen kwam.

Why Buildings Collapse

BBC 2, 22.30 uur

Vorig jaar stortte in een buitenwijk van Miami een appartementengebouw van dertien verdiepingen in. Het gebouw stond er pas veertig jaar, maar veranderde in twaalf seconden in een hoop puin. Hierbij lieten 98 mensen het leven. De documentaire Why Buildings Collapse gaat op zoek naar een verklaring voor deze ramp en vergelijkbare gebeurtenissen over de hele wereld. Aan de hand van ooggetuigenverslagen, camerabeelden en 3D-reconstructies ontstaat een beeld van de momenten voor en tijdens de instorting. Wat kunnen ingenieurs doen om dit te voorkomen?