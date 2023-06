De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 27 juni

Vicky Krieps en Daniel Day-Lewis in ‘Phantom Thread’ van Paul Thomas Anderson.

De streken van Van Boven

NPO 2, 20.28 uur

In dit derde seizoen van De streken van Van Boven bleken veel typische Nederlandse gerechten en eetgewoonten een verrassende oorsprong te hebben. In deze laatste aflevering verdiept Yvette van Boven zich in het meest Nederlandse aller lunchgerechten: de boterham met kaas. Ze toont hoe bleek de Nederlandse lunchtrommel afsteekt bij die van andere Europeanen en vraagt zich af hoe de boterham met kaas zo’n hit is geworden. Waarom werd het vierkante busbrood het best verkochte brood van Nederland en wordt de gebruikte kaas nog net zo gemaakt als vroeger?

Transformers: Age of Extinction

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Michael Bay, 2014) ‘You cannot stop technology’, zegt een door Stanley Tucci gespeelde zakenman in dit vierde deel van de filmserie over robots die in auto’s veranderen. Transformers: Age of Extinction is een technisch vernuftige blockbuster óver technisch vernuft, waarin de mens is gedegradeerd tot zijn gefotoshopte evenbeeld. Het neigt naar parodie, en juist dat maakt het behapbaar. Wie geen logica zoekt achter een ruimteschip dat Hongkong opslokt terwijl een robot op een vuurspuwende dinosaurusrobot door de straat galoppeert, krijgt abstracte filmkunst én groteske destructiecinema voorgeschoteld.

Nicola Peltz en Mark Wahlberg in ‘Transformers: Age of Extinction’ van Michael Bay.

You’ve Got Mail

SBS 9, 20.30 uur

(Romkom, Nora Ephron, 1998) Na de succesvolle romantiek van Sleepless in Seattle (1993) ging het trio makers vijf jaar later op herhaling: regisseur-scenarist Nora Ephorn en de acteurs Tom Hanks en Meg Ryan. Twee boekhandelaars (Hanks en Ryan) zijn dol op e-mailen, wat ze met elkaar doen zonder elkaars identiteit te kennen – tijdens verschijning van You’ve Got Mail nog een absolute noviteit. Als ze professionele rivalen worden, ligt het vervolg voor de hand in deze bijzonder aangenaam vormgegeven remake van Ernst Lubitsch’ klassieker The Shop Around the Corner (1940).

Tom Hanks en Meg Ryan in ‘You’ve Got Mail’ van Nora Ephron.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.32 uur

Het staat in elke supermarkt, maar wordt door de meeste klanten genegeerd: vissaus. Deze eeuwenoude smaakmaker is een onmisbaar ingrediënt in de Thaise en Vietnamese keuken, maar in Nederland vrij onbekend. Keuringsdienst van waarde wilde weten hoe je vissen kunt omtoveren in een heldere saus. Uitpersen wellicht? De realiteit is iets ingewikkelder en begint met het laten fermenteren van (ansjo)vis of garnaal met een flinke dosis zout. Na enkele maanden, soms zelfs jaren, in de Aziatische zon ontstaat er een hartig vocht met een unieke smaak.

Close Up: Hidden Letters – Vrouwen en vrijheid in China

NPO 2, 22.39 uur

Voor niet-ingewijden is het Chinese karakterschrift uiterst ondoorgrondelijk. Wie geen toegang heeft tot onderwijs, zoals eeuwenlang het geval was voor Chinese vrouwen, zal nooit Chinees leren schrijven. Vrouwen in de Chinese provincie Hunan ontwikkelden daarom het fonetische Nüshu-schrift, dat ze in het geheim aan elkaar leerden en verborgen hielden voor mannen. In de documentaire Hidden Letters doen Violet Du Feng en Qing Zhao de geschiedenis van het Nüshu uit de doeken en volgen ze twee vrouwen die zich inzetten voor behoud van het geheimschrift.

Ku Klux Klan, une histoire américaine

Canvas, 23.40 uur

In de tweede helft van Ku Klux Klan, une histoire américaine toont regisseur David Korn-Brzoza de opleving van de racistische Amerikaanse beweging in de jaren zestig. Na de Tweede Wereldoorlog was de Ku Klux Klan uiteengevallen in verschillende fracties en het ledental sterk gedaald. Als reactie op de groeiende burgerrechtenbeweging kwam er echter ook meer sympathie voor de KKK, die met bloederige bomaanslagen van zich liet horen. In de jaren zeventig voerde de FBI een succesvolle infiltratiecampagne tegen de KKK, die tegenwoordig sterk versplinterd is.

Phantom Thread

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Paul Thomas Anderson, 2017) De starre Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) is een verstokte vrijgezel die het nooit lang uithoudt met zijn veroveringen. Zijn werk als couturier gaat boven alles. Dan ontmoet hij serveerster Alma (Vicky Krieps). Bij hun kennismaking knettert het, en zij lijkt al meteen zeker te weten dat hij niet de sterke man is die hij pretendeert te zijn. Ze moet alleen zijn zwakke plekken zien te vinden. Vervolgens ontvouwt zich een fantastisch, ontregelend kat-en-muisspel, met liefde en overgave als inzet. Andersons zoveelste meesterwerk Phantom Thread is een bedwelmend, boosaardig en erg grappig sprookje vol verrassingen, een rijke filmische traktatie die je gerust vaker kunt zien.