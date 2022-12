De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 27 december

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Rutger Hauer in 'Blind Fury' van Phillip Noyce. Beeld Kippa

Mrs. Doubtfire

Net 5, 15.10 uur

(Komedie, Chris Columbus, 1993) Veel rollen van de in 2014 door zelfdoding om het leven gekomen acteur Robin Williams, bekijk je sindsdien toch al gauw met een licht ongemak. Jarenlang leek hij door het leven te gaan als sympathieke, geestige acteur, die altijd met een moppentrommel onder de arm liep, terwijl hij in werkelijkheid kampte met een alcoholverslaving en depressies. Neem zijn rol in Mrs. Doubtfire. Daarin is hij een vader die zijn kinderen niet meer mag zien. Om dat toch te kunnen, bedenkt hij een list: hij verkleedt zich als een oude dame en kinderjuf. Hoofdrol ook voor de grimeurs, die met een Oscar werden beloond.

Robin Williams in ‘Mrs. Doubtfire’ van Chris Columbus. Beeld ANP

The Deer Hunter

SBS 9, 20.30 uur

(Oorlog, Michael Cimino, 1978) Drie uur durend, met vijf Oscars bekroond epos over drie staalarbeiders uit Pennsylvania, onvergetelijk gespeeld door Robert De Niro, John Savage en Christopher Walken, die nietsvermoedend de hel van Vietnam intrekken. Klassiek zijn de langgerekte scènes rond de met drank overgoten Russisch-orthodoxe bruiloft, het herten jagen en de Russische roulette onder leiding van de Vietcong. The Deer Hunter, een film met een zich gestaag ontvouwende intensiteit, was een van de eerste Hollywood-producties die zich serieus en kritisch over de Vietnamoorlog uitspraken.

Robert De Niro in ‘The Deer Hunter’ van Michael Cimino.

Splinter uitgenodigd

NPO 1, 21.20 uur

In de jaren negentig maakte Gert-Jan Dröge in Glamourland reportages van de feestjes, premières en vernissages in de wereld van het oude geld en de nouveau riche. Het programma van de in 2007 overleden Dröge wordt gemist, maar wellicht kan Splinter Chabot in zijn voetsporen treden met Splinter uitgenodigd. In dit nieuwe programma gaat de presentator in gesprek met prominente Nederlanders op weg naar een première, gala, jubileum of prijsuitreiking. Chabot praat met zijn gast over de wereld van de schijnwerpers, dresscodes en het geheim van een goed feestje.

Top 2000 a gogo

NPO 1, 22.12 uur

Ook zonder Matthijs van Nieuwkerk is er dit jaar elke avond tussen Kerst en Oud en Nieuw een aflevering van Top 2000 a gogo, waarin met minireportages, videoclips en speciale gasten wordt teruggeblikt op de grootste hits en artiesten uit de Top 2000. Herman van der Zandt valt in voor Van Nieuwkerk en kan vertrouwen op Leo Blokhuis als onuitputtelijke bron van popkennis. In de aflevering van vandaag gaat het over Bob Marleys Three Little Birds en Love Is a Battlefield van Pat Benatar. Niki Terpstra en Willie Wartaal nemen plaats aan de Top 2000-bar.

Seven Days on Mars

Canvas, 22.40 uur

In 1980 schreef de jonge Brian Cox een brief aan het Nasa-laboratorium JPL met een verzoek om foto’s van de missies naar de planeten. De beelden van Mars die hij ontving zouden hem inspireren om natuurkundige te worden. Veertig jaar later krijgt professor Cox exclusieve toegang achter de schermen van JPL, waar hij meekijkt met het team dat de rover Perseverance en helikopter Ingenuity op Mars zette. Met zijn gebruikelijke enthousiasme vertelt Cox hoe Perseverance in de krater Jezero zoekt naar sporen van water en misschien wel leven op de Rode Planeet.

Blind Fury

RTL 7, 22.40 uur

(Actie, Phillip Noyce, 1989) Vermakelijke Amerikaanse variant op het Japanse gegeven van de blinde samurai, waarin Rutger Hauer als militair Nick Parker in Vietnam blijvend blind raakt en vervolgens door dorpelingen tot vechtmeester wordt opgeleid. Terug in de VS draagt Parker in zijn wandelstok een vlijmscherp zwaard; komt goed uit wanneer hij op zoek gaat naar medesoldaat Deveraux (Terry O’Quinn), die nu als drugsbrouwer voor het karretje van gewetenloze criminelen wordt gespannen. Blind Fury charmeert met zijn lompe jarentachtigsfeertje, en dan is er natuurlijk nog Hauer: hoewel hij het ene moment zowel qua zwaardvechten als qua blindheid meer overtuigt dan het andere, maakt hij iets vreemd bekoorlijks van zijn onwerkelijke personage.

2Doc kort: De laatste zoon

NPO 2, 23.04 uur

Zablon Simintov werd geboren in een orthodox joodse familie in Herat, Afghanistan, Hij verhuisde naar Kabul, waar hij een restaurant begon, en nadat zijn huis beschadigd was geraakt tijdens de opkomst van de Taliban besloot hij zijn intrek te nemen in de synagoge. Simintov werd wel de laatste jood in Afghanistan genoemd. Sinan Can sprak hem vlak nadat Amerika het vertrek van de troepen uit het land had aangekondigd. In de documentaire De laatste zoon gaat Can in Kabul op zoek naar Simintov. Tevergeefs, want de man woont al sinds september 2021 in Israël.