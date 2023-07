De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 25 juli

Bartosz Bielenia in ‘Corpus Christi’ van Jan Komasa.

Made of Money with Brian Cox

Canvas, 20.25 uur

Brian Cox kreeg eerder deze maand een Emmy-nominatie voor zijn fenomenale rol van Logan Roy, de mediamiljardair uit Succession. Zelf is de Schotse acteur opgegroeid in armoede. Hij vertelt erover in het documentaire tweeluik Made of Money with Brian Cox, waarin hij onze relatie met geld en rijkdom verkent. In dit eerste deel ontmoet hij in Miami twee vrouwen die vertellen over hun ervaringen met de vastgoedhausse. Ook gaat Cox langs bij de steenrijke ondernemer John Caudwell en socialemediaster Kiddwaya, die geld ziet als een privilege én een last.

Hij, zij, hen

NPO 3, 21.10 uur

Tijdens de Queer & Pride Amsterdam herhaalt KRO-NCRV het meest recente seizoen van Hij, zij, hen, waarin transgender personen hun verhaal vertellen. Dit keer zijn er ook enkele prominenten onder de geportretteerden, zoals zanger Sam Bettens, acteur Thorn de Vries en Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken. In de eerste aflevering maken we kennis met Nathan, die een zware transitie achter de rug heeft en voor zijn zevende en laatste operatie staat. Nathan werkt al meer dan twintig jaar bij de politie, waar hij zijn transgendergevoelens lang heeft onderdrukt.

Corpus Christi

Canvas, 22.05 uur

(Drama, Jan Komasa, 2019) Rouwdouwer Daniel wil dolgraag priester worden, maar vanwege zijn strafblad – wat hij heeft misdaan wordt pas laat onthuld – lijkt dat uitgesloten. Het toeval beslist anders. Bij een dorpskerkje doet hij zich voor als geestelijke op doorreis en die maskerade slaat aan: voor hij het weet mag Daniel, onvergetelijk vertolkt door Bartosz Bielenia, de vaste pastoor vervangen. Weinigen van zijn generatie zullen het Komasa nadoen, de manier waarop hij gortdroge humor mengt met doorleefd drama, terwijl de eenheid en zeggingskracht van de film bewaard blijven. Ontwapenend en roerend, hoe Daniel zonder oordeel probeert te begrijpen wat er in het dorp leeft, sinds zeven inwoners omkwamen bij een auto-ongeluk.

Het uur van de wolf: The Band – Once Were Brothers

NPO 2, 22.09 uur

De Canadees-Amerikaanse rockgroep The Hawks begon als begeleidingsband voor Ronnie Hawkins en later Bob Dylan, maar zou niet in de schaduw van grote sterren blijven. In 1968 namen Robbie Robertson, Levon Helm, Rick Danko, Garth Hudson en Richard Manuel hun debuutalbum op onder hun nieuwe naam The Band. Het werd een legendarische plaat, die generaties van artiesten zou beïnvloeden. In de documentaire Once Were Brothers blikt gitarist Robertson terug op hun roemruchte geschiedenis. Met commentaar van onder anderen Bruce Springsteen en Eric Clapton.

Sort Of

NPO 3, 22.35 uur

In het eerste seizoen van de Canadese serie Sort Of was de genderfluïde Sabi (Bilal Baig) op zoek naar een balans tussen de verschillende rollen in hun leven. Net toen Sabi op het punt stond om samen met een vriendin Toronto achter zich te laten, belandde Bessy (Grace Lynn Kung), de moeder van Sabi’s oppasgezin, in coma in het ziekenhuis. Sabi pakt vandaag het leven weer op in het tweede seizoen van Sort Of. Bessy is weer bij kennis, maar Sabi heeft genoeg om zich druk over te maken, zoals een bezoek van hun traditioneel ingestelde Pakistaanse vader.

Detroit

BBC 2, 00.15 uur

(Kathryn Bigelow, 2017) De derde film op rij van regisseur Kathryn Bigelow en haar scenarist en echtgenoot Mark Boal over de ontwrichtende werking van Amerikaanse overheidsdiensten (The Hurt Locker, Zero Dark Thirty) begint met een politie-inval in een zwarte privébar in Detroit anno 1967: de benodigde vonk voor de beruchte burgerrellen, waarna de camera meerdere personages volgt in de tot oorlogsgebied verworden stad. Vanaf het moment dat de groep bijeen is gebracht in een motel begint onder aanvoering van een racistische witte agent een sterk geregisseerde nachtmerrie.

John Boyega in ‘Detroit’ van Kathryn Bigelow.

Matador

Arte, 00.30 uur

(Thriller, Pedro Almodóvar, 1986) Pedro Almodóvar noemde Matador zelf als een van zijn slechtste films (naast Kika uit 1993), maar het blijft interessant om hem als jong talent aan het werk te zien. Antonio Banderas speelt de hoofdrol als aankomende stierenvechter, maar ook verkrachter en – denkt hij zelf – moordenaar, in een onstuimige erotische thriller die alle kanten uit vliegt. Er gebeurt van alles vreselijks rondom de stierenvechtschool waar Ángel Giménez (Banderas) les volgt. Ook met Assumpta Serna, als advocate die dodelijk is voor haar minnaars.