De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 25 januari

Het geheim van de meester: De Nachtwacht

NPO 2, 20.26 uur

In Het geheim van de meester maakt een team van experts al vier seizoenen reconstructies van bekende schilderijen, zoals Het meisje met de parel van Vermeer en Bruegels Toren van Babel. In het nieuwe seizoen gaan de teamleden een grotere uitdaging aan dan ooit tevoren: een reconstructie op ware grootte van De Nachtwacht. Maandenlang werkt kunstenaar en onderzoeker Lisa Wiersma in de Eregalerij van het Rijksmuseum aan deze krachttoer. Er gaat het nodige verkeerd, maar er wordt vooral veel geleerd over de technieken en materialen van Rembrandt.

Knight and Day

Veronica, 20.30 uur

(Actie, James Mangold, 2010) Charmante vent, die Roy Miller (Tom Cruise). Dat vindt althans June Havens (Cameron Diaz) wanneer ze hem ontmoet in een vliegtuig. Als een blok valt ze voor hem, natuurlijk zonder te weten dat hij een geheim agent is die door vijandige collega’s wordt achternagezeten. De scène waarin ze zichzelf op het toilet van het vliegtuig moed inspreekt terwijl hij op de maat van tangomuziek zijn aanvallers uitschakelt, is niets minder dan geweldig en het hoogtepunt van deze vermakelijke actiekolder. Een vrolijke vechtscène om een cocktail bij te drinken.

Cameron Diaz en Tom Cruise in Knight and Day van James Mangold.

The Curious Case of Benjamin Button

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, David Fincher, 2008) De premisse van The Curious Case of Benjamin Button al even wonderlijk is als zijn titel. Benjamin, gespeeld door Brad Pitt, wordt jonger in plaats van ouder: hij komt ter wereld als een bejaarde en sterft als een pasgeborene. Als kleuter met rimpels ontmoet hij Daisy (Cate Blanchett), op dat moment een jaar of 10. Die ontmoeting leidt tot een levenslange romance waarin innerlijke aantrekkingskracht vooropstaat. De make-up en special effects die Pitt in omgekeerde volgorde laten verouderen overtuigen, maar het concept plaatst de kijker emotioneel op afstand. Fincher compenseert dat gebrek door Benjamins leven à la Forrest Gump te verbinden aan historische gebeurtenissen.

2Doc: Jason

NPO 2, 22.21 uur

Na Alicia en Rotjochies sluit Maasja Ooms haar trilogie over de falende Nederlandse jeugdzorg af met de film Jason, die vorig jaar op het documentairefestival Idfa in première ging. In de documentaire volgt ze de 22-jarige Jason, die op zijn 16de door de jeugdzorg werd opgesloten en nu traumatherapiesessies ondergaat. Tijdens de sessies worden de vernietigende gevolgen duidelijk die het besluit op hem hadden. In haar persoonlijke en kritische film schetst de filmmaker Jason niet alleen als slachtoffer, maar ook als iemand met een missie om anderen te behoeden voor wat hem is aangedaan.

Starsky & Hutch

Veronica, 22.40 uur

(Komedie, Todd Phillips, 2004) Starsky & Hutch, naar de jarenzeventigserie over twee coole rechercheurs die in vrijetijdskleding jacht maken op pooiers, dealers en ander gespuis, schippert tussen parodie en lofzang. Het uitstekend op elkaar ingespeelde duo Ben Stiller en Owen Wilson (dit is hun zesde samenwerking) maakt gelukkig veel goed. De grappen zijn vaak fout, maar de vormgeving is feestelijk en de soundtrack staat vol klassiekers, van We’ve Only Just Begun van The Carpenters en Walter Murphys A Fifth of Beethoven tot Cocaine van Eric Clapton.

Owen Wilson en Ben Stiller in Starsky & Hutch van Todd Phillips.

Dealen met designerdrugs

NPO 3, 22.53 uur

Naast de lijst met verboden drugs, zoals cocaïne en xtc, zijn er ook ‘designerdrugs’ die nog niet op de lijst staan. Deze nieuwe drugs worden in het laboratorium gemaakt en zijn vaak erg in trek omdat de overheid er geen grip op heeft. Het duurt een hele tijd voordat zo’n drug wordt verboden, en als het eenmaal zover is zijn er weer tal van andere drugs ontworpen. Het gebruik van deze middelen is echter niet zonder gevaar. In de nieuwe documentaireserie Dealen met designerdrugs onderzoekt Jurre Geluk vanavond de populariteit en werking van 3-MMC.

Osama bin Laden: The Inside Story

Canvas, 22.55 uur

Er zijn al veel portretten gemaakt van Osama bin Laden, maar niet eerder werd daarbij geput uit getuigenissen van mensen die de Al Qaidaleider van dichtbij hebben gekend. In de driedelige documentaire Osama bin Laden: The Inside Story vertellen jeugdvrienden, handlangers en journalisten over hun persoonlijke ervaringen met de terrorist. Onder hen zijn Al Qaidalid Abu Hafs en de moedjahied Sayed Wahidyar, die Bin Laden heeft opgeleid. De rode draad in de serie is Bin Ladens eigen stem, afkomstig van buitgemaakte audio-opnames uit zijn schuilplek.