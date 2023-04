De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 25 april

Michael J. Fox, Thuy Thu Le en Sean Penn in ‘Casualties of War’ van Brian De Palma.

Die Hard 2

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Renny Harlin, 1990) Ook in het amusante vervolg op actiekaskraker Die Hard (1988) mag Bruce Willis zijn inmiddels klassieke kreet ‘Yippee-ki-yay, motherfucker!’ slaken. Die Harder, zoals de ondertitel van dit tweede deel luidt, bevat een beperkte hoeveelheid logica en geloofwaardigheid in de plot over terroristen die een volledig vliegveld kapen. Gelukkig zijn er grappige verwijzingen naar deel één en trekt Willis, andermaal in de rol van agent John McClane, ook deze kar met veel enthousiasme en een lekkere dosis zelfspot. ‘Alweer een kelder, alweer een lift.’

Bruce Willis in ‘Die Hard 2’ van Renny Harlin.

Casualties of War

SBS 9, 20.30 uur

(Oorlog, Brian De Palma, 1989) Een Amerikaanse legereenheid onder leiding van sergeant Meserve (Sean Penn) ontvoert, verkracht en vermoordt uit wraak een Vietnamees dorpsmeisje. Slechts één soldaat (Michael J. Fox) weigert mee te doen. Als hij later bij superieuren gerechtigheid zoekt, stuit hij op de horen-zien-en-zwijgen-cultuur. Sterk en op feiten gebaseerd oorlogsdrama van Brian De Palma, die met Casualties of War tevens de acteercarrière lanceerde van John C. Reilly. Die was in eerste instantie gecast voor een klein rolletje, totdat hij telefoon kreeg van de regisseur. De Palma was zo onder de indruk van Reilly’s optreden, dat hij hem een grotere rol aanbood.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.32 uur

Van alle ongewervelden heeft de octopus naar verhouding de grootste hersenen. Het brein van de octopus bevat ongeveer evenveel hersencellen als dat van een hond en bevindt zich voor tweederde in zijn armen. Eigenlijk is de octopus te intelligent en fascinerend om op te eten, maar toch is hij te vinden bij de visboer en in het visvak van de supermarkt. Het viel Keuringsdienst van waarde op dat je wel voorgekookte tentakels kunt kopen, maar dat de kop van de octopus nergens te bekennen is. De keurmeesters doen een belrondje en beginnen een zoektocht.

Nu te zien

NPO 2, 21.14 uur

De Nederlandse kunstenaar Carel Willink was een van voornaamste schilders in het magisch realisme, maar van zijn leermeester heeft in Nederland vrijwel niemand gehoord. Het onlangs opnieuw geopende Museum Arnhem zet Willink samen met zijn mentor Hans Baluschek in de schijnwerpers met de tentoonstelling Kunst voor het volk. Blikvangers zijn twee nieuwe aankopen van het museum: het manshoge doek Frühling van Baluschek en een vroege achterglasschildering van Willink uit 1924. Paulo Martina van de Musea Zutphen werpt in Arnhem een blik op de expositie.

Het uur van de wolf: Candy

NPO 2, 22.12 uur

Net als haar vader Hans is Candy Dulfer gek op de saxofoon. Al veertig jaar is ze leider van haar band Funky Stuff en tijdens haar carrière werkte ze samen met grootheden als Prince en Van Morrison. Daarnaast zijn haar ouders Hans en Ingrid – haar moeder is tevens haar manager – belangrijk voor Candy, die zich zorgen maakt over hun toenemende kwetsbaarheid. In de documentaire Candy volgt Carin Goeijers de muzikant tijdens de pandemie. Door alle maatregelen moet Dulfer op zoek naar nieuwe manieren om te werken, met onder anderen Nile Rodgers, aan haar nieuwe album.

Hotel Mumbai

Veronica, 22.35 uur

(Drama, Anthony Maras, 2018) 68 uur duurden de aanslagen die Mumbai op 26 november 2008 in een oorlogsgebied veranderden. De makers van Hotel Mumbai spraken met vele overlevenden en getuigen van de aanslagen en concentreren zich voornamelijk op de chaos in en rond het Taj Mahal Palace & Tower, het onvermogen van de lokale politie en het eindeloze wachten op de speciale commando’s uit New Delhi. Gaandeweg roept de film wel de vraag op welke zin het eigenlijk heeft om onafgebroken te worden ondergedompeld in het reële leed van anderen.

Dev Patel in ‘Hotel Mumbai’ van Anthony Maras.

House of Maxwell

Canvas, 23.05 uur

De in 2021 veroordeelde Ghislaine Maxwell was niet altijd het beruchtste lid van haar familie. De serie House of Maxwell vertelt het verhaal van miljardair Robert Maxwell en zijn kinderen, van wie er vijf voor zijn mediaondernemingen werkten. De Brits-Tsjechische ondernemer begon zijn snel groeiende imperium in de jaren tachtig en hield er een extravagante levensstijl op na. In de documentaire zijn geheime opnamen te horen die een indruk geven van de paniek die uitbrak toen Robert Maxwell in 1991 spoorloos verdween van zijn luxejacht, de Lady Ghislaine.