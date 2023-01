De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 24 januari

Avery Brooks (links) en Edward Norton in ‘American History X’ van Tony Kaye.

Dream School

NPO 3, 20.25 uur

De leerlingen van Dream School krijgen deze week les van twee bekende docenten. Spreker Ben Tiggelaar daagt hen uit na te denken over hun doel in het leven. De respons is aanvankelijk teleurstellend: Davey heeft geen zin in een intellectuele uitdaging en Julian wil vooral rijk en succesvol worden. De tweede docent is Najib Amhali, de acteur en cabaretier wiens carrière tot stilstand kwam door een drank- en drugsverslaving. Het openhartige verhaal van Amhali spreekt Davey aan. Ook Soraya is geraakt: iemand in haar omgeving heeft een drugsprobleem.

Mission: Impossible - Ghost Protocol

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Brad Bird, 2011) Animatiespecialist Bird (The Iron Giant, The Incredibles, Ratatouille) drukte net als de regisseurs die hem voorgingen – Brian De Palma (1996), John Woo (2000) en J.J. Abrams (2006) – een eigen stempel op de filmfranchise rond Tom Cruise als superspion. Die is het zichtbaarst in de strak opgezette actiescènes. Bijna instantklassiek is Cruise’ zenuwslopende klimpartij aan de spiegelende buitenkant van de 123ste verdieping van de Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai, met 829,8 meter het hoogste bouwwerk ter wereld. De camera zit hem op de huid, de kijker klautert mee.

Tom Cruise in ‘Mission: Impossible - Ghost Protocol’ van Brad Bird.

Snowden

SBS 9, 20.30 uur

(Biopic, Oliver Stone, 2016) In zekere zin is Snowden de verfilming van de documentaire Citizenfour uit 2014, het bloedstollend spannende verslag van Laura Poitras, die als eerste contact legde met Edward Snowden. In Snowden zien we haar personage, gespeeld door Melissa Leo, in de weer met de camera op de hotelkamer in Hongkong. Daar, waar drie nerveuze journalisten en die ene oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten de eerste onthullingen bekokstoven, toont regisseur Stone de kern van zijn film. Verder schetst hij in vrij conventionele terugblikken de wording van ’s werelds bekendste klokkenluider (Joseph Gordon-Levitt).

Joseph Gordon-Levitt in ‘Snowden’ van Oliver Stone.

Test Case

NPO 1, 21.22 uur

Je koopt ze bij de bouwmarkt en soms zelfs in de supermarkt: kluisjes die net groot genoeg zijn voor waardevolle documenten, kleine kostbaarheden en contant geld. Voor minder dan 100 euro haal je al zo’n hotelkluisje in huis, maar hoelang heeft een inbreker nodig om het open te breken? Consumentenmagazine Test Case neemt deze week de proef op de som. Ook onderzoeken Amber Kortzorg en het team van Kassa hoe je het best je huisdier kunt vervoeren in de auto. Veel mensen zetten hun hond los op de achterbank, maar dat blijkt verre van veilig.

Nood

NPO 3, 22.15 uur

Als 112-centralist Joyce (Jenny Mijnhijmer) de telefoon opneemt in de dramaserie Nood is het altijd de vraag wat er speelt aan de andere kan van de lijn. Is het een medisch noodgeval, een dreigende situatie of een andere kreet om hulp? Deze week krijgt Joyce een oproep van Pablo, die geen noodgeval heeft maar in verband met zijn eigen activiteiten vooral wil weten hoe agenten te werk gaan. Joyce vertrouwt het niet en verbreekt de verbinding, maar als Pablo even later terugbelt voelt ze dat de situatie aan de kant van de beller dreigend is geworden.

Het uur van de wolf: The Soul of Steffen Morrison

NPO 3, 22.39 uur

Tien jaar geleden maakte Nederland kennis met Steffen Morrison dankzij The Voice of Holland. Met zijn Band of Brothers werd de soulzanger een graag geziene gast op muziekfestivals en in 2019 stond hij op North Sea Jazz. Marcel de Vré maakte de documentaire The Soul of Steffen Morrison, waarin naast de muziek van de geëngageerde artiest ook zijn levensverhaal voorbijkomt. Morrison kwam op zijn 12de van Suriname naar Nederland en was een dag later getuige van de Bijlmerramp. Hij verwerkte zijn verhaal in de theaterproductie The Art of Being Human.

American History X

SBS 9, 23.10 uur

(Drama, Tony Kaye, 1998) American History X verzuipt soms in (beeld)retoriek, maar evengoed grijpt het drama – met Edward Norton als tot inkeer gekomen neonazi die zijn broertje (Edward Furlong) op het rechte pad tracht te houden – je bij de keel. Deze cultklassieker stond ook symbool voor een donkere periode in het leven van regisseur Kaye. Een conflict tussen de filmmaker, hoofdrolspeler Norton en studio New Line Cinema leidde ertoe dat Kaye zeggenschap verloor over de eindmontage van de film. Tevergeefs probeerde hij zijn naam van de credits te verwijderen. Kaye raakte in een depressie en klom pas uit het dal met zijn sterke lerarendrama Detachment (2011).