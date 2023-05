De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 23 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Elliot Page in ‘Hard Candy’ van David Slade.

As Good As It Gets

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, James L. Brooks, 1997) Jack Nicholson won zijn derde Oscar met As Good As It Gets, waarin hij de brommerige schrijver Melvin Udall vertolkt, die elk persoonlijk contact smoort in onvoorstelbaar lomp gedrag. Wanneer het hondje van zijn homoseksuele buurman Simon (Greg Kinnear) hem op de zenuwen werkt, sodemietert Melvin het beestje in de afvalkoker. Maar als Simon door een stel inbrekers het ziekenhuis is in geslagen, zit Melvin opgescheept met het hondje en ontwaakt zowaar enige genegenheid in zijn verschrompelde hart. Opmerkelijk evenwichtig mengsel van tragikomedie en drama.

Jack Nicholson en Helen Hunt in ‘As Good as It Gets’ van James L. Brooks

De streken van Van Boven

NPO 2, 20.27 uur

De komende weken maakt Yvette van Boven weer een culinaire reis door Nederland. Dit keer onderzoekt ze in De streken van Van Boven de geschiedenis en toekomst van de Nederlandse keuken. Ze bekijkt gerechten die vanuit de Joodse koosjere keuken op ons menu zijn beland, duikt in de wereld van de snackbar en onderzoekt de oorsprong van de Chinese keuken in Nederland. In deze eerste aflevering is de presentator in Limburg om zich te verdiepen in het zuurvlees. Wat heeft dit gerecht te maken met mijnwerkers en hun paarden? Natuurlijk wordt er ook gekookt.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.33 uur

Vleeseters in de natuur weten instinctief dat ze een ziek prooidier niet moeten eten. Voor mensen die vlees eten is dat lastiger, want zodra een dier bij de slager of in de supermarkt ligt, is het niet meer te zeggen of het ziek is geweest. Onderzoek in een groot slachthuis wees echter uit dat één op de vier varkens iets onder de leden heeft gehad. Zo heeft 17 procent een beschadigd borstvlies, wat er meestal op wijst dat het varken giftige stallucht heeft ingeademd. Keuringsdienst van waarde wil weten hoe dat zit en of hier wel op wordt gecontroleerd.

Avengers: Age of Ultron

Veronica, 20.30 uur

(Superheldenfilm, Joss Whedon, 2015) Geslaagd vervolg op het mega-spektakel The Avengers (2012). Hierin vochten de personages uit diverse Marvel-superheldenfilms (Iron Man, Hulk, enzovoort) gezamenlijk tegen het kwaad. Nog meer dan in de vorige Avengers-film is het regisseur Whedon te doen om de lol van het kabaal, de smak en de verpulvering. Het centrum van Seoul wordt een ravage door een ontspoorde trein, in Afrika dropt Iron Man de Hulk op een wolkenkrabber en in de finale wordt het fictieve Oost-Europese land Sokovia letterlijk kilometers de hemel in getild.

‘Avengers: Age of Ultron’ van Joss Whedon

Hard Candy

SBS 9, 22.25 uur

(Thriller, David Slade, 2005) Grimmige film met Elliot Page (toen nog net niet doorgebroken met Juno) als de 14-jarige Hayley, die onder haar digitale alter ego ‘Thonggirl’ al een paar weken chat met de 32-jarige fotograaf Jeff (Patrick Wilson). Ze stuurt min of meer zelf aan op een ontmoeting met de man en gaat direct met hem mee naar huis. Daar gebeurt vervolgens veel gruwelijks – en niets wat voor de hand ligt in een Amerikaanse film. Page, die tijdens de opnamen 15 jaar oud was, slaagt erin het personage van Hayley een angstaanjagende verbetenheid mee te geven. Dat staat weliswaar identificatie in de weg, maar maakt wel indruk.

Everyone But Us

NPO 3, 22.27

In de nieuwe Zweedse serie Everyone But Us (Alla utom vi) zien Hilma en Ola (Alba August en Björn Gustafsson) dat al hun leeftijdgenoten inmiddels baby’s hebben of binnenkort gaan krijgen. Bij het jonge stel zelf wil het echter niet lukken. Ze beginnen een ivf-behandeling, maar hun eerste dag in de kliniek loopt heel anders dan ze zich hadden voorgesteld. Familie en vrienden reageren tactloos of komen met goedbedoelde, nutteloze adviezen. De afleveringen van deze dramedy zijn kort, maar er worden er steeds twee achter elkaar uitgezonden.

Close Up: Kim Novak, Hollywood’s rebel

NPO 2, 22.39 uur

Kim Novak speelde de hoofdrol in Alfred Hitchcocks Vertigo – beschouwd als een van de beste films aller tijden – maar haar carrière kwam nooit echt van de grond. De documentaire Kim Novak, Hollywood’s rebel van Jessica Menendez vertelt dat Novak weigerde om zich te schikken naar het Hollywoodsysteem en de grillen van mannelijke regisseurs. In plaats daarvan koos de actrice haar eigen weg en knokte ze voor een beter salaris. Halverwege de jaren zestig zette Novak haar carrière op een laag pitje, maar voor veel actrices bleef ze een groot voorbeeld.