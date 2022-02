De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 22 februari

Godzilla

Lepel

NPO 3, 13.35 uur

(Jeugd, Willem van de Sande Bakhuyzen, 2005) Prima jeugdfilm van de in 2005 overleden regisseur Willem van de Sande Bakhuyzen. Wanneer hij beseft dat zijn ouders niet terugkeren van hun luchtballonreis, besluit de jonge Lepel op zoek te gaan naar een lieve moeder, want de heks bij wie hij nu woont, zijn oma (Loes Luca), laat hem schoenenpoetsen, de gootsteen ontstoppen en het vuilnis buitenzetten, terwijl ze zelf voor de televisie hangt. Innemend sprookje, dat wel wat weg heeft van de verfilmingen van Annie M.G. Schmidts Minoes en Roald Dahls Matilda.

Joep Truijen en Barry Atsma in Lepel van Willem van de Sande Bakhuyzen

Volle zalen

NPO 2, 20.26 uur

Morgen viert Joop van den Ende zijn 80ste verjaardag. Voor deze gelegenheid vanavond een speciale aflevering van Volle zalen, waarin de televisie- en theatermaker praat over diens leven en loopbaan. Van den Ende produceerde zijn eerste tv- en filmproducties in de jaren zeventig, waarna hij naam maakte met tv-series als Dagboek van een herdershond en grote showprogramma’s zoals de Playbackshow en Soundmixshow. Het avontuur met de zender TV10 werd een flop, maar de theaterproducties van Van den Ende waren zeer succesvol.

Godzilla

Veronica, 20.30 uur

(Avontuur, Gareth Edwards, 2014) Het verhaal van het gigantische monster Godzilla is sinds 1954 met wisselend succes al vele malen verteld. De versie van regisseur Gareth Edwards heeft niet veel toegevoegde waarde, maar wel superieure special effects. Joe Brody (Bryan Cranston) zoekt obsessief naar de oorzaak van de ramp met een kerncentrale waarbij zijn vrouw het leven liet. Vijftien jaar na het incident stuit hij samen met zijn zoon Ford (Aaron Taylor-Johnson) op de waarheid. Uitstekende popcornfilm. Het vervolg verscheen in 2019.

Chernobyl: The New Evidence

NPO 2, 22.18 uur

Onlangs werden honderden geheime KGB-documenten met informatie over de ramp met de kernreactor in Tsjernobyl openbaar gemaakt. De tweedelige documentaire Chernobyl: The New Evidence duikt in deze nieuwe gegevens, die aantonen dat er al in de jaren zeventig zorgen waren over de veiligheid van de reactor in Oekraïne, die in 1987 explodeerde. De documenten vertellen ook over de inspanningen om de omvang van de ramp zo veel mogelijk geheim te houden. Voor de omwonenden werd het stralingsrisico verzwegen, wat tot een onnodig hoog aantal slachtoffers leidde.

Jaws

Veronica, 22.50 uur

(Thriller, Steven Spielberg, 1975) Een slaperige Amerikaanse kustplaats wordt opgeschrikt door gruwelijke sterfgevallen: een gigantische witte haai houdt bloederig huis in de normaal zo gezellige zee. De ploertige burgemeester (Murray Hamilton) van het stadje doet alsof er niks aan de hand is; het is sheriff en gezinsvader Brody (Roy Scheider) die met enkele andere mannen achter het moord-dadige beest aangaat. Spielberg volgde trouw de horrorwet dat een monster vooral eng is als je het niet laat zien. Tegen de tijd dat de haai daadwerkelijk in beeld komt, is de spanning zo groot dat je je ook door de niet altijd geweldige trucages laat meeslepen.

Roy Scheider in Jaws van Steven Spielberg

Lebanon: Borders of Blood

Canvas, 22.55 uur

Libanon is het Midden-Oosten in het klein. Nog meer dan door zijn buurlanden wordt het voortbestaan van Libanon bedreigd door interne strijd. Verschillende etniciteiten en religies staan elkaar naar het leven, en daarbij zucht het land onder het juk van de Hezbollah-beweging waarmee Iran zijn invloed uitoefent in de Libanese politiek. De documentaire Lebanon: Borders of Blood vertelt over Libanon als koloniaal bezit en speelbal van machtiger landen, en belicht een interne politiek die wordt gekenmerkt door corruptie, verraad en moordaanslagen.

2Doc Kort: Tante Iki

NPO 2, 23.13 uur

De gelauwerde actrice Sigrid Koetse is bekend van films als Rituelen en Leedvermaak, maar vooral van haar toneelvertolkingen. De grand dame van het theater was een groot deel van haar leven het bruisende middelpunt van de belangstelling, tegenwoordig brengt de 86-jarige haar dagen eenzaam door in haar stille huis in Amsterdam. Sigrids neef Wytse Koetse regisseerde de korte documentaire Tante Iki, een portret van de actrice achter de spreekwoordelijke geraniums. Sigrids herinneringen aan haar theaterjaren zijn een troost op moeilijke momenten.