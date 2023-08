De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 22 augustus

Sanne Wallis de Vries in ‘Mees Kees op kamp’ van Barbara Bredero.

Mees Kees op kamp

NPO 3, 15.30 uur

(Jeugdfilm, Barbara Bredero, 2013) Een jaar na het grote succes van de eerste Mees Kees-film naar de boeken van Mirjam Oldenhave verscheen dit onderhoudende vervolg. Invalleerkracht Kees (Willem Voogd) gaat met zijn klas op kamp, een avontuur dat van schoolhoofd Dreus (Sanne Wallis de Vries) 'werkweek' moet heten. Als Dreus door haar rug gaat staat Kees er alleen voor. Er wordt niet veel gewerkt en er gaat van alles mis, maar saai is het nooit. Het hele team van de eerste film is weer van de partij. Dat zorgt voor een prettige continuïteit, maar het verhaal is dit keer wat mager.

Huisvrouwen bestaan niet 2

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Aniëlle Webster, 2019) De eerste Huisvrouwen bestaan niet uit 2017 was geen hoogvlieger, maar populair genoeg om de cast terug te laten keren in dit vervolg. De vrijgevochten moeder Loes (Loes Luca) is het daten beu, maar ontmoet dan zelfhulpgoeroe Bernd (Leopold Witte). Haar dochter Gijsje (Eva van de Wijdeven) is inmiddels moeder maar nog steeds onverbeterlijk perfectionistisch. Marjolein (Jelka van Houten), dochter nummer twee, vermoedt dat haar man een affaire heeft. De aaneenschakeling van anekdotes en situaties is een tikje belegen, maar de actrices zijn weer prima.

‘Huisvrouwen bestaan niet 2’ van Aniëlle Webster.

Fast Five

RTL 8, 20.25 uur

(Actie, Justin Lin, 2011) Ex-agent Brian O'Conner (Paul Walker) en vriendin Mia (Jordana Brewster) hebben Dominic Toretto (Vin Diesel) helpen ontsnappen uit de gevangenis en zijn nu op de vlucht voor de politie. In Rio de Janeiro komen ze weer samen. Om hun vrijheid terug te krijgen moeten ze nog één klus aannemen. Het verhaal van deze vijfde film uit de The Fast and the Furious-reeks veegt alle vorige hoofdrolspelers op een hoop en tart opnieuw alle logica, maar de fans zullen daar niet om malen. De achtervolgingen worden weer spectaculair in beeld gebracht.

‘Fast Five’ van Justin Lin. Beeld filmbeeld

So Help Me Todd

Net5, 21.25 uur

De slimme maar sjofele Todd (Skylar Astin) is als privédetective het zwarte schaap van de familie. Als hij dan ook nog in de problemen komt, moet zijn moeder Margaret (Marcia Gay Harden), advocaat bij een vooraanstaand kantoor, hem uit de brand helpen. In ruil daarvoor eist ze dat Todd gaat werken als speurneus voor haar kantoor en zo helpt bij het oplossen van allerhande lastige zaken. In de eerste aflevering van So Help me Todd vraagt Margaret haar zoon om haar tweede echtgenoot Harry op te sporen, die op de dag van hun verhuizing is verdwenen.

Pørni

NPO 3, 22.05 uur

In de wrang-komische Noorse serie Pørni kreeg hoofdpersoon Pernille (Henriette Steenstrup) het zwaar te verduren. Haar man verliet haar, haar vader bleek homo en haar zus kreeg een dodelijk auto-ongeluk. Aan het begin van seizoen twee is ze er niet veel beter aan toe. Haar baan als sociaal werker is uitdagend, en datzelfde geldt voor haar tienerkinderen. De romance met collega Bjørnar is voorbij en Pernille stort regelmatig haar hart uit op de voicemail van haar overleden zus. Dan krijgt ze bericht van haar ex, die naar Oslo komt om de kinderen te zien.

Close Up: M.R. – Het universum van kunstschilder Matthijs Röling

NPO 2, 22.09 uur

In tegenstelling tot de meeste van zijn tijdgenoten besloot Matthijs Röling terug te keren naar de figuratieve kunst. In zijn stillevens, mythische voorstellingen en portretten staan schoonheid, harmonie en mysterie centraal. De tachtigjarige Röling is gestopt met schilderen, maar woont nog tussen zijn kunst in een monumentale boerderij. In de documentaire M.R. - Het universum van kunstschilder Matthijs Röling tonen Marrit Koopmans en Walker Pachler hoe de kunstenaar in zijn woning en tuin - die vaak opduiken in zijn werk - terugblikt op zijn carrière.

2Doc: The Mole – Undercover in North-Korea

NPO 3, 23.14 uur

In een tweedelige documentaire vertelt de Deense regisseur Mads Brügger (The Red Chapel, The John Dalli Mystery) wederom een ongelooflijk maar waargebeurd verhaal. The Mole - Undercover in North Korea volgt voormalig kok Ulrich Larsen, die via de Korean Friendship Association infiltreert in invloedrijke kringen binnen de dictatuur Noord-Korea. Samen met drugspusher 'Mr. James' uit Kopenhagen begint Larsen een geheime operatie in Afrika, waar Noord-Korea plannen heeft voor drugs- en wapenproductie; een grove schending van de langlopende VN-sancties.