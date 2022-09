De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 20 september

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Leonardo DiCaprio (links) en Djimon Hounsou in Blood Diamond van Edward Zwick.

Prinsjesdag

NPO 1, 12.25 uur

Deze derde dinsdag van september presenteert het kabinet-Rutte IV zijn eerste begroting. Na twee coronajaren is er op Prinsjesdag weer een koninklijke rijtoer door Den Haag, waarbij prinses Amalia voor het eerst meerijdt in de Glazen Koets. Wegens de renovatie van het Binnenhof wordt de Troonrede voorgelezen in de Koninklijke Schouwburg. De NOS doet rechtstreeks verslag en schakelt met het dorp Winsum in Groningen, waar Tanja Braun met bewoners praat over de problemen die in deze regio samenkomen. Om 19.32 uur is er een samenvatting van de hoogtepunten op NPO 2.

Jason Bourne

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Paul Greengrass, 2016) Vijfde aflevering in de op Ludlums thrillers gebaseerde Jason Bourne-reeks. Matt Damon kruipt opnieuw in de huid van ex-CIA’er Bourne, die andermaal wordt opgejaagd door zijn voormalige werkgever. Het eerste uur rijgt superieure achtervolgingsscènes aaneen, onder meer door Athene, dat vanwege volksopstanden in brand staat. Nooit wordt de kijker een moment van ontspanning toegestaan: publiek en opgejaagde held smelten ineen. Jason Bourne bereikt het hoge niveau van eerdere delen uit de reeks, maar weet dat niet tot het eind toe vast te houden.

Matt Damon in Jason Bourne van Paul Greengrass. Beeld ZDF und Jasin Boland

How Do They Do It? Met Joep en Tim

Discovery, 20.30 uur

De leerzame Discovery-serie How Do They Do It? krijgt vanaf vandaag weer een Nederlands seizoen. Joep van Deudekom en Tim Senders presenteren technologische oplossingen voor dringende vragen en knellende problemen, en bekijken daarvoor veel innovaties bij Nederlandse bedrijven. Zo ziet Senders dit seizoen hoe van plastic afval nieuwe producten worden gemaakt nu veel Nederlandse gemeenten het plastic niet meer gescheiden ophalen. In Curaçao wacht hem een tochtje in een privé-onderzeeër en een bedrijf in Breda is behoorlijk ver met een vliegende auto.

Blood Diamond

SBS 9, 20.30 uur

(Thriller, Edward Zwick, 2006) Geëngageerde thriller, met Leonardo DiCaprio als cynische diamantsmokkelaar die in Sierra Leone een zeldzame diamant opspoort. De vinder ervan, een voormalig kindsoldaat, wil ermee zijn door de rebellen opgepakte vrouw en dochter vrijkopen. De internationale diamantindustrie was weinig gecharmeerd van het filmverhaal en besteedde miljoenen aan een campagne om het publiek ervan te overtuigen dat niet aan alle diamanten bloed kleeft. De personages zijn stereotypen, maar als actiefilm is Blood Diamond meeslepend, de fotografie van het majestueuze Afrikaanse landschap (de film speelt in Sierra Leone, maar werd opgenomen in Zuid-Afrika en Mozambique) oogt fraai, en de acteurs zijn op dreef. Genomineerd voor vijf Oscars.

Krabbé zoekt Kahlo

NPO 2, 20.35 uur

Na hun verblijf in San Francisco en New York streken Frida Kahlo en haar man Diego Rivera in 1932 neer in Detroit, waar Rivera opdrachten had gekregen voor enkele reusachtige wandschilderingen. Kahlo had het in Detroit niet naar haar zin. In Krabbé zoekt Kahlo vertelt Jeroen Krabbé deze week hoe het echtpaar uit elkaar groeide en Kahlo onbedoeld zwanger raakte, een mislukte abortus onderging en daarna een miskraam met ernstige bloedingen kreeg die haar in het ziekenhuis deed belanden. Kort daarna overleed haar moeder. Kahlo stortte zich op haar werk.

Who Is Ghislaine Maxwell?

NPO 2, 22.30 uur

Het slot van het documentairedrieluik Who Is Ghislaine Maxwell? volgt de gebeurtenissen na de arrestatie van Jeffrey Epstein in 2019. Een maand later werd hij dood in zijn cel werd aangetroffen. Diverse vrouwen die door Epstein waren misbruikt deden hun verhaal over de faciliterende rol die Ghislaine Maxwell hierbij had gespeeld. In de laatste aflevering vertellen advocaten van de slachtoffers over hun strategie om Maxwell in de rechtbank te krijgen. Uiteindelijk leidde dit eind vorig jaar tot een veroordeling wegens sekshandel, goed voor twintig jaar cel.

The Commuter

Veronica, 22.50 uur

(Actie, Jaume Collet-Serra, 2017) Tijdens de bioscooprelease van dit actievehikel was de Volkskrant eigenlijk alleen te spreken over de sterke openingssequentie. Daarin wordt de al tien jaar voortdurende weekroutine van forens Michael MacCauley (Liam Neeson) – wekker om 6 uur, ontbijt, ritje naar het treinstation met zijn vrouw – treffend verbeeld door uit al die identieke ochtenden één doorlopend moment te boetseren. Vervolgens verwordt de forens tot spil van een suf moordcomplot. Zonde van het bioscoopkaartje, maar vanavond kunt u na die smakelijke eerste minuten makkelijk op zoek naar alternatieve tijdsbesteding.