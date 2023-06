De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 20 juni

Julianne Moore in ‘Gloria Bell’ van Sebastián Lelio.

Au pairs

NPO 3, 20.19 uur

In een nieuw seizoen van Au pairs reizen weer vier jongeren naar het buitenland om een handje te helpen in een gezin. Na Los Angeles, Rome en Miami is dit keer New York aan de beurt, wat betekent dat er extra hard gewerkt moet worden en er weinig tijd is voor rust en slaap. Het avontuur begint stroef, want Bram (20) belandt in een niet zo frisse kelder in Brooklyn, het gastgezin van Jaimy (19) blijkt helemaal in New Jersey te wonen en dat van Anne (19) haakt op het laatste moment af. En boft Sincha (23) met een hostmoeder die zelf au pair is geweest?

Easy A

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Will Gluck, 2010) Goedgebekte tienerkomedie met Emma Stone als muurbloem Olive, die op school door een misverstand plotseling de reputatie van slettebak verwerft. Sterker nog, wanneer zielepieten en in de kast bivakkerende homo’s haar smeken om te doen alsof ze met hen naar bed is geweest, gaat ze uit medelijden akkoord – gelijk aan de tragische, overspelige heldin uit Nathaniel Hawthorne’s The Scarlet Letter. En dat dan allemaal verpakt in een vrolijk vormgegeven flashbackverhaal, dat gevat teruggrijpt op de volwassen puberkomedies die John Hughes in de jaren tachtig maakte.

Emma Stone in ‘Easy A’ van Will Gluck.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.32 uur

Wie bij de kapper vraagt waar het haar van haarextensies vandaan komt, krijgt meestal het antwoord dat het ‘tempelhaar’ is; haar dat Indiase vrouwen vrijwillig offeren in een religieuze ceremonie. Dat verhaal is zo mooi, dat Keuringsdienst van waarde het wel kapot moet checken. Het goede nieuws is dat het meeste haar in extensies afkomstig is van levende mensen. De haarhandel is echter buitengewoon schimmig en wie erin duikt stuit al snel op verhalen van dwang, haar dat uit putjes is gevist, werd behandeld met chemicaliën of gemengd met dierenhaar.

10 Things I Hate About You

SBS 9, 22.15 uur

(Komedie, Gil Junger, 1999) Shakespeare-verfilmingen zijn er in alle soorten en maten, van heel tekstgetrouwe tot onbezorgd losse bewerkingen. Zo moet je een dikke leesbril opzetten om in de aardige tienerkomedie 10 Things I Hate About You de contouren van Shakespeares komedie The Taming of the Shrew te herkennen, maar het kán. Julia Stiles speelt de norse scholier Kat Stratford, Heath Ledger is bad boy Patrick Verona, die er door Kats jongere zus Bianca (Larisa Oleynik) toe wordt aangezet met Kat te daten. Cameron James (Joseph Gordon-Levitt) is dan weer verliefd op Bianca.

Heath Ledger in ‘10 Things I Hate About You’ van Gil Junger.

Close Up: Nicole Kidman - Eyes Wide Open

NPO 2, 22.39 uur

Na enkele rolletjes in haar geboorteland Australië trok Nicole Kidman internationale aandacht met haar rol in de thriller Dead Calm. Hollywood lonkte, net als steracteur Tom Cruise, met wie Kidman een relatie kreeg tijdens de opnamen van Days of Thunder. In de documentaire Nicole Kidman - Eyes Wide Open laat Patrick Boudet zien dat Kidman geen genoegen nam met decoratieve bijrollen. Met doordachte keuzen voor opvallende films als To Die For, Eyes Wide Shut, Dogville en The Hours stippelde ze in Hollywood haar eigen pad uit, dat leidde naar een Oscar.

Ku Klux Klan, une histoire américaine

Canvas, 23.25 uur

Al meer dan anderhalve eeuw weet de geheime organisatie Ku Klux Klan stand te houden in de Verenigde Staten. De KKK werd opgericht door Zuidelijke veteranen uit de Amerikaanse Burgeroorlog en groeide al snel uit tot een paramilitaire organisatie die de vrijgemaakte slaafgemaakten probeerde te terroriseren. Tweemaal werd de Klan opgeheven, maar steeds wist de racistische beweging uit zijn as te herrijzen. De tweedelige documentaire Ku Klux Klan, une histoire américaine vertelt het verhaal van de organisatie in de perioden voor en na de Tweede Wereldoorlog.

Gloria Bell

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Sebastián Lelio, 2018) Het is niet altijd verstandig: regisseurs die zelf een Engelstalige remake maken van hun sublieme doorbraakfilm. George Sluizer weet ervan (Spoorloos/The Vanishing), Dick Maas ook (De lift /Down). Maar de Chileense Oscarwinnaar Sebastián Lelio kun je de truc toevertrouwen met Gloria, zijn arthousehitje uit 2012 over een gescheiden vijftiger op het liefdespad, met commentaar op de kort geleden zeker voor vrouwen nog onvrije Chileense samenleving. Lelio doet het over met sterren Julianne Moore en John Turturro: de film volgt het oorspronkelijke verhaal nauwgezet, maar brengt ook subtiele wijzigingen aan, zowel in de plot als in de regie. En Moore is op de top van haar kunnen.