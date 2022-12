De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 20 december

Jessica Chastain in ‘Miss Sloane’ van John Madden.

The Jungle Book

BBC 1, 15.45 uur

(Avontuur, Jon Favreau, 2016) Deze remake van de Disney-klassieker over mensenjong Mowgli, de lichtzinnige beer Baloe en de zorgzame zwarte panter Bagheera is zowel compleet anders als prettig vertrouwd. De grootste verschuiving schuilt in de techniek: geen met de hand geschilderde achtergronden, maar grensverleggende computeranimatie. Behalve Mowgli, gespeeld door nieuwkomer Neel Sethi, is vrijwel alles in The Jungle Book digitaal gefabriceerd. De jongste kijkers haken daarbij noodgedwongen af: Shere Khan, de tijger die mensen haat, is extra vervaarlijk, net als de verleidelijke slang Kaa.

Neel Sethi in ‘The Jungle Book’ van Jon Favreau.

Kill Bill: Vol. 1 en Vol. 2

SBS 9, 20.30 uur

(Actie, Quentin Tarantino, 2003/2004) Kill Bill, het in tweeën geknipte epos met Uma Thurman als engel der wrake (vanavond als één geheel uitgezonden), is een staalkaart van Tarantino’s passies en favoriete genres. De tientallen, misschien honderden pulpfilm-verwijzingen vormen het hart van de film, als een eclectische dj-set voor cinefielen. Uma Thurman schittert als de voor dood achtergelaten The Bride. Zij wil maar één ding: wraak op haar voormalige collega’s van de elite-huurmoordenaarseenheid Deadly Viper Assassination Squad, die de slachting aanrichtte op haar trouwdag.

Uma Thurman in ‘Kill Bill: Vol. 1’ van Quentin Tarantino.

Top 2000: The Untold Stories

NPO 3, 22.08 uur

Leo Blokhuis graaft weer de hele week in het archief van de Top 2000 en verrast muziekliefhebbers op niet eerder uitgezonden interviews en beeldfragmenten. Vandaag gaat het in Top 2000: The Untold Stories over de Britse band Elbow, die een hit scoorde met One Day Like This. Het nummer is afkomstig van hun succesvolle album The Seldom Seen Kid uit 2008, het jaar waarin de band ook de prestigieuze Mercury Price in de wacht sleepte. Afgelopen voorjaar speelde Elbow hun hit nog op een concert voor het zestigjarig jubileum van koningin Elizabeth.

Joris’ kerstboom

NPO 2, 22.10 uur

Deze week rijdt Joris Linssen door het land om Nederlanders te vragen wie ze in deze kerstperiode graag in het licht willen zetten. In Dokkum en ’s Hertogenbosch vertellen mensen welke bijzondere persoon in hun leven wat extra warme aandacht verdient. Joris’ kerstboom is uitgegroeid tot een echte kersttraditie. ‘We blikken samen terug op het afgelopen jaar met persoonlijke verhalen, gekoppeld aan de actualiteiten van 2022', zegt Linssen. ‘Daarnaast kijk ik er erg naar uit om na twee coronajaren eindelijk weer met mijn kerstboom in twee steden te staan.’

Miss Sloane

Veronica, 22.30 uur

(Drama, John Madden, 2016) Een lekker vet aangezet inkijkje in de wereld van lobbyisten, waarin Elizabeth Sloane (Jessica Chastain) het op volstrekt rücksichtslose wijze opneemt tegen de Amerikaanse wapenindustrie. Die wordt vertegenwoordigd door de lobbymaatschappij die Sloane net met veel bombarie heeft verlaten, dus er staat veel op het spel. Alles is volgens Sloane geoorloofd in een vurige strijd om de winst: er is geen grens tussen illegaal en legaal, hooguit tussen strafbaar en niet-strafbaar. Chastain – haar lippen zijn zo rood gestift dat het lijkt alsof ze net een aantal politici heeft verslonden – laat precies genoeg kwetsbaarheid door haar angstaanjagende pantser schemeren.

The Journey of India

Discovery, 22.30 uur

Dit jaar vierde India 75 jaar onafhankelijkheid. De zesdelige serie The Journey of India duikt voor die gelegenheid in de geschiedenis, de cultuur en de maatschappij van het land, waar 18 procent van de wereldbevolking woont. In de eerste aflevering neemt chef-kok Vikas Khanna de kijkers mee op een reis langs de keukens en gerechten van India. Komende weken duikt de serie in de flora en fauna van het subcontinent, en de maatschappelijke vooruitgang die is geboekt sinds India in 1947 onafhankelijk werd van het Verenigd Koninkrijk.

2Doc kort: Alleen samen

NPO 2, 23.24 uur

Tweeling Lisa en Chrisje is onafscheidelijk. Ze delen lief en leed, gaan samen stappen en wonen op een steenworp afstand van elkaar. Hun band is speciaal maar ook competitief, en wordt op de proef gesteld op het moment dat Lisa laat weten dat ze in verwachting is. Chrisje realiseert zich dat alles anders zal worden zodra Lisa’s leven niet meer alleen om haar zal draaien. Wat gaat nu haar rol zijn? Voor haar korte documentaire Alleen samen volgde Kim Smeekes de zussen gedurende twee jaar, een periode waarin ze zichzelf en hun relatie opnieuw uitvinden.