De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 18 oktober

Ruth Negga en Joel Edgerton in Loving van Jeff Nichols.

Kikkerdril

NPO 3, 14.00 uur

(Jeugd, Simone van Dusseldorp, 2009) De dag voordat zijn grote broer Jannus aan zijn amandelen wordt geopereerd, probeert de ondernemende 7-jarige Max samen met hem kikkerdril uit de sloot te vissen. Het mislukt en Jannus wordt boos. Als Max de volgende dag geen kikkerdril meebrengt naar het ziekenhuis, zal Jannus nooit meer met hem praten. De kleine Max neemt de woorden van zijn broer letterlijk. Regisseur Simone van Dusseldorp (Diep, Uilenbal) maakt op een innemende manier gebruik van kinderlogica, en Nino den Brave is een ontdekking in de hoofdrol.

Nino den Brave en Georgina Verbaan in Kikkerdril van Simone van Dusseldorp.

The Goldfinch

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, John Crowley, 2019) Theodore Decker (als kind gespeeld door Oakes Fegley, als volwassene door Ansel Elgort) verliest op 13-jarige leeftijd zijn moeder bij een bomaanslag in een New Yorks museum. Tussen het stof en puin vindt hij Carel Fabritius’ waardevolle schilderij Het puttertje, dat hij mee naar huis neemt. Hij wil het wel terugbrengen, maar het komt er niet van. De opeenstapeling van toevalligheden komt deze verfilming van Donna Tartts gelijknamige roman niet ten goede, maar The Goldfinch oogt ongelooflijk verzorgd, van de meubels tot de kostuums.

Oakes Fegley in The Goldfinch van John Crowley.

Volle zalen

NPO 2, 20.30 uur

De theatermakers die worden geportretteerd in het nieuwe seizoen van Volle zalen hebben allemaal de hoop dat het publiek de komende tijd de weg naar theater en concertzaal weer mag vinden. Het cultuurmagazine trekt deze week op met Gijs Scholten van Aschat, die zich voorbereidt op een druk seizoen met Internationaal Theater Amsterdam. Presentator Cornald Maas ontmoet Scholten van Aschat in Tiel, de plaats waar de acteur opgroeide en waar de kiem werd gelegd van zijn liefde voor het toneel. Naast acteren blijkt Scholten van Aschat nog een andere grote liefde te hebben: Ajax.

Nu te zien

NPO 2, 21.15 uur

In Nu te zien nemen museumdirecteuren poolshoogte op tijdelijke tentoonstellingen in heel het land. Omdat het programma vijf jaar bestaat bezoeken de kunstkenners de komende weken niet andermans exposities, maar hun eigen museum. Marc de Beyer van Teylers Museum in Haarlem bijt het spits af en vertelt wat hij zo bijzonder vindt aan de tentoonstelling Hockney’s Eye, die nog tot en met januari is te zien. De Britse kunstenaar David Hockney onderzocht hoe oude meesters hulpmiddelen gebruikten om perspectief te creëren en paste die methoden toe in zijn eigen werk.

2Doc: Schijnstudent

NPO 2, 22.18 uur

Toen student Dianne een einde maakte aan haar schijnbaar perfecte leven, kwam dat voor haar omgeving als een totale verrassing. Blijkbaar hadden haar zussen, ouders en vrienden signalen over het hoofd gezien. Om een antwoord te krijgen op talloze vragen begint Diannes zus Rachel een zoektocht naar antwoorden. Via gesprekken met familieleden, medestudenten en huisgenoten maakt ze in Leon Veenendaals documentaire Schijnstudent een reconstructie van Diannes laatste jaren. Ook gaat ze op zoek naar aanknopingspunten in Diannes app-verkeer en haar computer.

2Doc Kort: Rouw

NPO 2, 23.18 uur

Voordat ze zich toelegde op het maken van films studeerde Marleen van der Werf biologie en filosofie. Beide disciplines komen terug in haar films, die vaak een meditatief beeld schetsen van de natuur. De Nederlandse kust en Wadden zijn daarbij een geliefde locatie. Met haar nieuwste werk Rouw maakte Van der Werf een filmisch essay over de vergankelijkheid. De natuur die ooit zo vertrouwd was is onherkenbaar geworden en geeft uiting aan de beleving van een rouwproces. De documentaire ging vorige maand in première op het Nederlands Film Festival.

Loving

BBC 2, 00.45 uur

(Drama, Jeff Nichols, 2016) Op 11 juli 1958 worden Richard Perry Loving (Joel Edgerton) en Mildred Jeter Loving (Ruth Negga) gearresteerd. Hun misdaad: ze zijn getrouwd. In de staat Virginia zijn gemengde huwelijken verboden. Richard is wit, Mildred heeft zwarte en indiaanse voorouders. Cineast Jeff Nichols baseerde zijn film op een waargebeurd verhaal, zonder er een geromantiseerde Hollywoodversie van te maken. Loving zoekt het niet in de grote gebaren, maar is een prachtig, geduldig pleidooi voor empathie. Negga werd terecht genomineerd voor een Oscar, maar ook Edgerton is fenomenaal: zo gesloten als metselaar Richard kom je ze zelden tegen, en toch kijk je rechtstreeks in zijn hart.