De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 18 juli

Beeld uit ‘The Big Chill’ van Lawrence Kasdan.

Wickie en de schat van de goden

NPO 3, 15.30 uur

(Jeugd, Christian Ditter, 2011) Met de wijsvinger de neus rond, en dan een fantastisch briljant idee krijgen: dat lukt alleen het roodharige Viking-jongetje Wickie. Eerst in een Zweeds jeugdboek, daarna in de bekendere Duits-Japanse tekenfilmserie, en vervolgens in twee vriendelijke speelfilms als sproeterig joch van vlees en bloed. De Duitse kindacteur Jonas Hämmerle speelt hem in Wickie en de schat van de goden voor de tweede keer. Ditmaal moet Wickie op zoek naar zijn ontvoerde vader, waarbij hem tevens een potje schatzoeken wacht. Avontuur gegarandeerd.

Jonas Hämmerle en Valeria Eisenbart in ‘Wickie en de schat van de goden’ van Christian Ditter.

[ACTUALITEIT]

Het gevoel van de Vierdaagse

NPO 1, 19.25 uur

47 duizend wandelaars met 77 verschillende nationaliteiten schreven zich in voor de Vierdaagse, het wandelevenement waarvan vandaag de 105de editie van start gaat. De komende dagen doen Fons de Poel, Sosha Duysker en Tim Hogenbosch weer verslag vanuit Nijmegen en omstreken. Ze blikken terug op de dag, interviewen doorzetters en afvallers en geven een sfeerimpressie. De Poel en Hogenbosch zijn beiden opgeroeid in Nijmegen en kennen de streek op hun duimpje. Duysker beleefde het Vierdaagsegevoel vorig jaar voor het eerst, en dat is blijkbaar goed bevallen.

The Fast and the Furious

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Rob Cohen, 2001) Wijlen Paul Walker, die zijn zwanenzang beleefde in het zevende deel van de Fast and the Furious-filmserie, speelt hier voor het eerst de FBI-agent die bij een stel racefanaten infiltreert en al snel onder de indruk raakt van de levensfilosofie van hun leider, gespeeld door Vin Diesel. ‘Alleen tijdens de tien seconden dat ik accelereer, besta ik echt’, zegt hij. De rest doet er niet toe. Zo zit de film ook in elkaar: het verhaal wordt zonder veel originaliteit afgehandeld, maar zodra de races beginnen, is het een spektakel.

Vin Diesel en Paul Walker in ‘The Fast and the Furious’ van Rob Cohen.

Why Sharks Attack

BBC 1, 21.00 uur

Als een haai wil weten of iets eetbaar is, doet hij gewoonlijk een proefbeet. Voor mensen die op deze manier door een haai worden uitgeprobeerd, heeft dat soms dodelijke gevolgen. Why Sharks Attack onderzoekt verschillende mogelijke verklaringen voor het groeiende aantal aanvallen van haaien op mensen. Leiden visserij en klimaatverandering tot een ander jaaggedrag bij de haai, of komt het doordat steeds meer toeristen het water ingaan? Sommige wetenschappers denken dat de witte haai mensen aanvalt omdat hij zwemmers en surfers aanziet voor zeehonden.

The Green Planet

Canvas, 21.15 uur

De mens dankt zijn leven aan het bestaan van planten. Planten zorgen voor de zuurstof die we ademen en, direct of indirect, voor het voedsel dat we eten. Het is dan ook verontrustend dat twee op de vijf plantensoorten met uitsterven worden bedreigd. In de laatste aflevering van The Green Planet ziet David Attenborough enkele initiatieven waarmee de mens de planten te hulp schiet, zoals een project om het Braziliaanse regenwoud boom voor boom terug te planten. Elders worden kwetsbare planten met pesticidekogels beschermd tegen invasieve soorten.

2Doc: Het mysterie van de melkrobots

NPO 2, 22.09 uur

Melkveehouder Johan van Rijthoven wil de productie verhogen en schaft een aantal melkrobots aan. Met een melkrobot bepalen de koeien zelf wanneer ze gemolken worden. Als een koe erin stapt, herkent de machine het dier automatisch en wordt de melkopbrengst geregistreerd. Na een voorspoedige start ontstaan er echter problemen, want al snel weigeren de koeien van Van Rijthoven om nog in de machine plaats te nemen. De documentaire Het mysterie van de melkrobots laat zien wat er gebeurt als de boer de producent van de robots voor de rechter daagt.

The Big Chill

Canvas, 22.15 uur

(Drama, Lawrence Kasdan, 1983) Toen The Big Chill in 1983 uitkwam gingen er onmiddellijk stemmen op die beweerden dat er al eerder een betere film gemaakt was over dat onderwerp: The Return of the Secaucus Seven van John Sayles. Vrienden, die in de jaren zestig als radicale studenten elkaars idealen, partners en bierkratten hadden gedeeld, houden daarin dik tien jaar later een reünie. Maar inmiddels is The Big Chill bovenal een definiërend portret van de babyboomgeneratie: acht dertigers, van b-serieacteur tot Vietnamveteraan, komen samen rond de begrafenis van een vriend die zelf een einde maakte aan zijn leven, in een magnifieke film over de zelfobsessie, relatietragiek en de melancholie van het ouder worden.