De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 18 april

Chris Pine (links) en Denzel Washington in ‘Unstoppable’ van Tony Scott

Unstoppable

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Tony Scott, 2010) Denderend slotakkoord van regisseur Tony Scott (1944-2012). Denzel Washington speelt de gelouterde machinist Frank, die groentje Will (Chris Pine) bij zijn eerste klus begeleidt en daarbij op hetzelfde spoor belandt als een voortrazende, onbemande goederentrein vol giftige stoffen. Washington en Pine zetten de machinisten even heroïsch als kwetsbaar neer en Scott pakt regelmatig flink uit met audiovisueel vertoon, zoals in de scène waar Will tussen de remkabels belandt terwijl een lading graan over hem heen spoelt. Zulke scènes, en de film zit er vol mee, bieden de visuele virtuositeit waar Unstoppable óók om draait; abstract snoep voor het oog wordt de film dan.

Eat Pray Love

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Ryan Murphy, 2010) In deze brave verfilming van de bestseller van Elizabeth Gilbert houdt Julia Roberts, als weifelende vrouw die in Italië, India en Indonesië de zin van haar leven zoekt, het hoofd met gemak boven water. En dat is knap als eenderde van de zinnen een levensduidende oneliner is. Eat Pray Love is wat dat betreft een kenmerkende Robertsfilm: de naturel ogende actrice fladdert erin rond zonder het geheel naar een hoger plan te tillen, maar zorgt er wel voor dat de film niet wegglijdt in te sentimenteel goedgevoelgedoe.

Javier Bardem en Julia Roberts in ‘Eat Pray Love’ van Ryan Murphy.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.33 uur

Een bosje bloemen lijkt misschien puur natuur, maar wie aan het rekenen slaat ontdekt al snel dat het eerder een aanslag is op de natuur. Voordat de bloemen thuis op tafel staan zijn er bestrijdingsmiddelen en kostbaar water aan te pas gekomen, plus fossiele brandstoffen om de kas te verlichten en verwarmen. Als het boeket niet uit Afrika is ingevlogen tenminste. Is het hippe veldboeket of plukboeket dan een natuurvriendelijker alternatief? Keuringsdienst van waarde onderzoekt deze week op welke velden de bloemen van zo’n boeket precies geplukt zijn.

Fight or flight

NPO 3, 22.09 uur

De Armeense Meline Daluzyan werd twee jaar op rij Europees kampioen gewichtheffen bij de vrouwen. Op het moment dat hij bekendmaakte dat hij voortaan als man door het leven wilde gaan, met de naam Alex, werd hij door zijn conservatieve landgenoten bedreigd. In Nederland vroeg hij asiel aan. De enige gedoogde lhbti-organisatie in Armenië is Pink Armenia. In Fight or flight heeft Sahil Amar Aïssa een ontmoeting met Mamikon, het hoofd van de organisatie. Hij haalt Mamikon naar Nederland en regelt een ontmoeting met Alex op de Gay Pride in Amsterdam.

Man on Fire

Veronica, 22.15 uur

(Actie, Tony Scott, 2004) Nog een film van Tony Scott met Denzel Washington. Hij speelt een doodongelukkige bodyguard die zijn levenslust hervindt wanneer hij zich over een Amerikaans rijkeluismeisje (Dakota Fanning) in Mexico ontfermt. Uitgebreid wordt de vriendschap tussen de twee getoond, waardoor het des te harder aankomt als zij in handen valt van de lokale ontvoeringsindustrie. De overdracht van het losgeld mislukt, het kind verdwijnt, en daarmee kunnen de executies en de martelingen beginnen. Dat deze voorspelbare wraakthriller indruk maakt, is te danken aan Washington en Scotts uitbundige regiestijl.

Denzel Washington in ‘Man on Fire’.

Close Up: Edward Hopper - An American Love Story

NPO 2, 22.39 uur

Vanaf de jaren 1920 was de Amerikaanse schilder Edward Hopper zo’n vier decennia actief, maar in deze periode evolueerde zijn werk niet veel. Hoppers stadsgezichten, met Nighthawks als bekendste werk, tonen eenzame mensen in kantoren, restaurants en appartementen. Josephine Nivison, de echtgenote van de schilder, stond meestal model voor de vrouwen op zijn doeken. De documentaire Edward Hopper - An American Love Story van Phil Grabsky toont hoe Nivison haar eigen schilderscarrière in de ijskast zette om de zakelijke belangen van Edward te behartigen.

Kingdom of Dreams

Canvas, 23.05 uur

De laatste aflevering van Nick Greens serie Kingdom of Dreams maakt de balans op van de rivaliteit tussen Bernard Arnault en François Pinault, twee Franse ondernemers die proberen zoveel mogelijk luxemerken in te lijven in hun bedrijven. Terwijl de mannen wedijveren om de titel ‘rijkste man van Europa’ en hun ondernemingen miljarden aan winst genereren, is de industrie uitgegroeid tot een van de grootste vervuilers ter wereld. Getalenteerde ontwerpers bezwijken ondertussen onder de druk om steeds weer met een nieuwe collectie op de proppen te komen.