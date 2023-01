De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 17 januari

Paul Dano in ‘Love & Mercy’ van Bill Pohlad.

In the Valley of Elah

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Paul Haggis, 2007) Het terug-uit-de-oorlogdrama In the Valley of Elah is zo’n film die in de loop der jaren zijn waarde zal bewijzen. Op grootse wijze speelt Tommy Lee Jones de oud-militair Hank Deerfield, die op een ochtend wakker wordt gebeld met de vraag of hij weet waar zijn zoon is. Die blijkt, zonder dat zijn vader het weet, al een tijdje terug te zijn uit Irak en is na een verlof niet teruggekeerd naar zijn kazerne. Vader reist terstond af om zelf de verdwijning te onderzoeken.

Tommy Lee Jones in ‘In the Valley of Elah’ van Paul Haggis.

Mission: Impossible III

Veronica, 20.30 uur

(Actie, J. J. Abrams, 2006) In het derde deel van de op een televisieshow uit de jaren zestig gebaseerde filmserie Mission: Impossible is Tom Cruise als geheim agent Ethan Hunt eigenlijk met zeer vervroegd pensioen, preluderend op een rustig leventje met zijn beeldschone verloofde Julia (Michelle Monaghan). Hij wordt de actieve dienst weer in gesleurd door überboef Owen Davian (Philip Seymour Hoffman). Voor kijkers die wel tegen een stootje kunnen is dit een bevredigende actiethriller, maar ook de liefhebbers van het wat subtielere acteren komen aan hun trekken.

Tom Cruise en Keri Russell in ‘Mission: Impossible III’ van J. J. Abrams.

Test Case

NPO 1, 21.22 uur

In elke aflevering van Test Case stelt de redactie van Kassa een aantal consumentenproducten op de proef. Deze week gaat Amber Kortzorg aan de slag met secondelijm. Hoe sterk is het spul en kun je er een auto van 1.500 kilo mee lijmen? Een andere terugkerende rubriek is de Verspillingsmeter, waarin de uitgaven van Nederlandse gemeenten tegen het licht worden gehouden. Zo gaf de gemeente Apeldoorn miljoenen uit aan de bouw van een brug waarvan het nut wordt betwijfeld. ‘Mentalisten’ Rob en Emiel leggen uit hoe groepsdruk onze productkeuzen bepaalt.

India: The Modi Question

BBC 2, 22.00 uur

Narendra Modi is premier van de grootste democratie ter wereld en behartigt vooral de belangen van de conservatieve hindoes in India. De tweedelige documentaire India: The Modi Question belicht Modi’s politieke carrière in de BJP-partij. De eerste aflevering zoomt in op de gebeurtenissen in de deelstaat Gujarat, waar in 2002 tientallen hindoeïstische bedevaartgangers om het leven kwamen bij een treinbrand. Bij de rellen die hierop volgden, vielen ruim duizend doden, vooral moslims. De BJP en Modi zouden hierbij een bedenkelijke rol hebben gespeeld.

Nood

NPO 3, 22.18 uur

Deze week bemant Lieke de 112-centrale in de dramaserie Nood. Ze wordt gebeld door Annie, een dementerende vrouw die aan het koken was toen er een pan in brand vloog. Lieke geeft Annie instructies om zichzelf in de slaapkamer in veiligheid te brengen totdat de brandweer ter plaatse is, maar dan wil Annie toch echt haar parkietjes redden. Langzaam wordt het Lieke duidelijk wat er aan de andere kant van de lijn aan de hand is. De rol van Lieke wordt gespeeld door Melody Klaver, die in 2019 een Gouden Kalf kreeg voor haar vertolking in de film Rafaël.

Het uur van de wolf: In het echt heb ik een neus

NPO 2, 22.39 uur

Webcomics zijn korte onlinestrips die een oprecht kijkje bieden in het persoonlijke leven van de auteur. Vaak raken de strips aan actuele maatschappelijke onderwerpen als racisme, seksisme, genderkwesties en geestelijke gezondheid. Gezien de wereldwijde populariteit van webcomics is er veel behoefte aan deze troostende en verbindende kunstvorm. In zijn documentaire In het echt heb ik een neus bezoekt regisseur Stephane Kaas cartoonisten uit Nederland, België, Engeland, de VS en Oekraïne. De portretten zijn aangekleed met Kaas’ eigen animaties.

Love & Mercy

BBC 2, 00.15 uur

(Biopic, Bill Pohlad, 2014) Slimme vondst van de makers van Love & Mercy, een opvallend donkere biopic over de gekwelde The Beach Boys-leider Brian Wilson: hij wordt tijdens twee levensfasen door twee verschillende acteurs gespeeld. Paul Dano is Wilson junior rond zijn hoogtijdagen in de jaren zestig, waarin hij na een paniekaanval in het vliegtuig al verdwijnt van het podium om zich terug te trekken in de studio. John Cusack is de oudere Wilson in de jaren zeventig en tachtig. Inmiddels is het popgenie volledig gecrasht en wordt-ie op perverse wijze onder de duim gehouden en gedrogeerd door celebritypsycholoog Eugene Landy (Paul Giamatti). Dano en Cusack tillen de film op tot grote hoogten.