De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 16 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

‘Spider-Man: Into the Spider-Verse’ van Bob Persichetti, Peter Ramsey en Rodney Rothman.

Overboard

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Garry Marshall, 1987) Komedie-veteraan Goldie Hawn speelt de ontiegelijk vervelende societydame Joanna, die haar geheugen verliest wanneer ze van haar jacht in zee valt en belandt bij de eerder door haar ingehuurde en zwaar beledigde timmerman (Hawns levenspartner Kurt Russell) die haar wijsmaakt dat ze zijn echtgenote is. Terwijl ze vaagjes vermoedt dat er iets niet klopt, probeert Joanna zo goed mogelijk diens huissloof te zijn. Overboard drijft voornamelijk op één grap, maar Hawn blijft een prettig middelpunt, zeker wanneer ze de bitch moet uithangen of worstelt met haar huisvrouwrol.

Goldie Hawn en Kurt Russell in ‘Overboard’ van Garry Marshall.

Keuringsdienst van waarde

NPO 1, 20.34 uur

Een verontrustende hoeveelheid plastic belandt in de oceaan. Zou het niet mooi zijn als we dat plastic uit zee konden vissen en het dan ook nog konden hergebruiken door er nieuwe dingen van te maken? Verschillende fabrikanten verkopen tegenwoordig producten die zijn gemaakt van oud plastic uit de zee, van sportkleding en speelgoed tot drinkmokken en computermuizen. Wie deze spullen koopt, helpt de oceaan plasticvrij te maken, is het idee. Keuringsdienst van waarde wil weten of het echt zo simpel is. Waar komt dit oceaanplastic vandaan?

Forensics: The Real CSI

BBC 2, 22.00 uur

In de Amerikaanse misdaadserie CSI: Crime Scene Investigation worden criminelen dankzij forensische technieken in de kraag gevat. Professionals hadden kritiek op de serie, die een te geïdealiseerd beeld zou schetsen van hun werk. Forensics: The Real CSI presenteert een realistischer blik op forensisch onderzoek. Het derde seizoen begint met de zaak van een vrouw die is verkracht door een onbekende man. Ze geeft toestemming voor het verzamelen van forensisch materiaal waarmee een verdachte, die is opgespoord met camerabeelden, als de dader kan worden aangewezen.

Andrée Putman, de grande dame van de interieurarchitectuur

NPO 2, 22.40 uur

Een ernstig ongeluk op haar 20ste haalde een streep door de muziekambities van Andrée Putman. In plaats daarvan ging ze aan de slag op een tijdschriftredactie. Ze trouwde met een kunstcriticus, verkeerde in kringen van artiesten en begon haar eigen onderneming in interieurontwerp. In de jaren tachtig en negentig bereikte Putmans internationale roem een hoogtepunt, dankzij haar veelal monochrome ontwerpen voor de interieurs van warenhuizen, hotels en het vliegtuig Concorde. In een nieuwe documentaire vertelt haar dochter Olivia over het werk van Putman.

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Veronica, 22.45 uur

(Animatie, Bob Persichetti, Peter Ramsey en Rodney Rothman, 2018) Deze geweldige animatiefilm maakt gebruik van enkele verhaallijnen uit de strips die nog niet eerder werden verfilmd. De grote held van het verhaal is niet Peter Parker, maar Miles Morales, een tiener uit Brooklyn. In Miles’ universum overlijdt Peter Parker, de oorspronkelijke Spider-Man, kort nadat Miles zelf superkrachten heeft ontwikkeld. Miles wordt (na de nodige aarzeling) de volgende, ultieme Spider-Man. Spider-Man: Into the Spider-Verse weet het verhaal wonderbaarlijk helder en overtuigend uiteen te zetten, zelfs wanneer Miles Morales gezelschap krijgt van vijf Spider-wezens uit andere werelden. Onder hen zijn de lamlendige Peter B. Parker, Spider-Ham en de door Nicolas Cage ingesproken Spider-Man Noir.

It’s a Sin

Canvas, 23.05 uur

In 1981 delen vijf vrienden samen een flat in Londen. Beginnend acteur Ritchie heeft zijn ouders nog niet verteld dat hij homo is, en Roscoe is van huis weggelopen omdat zijn vader hem wil meenemen naar Nigeria. Colin gaat aan de slag bij een chique kledingwinkel, waar hij Henry leert kennen. Dan worden Henry en zijn partner opeens ernstig ziek. It’s a Sin volgt de vrienden door de hele jaren tachtig tijdens het hoogtepunt van de aidsepidemie. Deze Britse serie van Russell T. Davis (Queer as Folk) wordt goed verteld en heeft een fijne soundtrack.

Moonlight

BBC 2, 00.15 uur

(Drama, Barry Jenkins, 2016) Het met drie Oscars bekroonde meesterwerk Moonlight is gebaseerd op het theaterstuk In Moonlight Black Boys Look Blue van Tarell McCraney, over de drie levensfasen van de zwarte homoseksuele Chiron in een achterbuurt in Miami. De keuze om hetzelfde personage door drie acteurs te laten spelen blijkt een schot in de roos. Van verward en eenzaam kind (door Alex Hibbert) tot slungelige in zichzelf gekeerde puber (Ashton Sanders) en uiteindelijk gespierde dealer (Trevante Rhodes): zelden voelde een filmpersonage ondanks zijn uiterlijke verschillen zo consistent.