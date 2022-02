De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 15 februari

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Katja Herbers in Weg van jou.

‘We hebben geprobeerd een eigen, sprankelende film te maken.’ Regisseur Jelle de Jonge over Weg van jou, in een gesprek met Omroep Zeeland.

[DOCUMENTAIRE]

Je zal het maar hebben

NPO 3, 20.25 uur

Ook na twintig seizoenen van Je zal het maar hebben kan presentator Jurre Geluk zich nog verbazen over de zeldzame aandoeningen waardoor sommige jongeren worden getroffen. Minstens zo verbazingwekkend is hun doorzettingsvermogen. In de eerste aflevering van een nieuw seizoen maakt Geluk kennis met Priscilla, die lijdt aan sikkelcelziekte. Ondanks de pijnaanvallen die dit geeft, werkt ze als verpleegkundige. Sarah heeft het syndroom van Sturge-Weber. Hierdoor is een groot deel van haar gezicht bedekt met een wijnvlek, die ook haar zichtvermogen beïnvloedt.

Weg van jou

RTL 8, 20.25 uur

(Komedie, Jelle de Jonge, 2017) In deze verrassend leuke romcom transformeert Zeeland van hel op aarde tot de plek waar je elkaar mosselen voert. De ambitieuze Evi (Katja Herbers) denkt een promotie naar Rio de Janeiro te krijgen, maar moet naar Zeeuws-Vlaanderen. Regisseur De Jonge doet alsof je vanaf Rotterdam alleen in Terneuzen kunt komen via een soort wormhole van een tunnel, waarbij aan de andere kant vooral schapen en onverstaanbare mensen wonen. Weg van jou is op zijn sterkst op krommetenenmomenten: Evi slaagt erin om steeds precies het verkeerde te zeggen of te doen, terwijl de Zeeuwen haar onbegrijpend aanstaren. De hele cast excelleert qua timing en De Jonge doet er graag nog een schepje bovenop.

Boy Erased

SBS9, 20.30 uur

(Drama, Joel Edgerton, 2018) Hun homoseksualiteit is onder meer het gevolg van slecht ouderschap, krijgen de jongens te horen die in Boy Erased beginnen aan conversietherapie. Zo ook Jared Eamons, zoon van autohandelaar Marshall Eamons (Russell Crowe) en kapster Nancy Eamons (Nicole Kidman). Na zijn traumatische coming-out wordt Jared (Lucas Hedges) door zijn vader voor het conversietraject ingeschreven. Boy Erased kreeg lovende recensies, maar deed het in de bioscopen zo slecht dat distributeur Universal besloot de film niet wereldwijd uit te brengen. Gebaseerd op de gelijknamige memoires van Garrard Conley (2016).

Nicole Kidman en Lucas Hedges in Boy Erased.

[SERIE]

Nood

NPO 1, 21.10 uur

Centralist Joyce (Jenny Mijnhijmer) krijgt een oproep van Vera, een moeder die in alle staten is omdat haar puberzoon na een ruzie is weggelopen. Joyce stelt haar gerust, meer even later krijgt ze een nieuwe melding waardoor ze zichzelf ook zorgen begint te maken. Met de uitzending van vanavond komt er een einde aan het eerste seizoen van Nood, maar BNNVara heeft laten weten dat er al druk wordt gewerkt aan een tweede reeks afleveringen. Omdat elke aflevering geschreven wordt door een andere scenarist fungeert de serie ook als kweekvijver voor talent.

[GESCHIEDENIS]

De Indische rekening

NPO 2, 22.18 uur

Donderdag 17 februari verschijnt een langverwacht rapport van een nieuw onderzoek naar de feiten achter de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. De komende avonden presenteert Hans Goedkoop over dit thema het documentaire tweeluik De Indische rekening, waarin hij op zoek gaat naar de resten van de Nederlandse koloniale geschiedenis. Goedkoop sprak bekende en minder bekende mensen die een band hebben met Nederlands-Indië, zoals de in Soerabaja geboren actrice en beeldend kunstenaar Wieteke van Dort, veteraan Bert Hofman en Saar Letsoin, een dochter van Molukse vluchtelingen.

Baby Driver

Veronica, 22.45 uur

(Actie, Edgar Wright, 2017) De muziek gaat vóór de overval, niet andersom. Want zonder muziek kan de vluchtautochauffeur uit Baby Driver eenvoudigweg niet functioneren. Ook al bezit de film weinig meer diepgang dan dit ene briljante uitgangspunt, Edgar Wright regisseert met vaart en schwung. De actiescènes werden nauwelijks digitaal opgepompt en zijn toch heerlijk over de top, tot aan kogelinslagen op de maat van de beat. Hoogtepunt is de openingsscène, als Baby (Ansel Elgort) voor zijn collega-criminelen koffie gaat halen en de hele wereld meedeint op het muziekje in zijn oren.

Lily James en Ansel Elgort in Baby Driver.

[DOCUMENTAIRE]

2Doc Kort: Jong in Aleppo

NPO 2, 23.17 uur

De Syrische jongeren Eva, Sarah en Abd waren nog kind toen de Syrische Burgeroorlog uitbrak. Ze kunnen zich niet goed herinneren hoe hun stad Aleppo eruitzag voordat hij tot puin werd geschoten. In de videobrief Jong in Aleppo toont regisseur Issa Touma het dagelijks leven van de jongeren tussen de ruïnes van de ooit beroemde citadel. Voor Sarah en Abd is het duidelijk dat hun toekomst niet in Aleppo ligt; in de hoop op een beter bestaan verlaten ze de stad. Eva heeft besloten om te blijven en werkt aan een lang gekoesterde wens: leren fietsen.