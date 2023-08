De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 15 augustus

Vanaf links: Cameron Diaz, Dermot Mulroney en Julia Roberts in ‘My Best Friend's Wedding’ van P.J. Hogan.

Mees Kees

NPO 3, 15.29 uur

(Familie, Barbara Bredero, 2012) Meester Kees (Willem Voogd) is nog maar stagiair, maar door zijn losse stijl van lesgeven de perfecte meester voor Tobias, die het niet zo goed doet op school en thuis veel tekortkomt. Mees Kees is de eerste van vier films naar de populaire, gelijknamige kinderboekenserie van Mirjam Oldenhave. Scenarioschrijver Tijs van Marle putte uit drie boeken en bracht de verhalen naadloos samen. Net als in het werk van Oldenhave worden Tobias’ problemen nooit te zwaarwichtig: de toon blijft vlot en vrolijk, met net genoeg ruimte voor ontroering.

Felix Osinga (links) en Willem Voogd in ‘Mees Kees’ van Barbera Bredero.

Nationale Herdenking 15 augustus 1945

NPO 1, 18.55 uur

Bij het Indisch Monument in Den Haag vindt vanavond de herdenking plaats van het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Daarbij is er ook aandacht voor alle slachtoffers van de Japanse bezetting van de voormalige kolonie. Een van de sprekers is Reggie Baay, auteur van boeken over de koloniale geschiedenis. Zangeres Frédérique Spigt draagt een gedicht voor van Wim Kan en Elize zingt het Indisch Onze Vader. Boudewijn de Groot, geboren in een jappenkamp, legt met zijn dochter en kleindochter de driegeneratiekrans bij het monument.

Cobalt Rush: The Future of Going Green

Canvas, 20.10 uur

De vraag naar het metaal kobalt is enorm toegenomen en zal ook de komende jaren sterk blijven groeien. Het element wordt toegepast in de batterijen van elektrische auto’s en is daardoor van belang voor de transitie van fossiele brandstof naar schoon transport. Driekwart van het gedolven kobalt komt uit Congo; de documentaire Cobalt Rush: The Future of Going Green laat zien hoe dat leidt tot slechte werkomstandigheden, kinderarbeid en milieuschade in het land. In de toekomst zal kobalt meer en meer worden teruggewonnen uit oude autobatterijen.

My Best Friend’s Wedding

RTL 8, 20.25 uur

(Romantiek, P.J. Hogan, 1997) Medio jaren negentig beleefde de Australische filmmaker P.J. Hogan zijn hoogtijdagen. Zijn humorvolle en ontroerende zedenschets over een meisje dat heel graag wil trouwen, Muriel’s Wedding (1994), was een wereldwijd succes en hij werd snel ingepalmd door Hollywood. De romantische komedie die hij vervolgens mocht maken, is zo’n typisch Hollywoodproduct dat in één zinnetje kan worden samengevat: Julianne (Julia Roberts) wordt verliefd op haar beste vriend (Dermot Mulroney), op de dag dat die besluit met een ander (Cameron Diaz) te trouwen. Er resten haar slechts een paar dagen om dat huwelijk te voorkomen. Gelukkig sprankelt de cast – en meer heeft de film niet nodig.

Life of Pi

SBS 9, 20.30 uur

(Avontuur, Ang Lee, 2012) Peperdure avonturenfilm naar de gelijknamige succesroman van Yann Martel uit 2001, over de Indiase jongen die na een scheepsramp tientallen dagen op een reddingssloep moet doorbrengen met een tijger. Vanwege de licht filosofische inslag van het verhaal een gok voor de producenten, maar Life of Pi sleepte tijdens de Oscaruitreiking van 2013 de meeste beeldjes binnen (alle belangrijke technische) en kwam ruimschoots uit de kosten. Het budget van 120 miljoen dollar ging deels op aan superieure animaties van de Bengaalse tijger in kwestie.

Suraj Sharma in ‘Life of Pi’ van Ang Lee.

Amstergwen

NPO 3, 21.10 uur

Tijdens de coronacrisis is het onlineplatform Twitch enorm gegroeid. Aanvankelijk was Twitch vooral populair bij gamers die hun computerspellen live streamden, maar inmiddels zijn ook youtubers en influencers op het platform neergestreken. In Amstergwen onderzoekt journalist Gwen van der Zwan de wereld van Twitch door een jaar lang haar leven online te delen. Ze ontdekt dat ze in deze door mannen gedomineerde omgeving meer kan verdienen met haar lichaam dan met haar vaardigheden, en stuit op een giftige cocktail van intimidatie, seksisme en haat.

2Doc: Ze noemen me baboe

NPO 2, 22.08 uur

In deze documentaire die geheel bestaat uit archiefbeelden vertelt Sandra Beerends het verhaal van de Javaanse Alima in het Indonesië van vóór, tijdens en na de oorlog. Nadat ze is gevlucht voor een gedwongen huwelijk wordt de jonge Alina ‘baboe’ (kindermeisje) voor een Nederlands gezin. Als het gezin tijdens de Tweede Wereldoorlog in een jappenkamp belandt, staat Alina er alleen voor. Ze wordt zwanger van een onafhankelijkheidsstrijder die daarna om het leven komt bij een politionele actie en maakt de dappere keuze voor een onafhankelijk bestaan als ongehuwde moeder.