De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 14 maart

Joseph Gordon-Levitt en Leonardo DiCaprio in ‘Inception’ van Christopher Nolan.

Philadelphia

RTL 8, 20.25 uur

(Drama, Jonathan Demme, 1993) Dit klassieke aidsdrama stuitte voor de release op protesten uit de homobeweging, die vreesde voor een aalglad, ongenuanceerd Hollywoodspektakel. Het tegendeel bleek waar. Philadelphia is een overtuigende aanklacht tegen intolerantie en huichelarij. Tom Hanks speelt Andrew Beckett, een homoseksuele advocaat die lijdt aan aids. Op een dag wordt hij op staande voet ontslagen, en hij vermoedt dat zijn ziekte de aanleiding is. Bijgestaan door een homofobe zwarte collega-advocaat (een indrukwekkende Denzel Washington) klaagt hij daarom zijn werkgever aan.

Denzel Washington en Tom Hanks in ‘Philadelphia’ van Jonathan Demme.

Nederland kiest: Het debat

NPO 1, 20.33 uur

Aan de vooravond van de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen presenteert de NOS traditiegetrouw een debatavond. Dit jaar is er gekozen voor een vorm waarbij zo veel mogelijk partijen kunnen deelnemen aan de discussies over onderwerpen als energie, migratie, ruimte, inflatie en vertrouwen in de politiek. Simone Weimans heeft gesprekken met provinciale lijsttrekkers die op het landelijke toneel een kleinere rol spelen. Rob Trip leidt zes debatronden met landelijke partijleiders, die kunnen inhaken op de thema’s die spelen op provinciaal niveau.

Nu te zien

NPO 2, 21.46 uur

Met honderdduizenden verkochte toegangskaarten is de Johannes Vermeer-expositie van het Rijksmuseum in Amsterdam de grootste kunsttentoonstelling van het jaar. Tot en met 4 juni zien bezoekers er 28 van de 37 bekende werken van de meester, met geleende doeken uit New York, Washington, Berlijn, Dresden en Dublin. In Nu te zien brengt Bart Rutten van het Centraal Museum een bezoek aan de expositie. Rutten is groot liefhebber van Vermeer en vertelt in het Rijksmuseum hoe deze meester van de stilte en het licht de toeschouwer nog altijd weet te ontroeren.

The Holy Land and Us: Our Untold Stories

BBC 2, 22.00 uur

In de tweedelige documentaire The Holy Land and Us onderzoeken Rob Rinder en Sarah Agha hoe de oprichting van de staat Israël hun families heeft beïnvloed. De Israëlische onafhankelijkheidsverklaring in 1948 leidde tot een grote verschuiving in de regio. Rinders Joodse familie kreeg na de ontberingen van de Holocaust de kans om zich te vestigen in een eigen staat. Arabische buurlanden begonnen een oorlog tegen het nieuwe land, maar Israël wist een groot deel van het gebied te behouden. De Palestijnse familie van Agha vluchtte uit hun dorp in Galilea.

Inception

Veronica, 22.35 uur

(Thriller, Christopher Nolan, 2010) Ideale film op tv, want net als Christopher Nolans eerdere geheugenverliesthriller Memento, zijn existentiële ruimtereisfilm Interstellar, zelfs oorlogsfilm Dunkirk en zeer zeker ook zijn meest recente Tenet (waarin men tegen de tijd in kan bewegen) is tijdgoochelfilm Inception bij uitstek geschikt om meerdere malen te bekijken. Droomdeskundige Cobb (Leonardo DiCaprio) leidt een team van metafysische whizzkids met wie hij letterlijk in het diepste onderbewustzijn van zakenlui inbreekt om hen slinks op andere, financieel aantrekkelijke gedachten te brengen. En dat biedt Nolan de gelegenheid drie- tot vierdubbele droomlagen in zijn film in te bouwen, met in elke laag een eigen beleving van de tijd.

Het uur van de wolf: Piano Dreams

NPO 2, 22.59 uur

Het prestigieuze conservatorium van Shanghai biedt jaarlijks plek aan slechts dertig nieuwe pianostudenten. In een land met veertig miljoen pianoleerlingen ligt er op veel kinderen een enorme druk om te presteren. Regisseur Gary Lennon volgt in zijn documentaire Piano Dreams drie pianoleerlingen die soms wel tien uur per dag achter hun instrument zitten. Zi Yingying, Zhiou Yu’ang en Xia Zidi willen hun eigen dromen waarmaken, maar ook die van hun families, die vaak grote offers hebben gebracht om hun kind op het conservatorium te krijgen.

Sully

BBC 1, 23.40 uur

(Drama, Clint Eastwood, 2016) US Airways vlucht 1549 maakte op 15 januari 2009 een noodlanding in de New Yorkse Hudson-rivier, waarbij alle 155 passagiers ongedeerd bleven. Hoofdpiloot Chesley Sullenberger werd als held onthaald. Sully, naar Sullenbergers memoires, springt heen en weer in de tijd: er zitten liefst zeven verbeeldingen van de ramp in, zoals de nachtmerrie die Sullenberger (de immer betrouwbare Tom Hanks) in de beginscène heeft. Het eigenlijke drama blijken de verhoren waaraan Sullenberger en co-piloot Jeff Skiles (fijne rol van Aaron Eckhart) later worden onderworpen.