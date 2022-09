De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 13 september

Gary Oldman in Darkest Hour van Joe Wright.

Darkest Hour

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Joe Wright, 2017) Het is mei 1940. Nederland, België en Frankrijk worden opgerold in de Blitzkrieg. Chamberlain moet aftreden als premier. Nu is het aan zijn opvolger: wel of geen vredesbesprekingen met de nazi’s? Zo belandt de bal bij Winston Churchill, een formidabele, met een Oscar bekroonde rol van Gary Oldman, die volledig in zijn personage verdwijnt. Zelfs de wat schurende scène in de ondergrondse maakt de acteur draaglijk. Maar wat Darkest Hour echt meeslepend maakt, is de permanent aanwezige notie dat het Britse koninkrijk zich heel dicht bij onderhandelingen met de vijand bevond; dat zou de loop van de geschiedenis hebben verlegd.

The Bourne Legacy

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, Tony Gilroy, 2012) In 2016 was Matt Damon eindelijk opnieuw te zien als Jason Bourne. Na The Bourne Identity (2002), The Bourne Supremacy (2004) en The Bourne Ultimatum (2007) wilde hij de opgejaagde geheim agent altijd nog eens spelen, maar door gekissebis achter de schermen kwam het er lange tijd niet van. Studio Universal zag intussen toch een manier om verder te gaan met de reeks, zonder Damon. The Bourne Legacy, deel 4 in de reeks, draait zodoende om geheim agent Aaron Cross. Plot en actie halen het niet altijd bij de voorgangers, maar Jeremy Renner is prima als Cross.

Jeremy Renner en Rachel Weisz in The Bourne Legacy van Tony Gilroy.

Krabbé zoekt Kahlo

NPO 2, 20.30 uur

Na haar huwelijk met de beroemde schilder Diego Rivera lijkt er een zonniger hoofdstuk aan te breken voor de door tegenslagen geplaagde Frida Kahlo. In Krabbé zoekt Kahlo blijkt deze week echter dat het geluk van korte duur is. Het koppel verhuist naar het door crisis geplaagde San Francisco, waar Rivera een affaire begint met een van zijn modellen en weinig moeite doet om dit te verbergen. Ondertussen gaat Kahlo door met het ontwikkelen van haar eigen stijl. Langzaam wordt ze gezien als zelfstandig kunstenaar in plaats van ‘de vrouw van Rivera’.

Poldermocro’s

NPO 3, 22.00 uur

Of ze willen of niet: de meeste Marokkaans-Nederlandse jongeren hebben een dubbele nationaliteit. Sommigen voelen zich volledig Nederlands, voor anderen speelt de cultuur van het land van hun (groot)ouders nog steeds een rol. In Poldermocro’s maken zes uitgesproken Marokkaanse Nederlanders kennis met het hedendaagse Marokko. Daar ontdekken ze dat ze zelf een allesbehalve homogene groep vormen en heel verschillend denken over normen en waarden. In de eerste aflevering ontmoet het zestal elkaar in Marrakech. Tarik heeft moeite met de geaardheid van Aziz.

Who Is Ghislaine Maxwell?

NPO 2, 22.19 uur

Wat de relatie tussen Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell precies inhield is nooit echt duidelijk geworden: de Britse erfgename werd wel omschreven als de vriendin van de Amerikaanse bankier, maar ook als zijn assistent. In de tweede aflevering van de documentaireserie Who Is Ghislaine Maxwell? blijkt dat Maxwell in ieder geval betrokken was bij de roemruchte feestjes op Epsteins privé-eiland. Jonge vrouwen getuigen hoe Maxwell hen ronselde voor deze partijtjes met vooraanstaande beroemdheden, waar ze achter gesloten deuren seksueel werden misbruikt.

Mile 22

Veronica, 23.10 uur

(Actie, Peter Berg, 2018) Mark Walhberg draaft op als maniakale vechtmachine die in een fictieve Aziatische metropool een lokale spion richting een 22 mijl verderop gelegen vliegveld moet escorteren. De tegenstand onderweg is geducht, in de vorm van een schier oneindige verzameling huurlingen én een peloton op wraak beluste Russen. Regisseur Peter Berg sluit met zijn intense beeldtaal (agressief hoog verteltempo, onophoudelijk bewegende camera) aan bij de gejaagde Jason Bourne-spionagefilms van Paul Greengrass, met hier en daar een snuf van de chaoscinema van Transformers-regisseur Michael Bay.

Mark Wahlberg in Mile 22 van Peter Berg.

2Doc: Farewell Paradise: Memories of a Broken Family

NPO 2, 23.14 uur

Door de plotselinge scheiding van hun ouders moesten Sonja Wyss en haar drie zussen in de jaren zestig de vrije Bahama’s verlaten. Ze belandden in een koud en bekrompen Zwitserland, waar ze door geldgebrek in pleeggezinnen werden grootgebracht. Als jongste van het gezin vraagt Wyss zich af hoe haar ouders destijds tot dit radicale besluit zijn gekomen. In haar documentaire Farewell Paradise laat ze haar ouders en zussen vertellen over vroeger. Zo blijkt dat iedereen zijn eigen visie heeft op de familiegeschiedenis, die langzaam wordt ontrafeld.