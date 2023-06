De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 13 juni

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Will Smith en Martin Lawrence in ‘Bad Boys for Life’ van Adil El Arbi en Bilall Fallah.

Bad Boys for Life

RTL 7, 20.25 uur

(Actie, Adil El Arbi en Bilall Fallah, 2020) Een Hollywoodtraditie bepaalt dat iets wat ooit succes boekte, nooit helemaal dood is. Daarom werd het politieduo Mike (Will Smith) en Marcus (Martin Lawrence) 17 jaar na Bad Boys II gereïncarneerd voor een derde filmaflevering. Onder regie van Adil El Arbi en Bilall Fallah, twee enthousiaste Belgen die met Black en Patser in de schijnwerpers van de Amerikaanse filmstudio’s waren beland, bleek Bad Boys for Life modern actievermaak met een nostalgische knipoog. Eeuwige vrijgezel Mike wil daarin door op de oude politievoet, maar burgerlijke Marcus mijmert over zijn vroegpensioen. Gelukkig ontsnapt er in Mexico een moordzuchtige weduwe van een drugskartelbaas en moet het tweetal alsnog aan de slag.

De streken van Van Boven

NPO 2, 20.27 uur

Frikandel of kipcorn, nasibal of Mexicano: we bestellen ze bij de snackbar of trekken ze uit de muur. In Nederland vinden we dat heel gewoon, maar in De streken van Van Boven legt Yvette van Boven uit dat onze snackbarcultuur en het assortiment aan snacks uniek is in de wereld. De koning der Nederlandse snacks is nog altijd de kroket, maar hoe is dat zo gekomen? Van Boven ontmoet deze week enkele mensen die haar alles over de kroket kunnen vertellen. Ook proeft ze een bijzondere huisgemaakte kaassoufflé en natuurlijk wordt er ook weer gekookt.

Transformers: Revenge of the Fallen

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Michael Bay, 2009) Zoals gebruikelijk bij een peperdure vervolgfilm deed Michael Bay in zijn tweede Transformers overal een schep bovenop. Revenge of the Fallen bevat drie keer zo veel robots, meer explosies en gevechten, meer exotische locaties en meer inkijkjes in het decolleté van Megan Fox. Het zou reuze irritant zijn, als Bay niet ook bewondering opriep. In zijn streven de actiefilm aller actiefilms te maken, is de regisseur stijlvast en perfectionistisch. Er zouden van Bays hand nóg drie delen volgen, gemaakt volgens dezelfde formule en ambitie.

Megan Fox en Shia LaBeouf in ‘Transformers: Revenge of the Fallen’ van Michael Bay.

The Horse Whisperer

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Robert Redford, 1998) The Horse Whisperer is wat voorspelbaar en met een speelduur van bijna drie uur ook vrij lang, maar de natuur van Montana, tegen de Canadese grens, is oogverblindend mooi in beeld gebracht door Quentin Tarantino’s cameraman Robert Richardson. En dan is er nog de fijne cast: natuurlijk regisseur Robert Redford zelf, als de man die een heilzame invloed heeft op paarden én op mensen, maar ook Kristin Scott Thomas en Sam Neill als de ouders van het meisje Grace, een vroege rol van de toen 13-jarige Scarlett Johansson.

Robert Redford en Scarlett Johansson in ‘The Horse Whisperer’ van Robert Redford.

De rijdende rechter

NPO 1, 21.05 uur

Wanneer meneer Leijen uit Baarn zijn voortuin uitfietst, rijdt hij dicht langs de auto van mevrouw Van der Hoeven. Die denkt dat de krassen op haar auto door de buurman zijn veroorzaakt en heeft hem gevraagd zijn fiets te verplaatsen. Meneer Leijen voelt daar echter niets voor en wil dat zijn buurvrouw stopt hem te filmen met haar camera. In De rijdende rechter gaat John Reid naar Baarn om te zien wat er aan de hand is. Staat het vast dat Leijen de krassen in de auto heeft gemaakt, of is Van der Hoeven juist fout bezig met het filmen van haar buurman?

Africa Rising with Afua Hirsch

BBC 2, 22.00 uur

In haar drieluik Africa Rising gaat de Britse journalist en programmamaker Afua Hirsch naar Afrika, om te zien hoe jonge kunstenaars Afrikaanse tradities combineren met moderne elementen. In de eerste aflevering is ze in Marokko, een land dat op creatief gebied volop in beweging is. Ze ontmoet de internationaal bekende fotograaf Hassan Hajjaj en bezoekt Sarah Allaoui, die bijzondere kleden maakt. Vrouwelijke artiesten als Majida Khattari, Zainab Fasiki en Rym Fikri vertellen over het spanningsveld tussen traditie en het verlangen naar verandering.

Close Up: Gaby - De vrouw achter het modehuis Chloé

NPO 2, 22.39 uur

Het Franse modehuis Chloé bestaat al sinds de jaren vijftig en rekende beroemdheden als Brigitte Bardot, Jackie Kennedy en Maria Callas tot zijn klanten. In de documentaire Gaby vertelt Isabelle Cottenceau het verhaal van de vrouw die de firma zeventig jaar geleden oprichtte. Gaby Aghion, een Egyptische uit een Joodse familie, kwam in 1945 naar Parijs. Daar verkeerde ze in kringen van intellectuelen en communisten, en maakte ze haar eerste modelijn van ‘luxe prêt-à-porter’. Later nam ze de jonge Karl Lagerfeld in dienst als een van haar ontwerpers.