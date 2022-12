De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 13 december

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Hannah Hoekstra in App van Bobby Boermans Beeld Ray van der Bas

Motherless Brooklyn

SBS 9, 20.30 uur

(Misdaad, Edward Norton, 2019) In deze door hemzelf geregisseerde misdaadfilm speelt Edward Norton Lionel Essrog, een privédetective met het syndroom van Gilles de la Tourette. Nadat baas Frank (Bruce Willis) in het New York van 1957 door boeven overhoop is geknald, gaat Lionel op onderzoek uit. Maar wacht: een detective met tourette? Hoe kan iemand die onvrijwillig de raarste dingen roept, onopvallend speurwerk verrichten? Gelukkig went het gaandeweg (een beetje), is de aankleding goed verzorgd en krijgt Norton fijn tegenspel van onder anderen Kenneth Williams, Alec Baldwin en Willem Dafoe.

Bruce Willis in ‘Motherless Brooklyn’ van Edward Norton. Beeld IMDB

Peppermint

Veronica, 20.30 uur

(Actie, Pierre Morel, 2018) De regisseur van Taken, waarin Liam Neeson achter de ontvoerders van zijn dochter aanjaagt, maakte een soortgelijk recht-in-eigen-handvehikel met een vrouw als wraakengel in kwestie. Riley heet ze, en ze zal niet rusten voor ze alle drugscriminelen heeft afgeslacht die verantwoordelijk zijn voor de dood van haar echtgenoot en dochter. Peppermint biedt geen al te frisse kost, al vertegenwoordigt hoofdrolspeler Jennifer Garner een lichtpuntje: aan de talloze vuige vechtpartijen in Peppermint lijkt ze warempel flink wat lol te beleven.

Jennifer Garner in ‘Peppermint’ van Pierre Morel.

Floortje terug naar het einde van de wereld

NPO 3, 21.15 uur

In het allereerste seizoen van Floortje naar het einde van de wereld ging Floortje Dessing op bezoek bij de familie Brossier. Dit Franse gezin koos voor een leven in het ijskoude Canada. Eric Brossier liet zijn zeilboot invriezen door het omringende water, waarna hij met zijn vrouw en twee dochters negen maanden per jaar kon genieten van temperaturen van min 30 en het koude ijslandschap om hen heen. Dessing besloot de Brossiers opnieuw op te zoeken om te kijken of ze nog steeds op zo’n bijzondere plek wonen.

A Perfect Planet

Canvas, 21.20 uur

Verreweg het meeste leven op aarde is voor energie afhankelijk van de zon. Te veel zon – en vooral uv-licht – is echter schadelijk voor planten en dieren. De mens heeft zonnebrandcrème uitgevonden om zich te beschermen tegen uv, maar sommige dieren voorzien hun eigen huid van zonnefactor. A Perfect Planet laat zien hoe de zebravis zich verweert met de stof gadusol. Nijlpaarden beschermen hun gevoelige huid met een donkerrode afscheiding die op bloed lijkt, maar gemaakt is van aminozuren die uv-straling blokkeren en bacteriën doden.

App

RTL 7, 22.15 uur

(Thriller, Bobby Boermans, 2013) Studente Anna (sterke hoofdrol van Hannah Hoekstra) ontdekt op haar smartphone een app die niet te verwijderen is: Iris, een soort doorontwikkelde variant op Siri, het spraakprogramma op de iPhone dat opdrachten uitvoert en vragen beantwoordt. Iris’ assistentie wordt uiteraard gauw een last. Een filmpje van een seksend stelletje wordt naar precies de verkeerde persoon uit haar contactenlijst gestuurd, Anna ontvangt mysterieuze telefoontjes en ziet op Facebook de toekomstige overlijdensdatum van een goede vriendin. Toen App in 2013 uitkwam, trapte regisseur Boermans de tijdgeest knap op zijn staart, terwijl hem duidelijk ook een luchtige thriller voor ogen stond: zie bijvoorbeeld de verwijzing naar Dick Maas’ De Lift.

Lauren

NPO 3, 22.15 uur

Terwijl de wereld met gemengde gevoelens kijkt naar de sportieve verrichtingen in Qatar, is Lauren Verster even verderop in Dubai. In de laatste aflevering van Lauren van dit seizoen onderzoekt ze hoe het in dit golfstaatje staat met de vrouwensport. In veel Arabische landen is sport vooral voorbehouden aan mannen, maar een groeiende groep dappere vrouwen in Dubai hoopt daar verandering in te brengen. Ze storten zich op de kamelensport of bekwamen zich in het sportschieten met zwaar kaliber. Voor de vrouwen gaat gezelligheid en empoweren hand in hand.

2Doc kort: De stand van het gras

NPO 2, 23.14 uur

Een perfect gazon krijg je niet zomaar. Wie een grasmat op zijn beloop laat, zal het al snel afleggen tegen de paardenbloemen, het mos en in het ergste geval de mollen die het gazon ondermijnen. In de korte documentaire De stand van het gras toont Rashel van der Schaaf hoe verschillende alledaagse eigenaren van een gazon onophoudelijk strijd leveren tegen de natuur om een stukje groen te creëren dat misschien natuurlijk lijkt, maar het niet is. Is die strijd eigenlijk wel te winnen? Ondertussen denken de egel, de ekster en de slak er het hunne van.