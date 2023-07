De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 11 juli

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Penélope Cruz in ‘Abre los ojos’ van Alejandro Amenábar. Beeld Kippa

Au pairs

NPO 3, 20.20 uur

Hoewel het vanuit New York maar een stukje rijden is naar New Jersey, kijkt de gemiddelde New Yorker enorm neer op zijn buren. Vergeleken met het hippe, bruisende New York is New Jersey een ongecultiveerde plek zonder gevoel voor smaak of stijl, zo is het stereotiepe plaatje. In Au pairs is het voor de Nederlandse Jaimy dan ook een grote ontgoocheling dat ze niet in New York terechtkomt, maar in New Jersey. Hierdoor mist ze het echte New York-gevoel en de aansluiting met haar collega-au pairs. Ondertussen ontmoet Anna eindelijk haar gastgezin.

Flodder in Amerika!

RTL 7, 20.25 uur

(Komedie, Dick Maas, 1992) Flodder in Amerika! stamt uit de hoogtijdagen van First Floor Features, de filmproductiemaatschappij van Laurens Geels en Dick Maas. De opvolger van superhit Flodder (1986) werd weliswaar niet goed ontvangen, maar trok wel meer dan een miljoen bezoekers. De asociale familie wordt door de geterroriseerde gemeente Zonnedael via een uitwisselingsprogramma naar New York verplaatst. Daar veroorzaken de gezinsleden vanzelfsprekend net zo veel problemen als thuis, wanneer ze worden aangezien voor een Russische delegatie. In 1995 volgde een derde en laatste deel.

Huub Stapel (links) en René van 't Hof in ‘Flodder in Amerika!’ van Dick Maas. Beeld ANP / ANP Kippa

Margot at the Wedding

SBS 9, 20.30 uur

(Komedie, Noah Baumbach, 2007) De tweede grote film van cynicus Noah Baumbach (White Noise) draait om de machtsstrijd tussen zussen Margot (Nicole Kidman) en Pauline (Jennifer Jason Leigh), die op het punt staat te trouwen met de somberende sukkel Malcolm (Jack Black). Het zijn een stelletje vervelende, naargeestige horken bij elkaar, die Baumbach-personages. Ze zijn eigenlijk alleen bij elkaar omdat ze familie zijn - of omdat ze niet beter kunnen krijgen. Originele en ongewone film, maar wanneer iedere verhaalrichting ontbreekt, zal die aanpak voor menig toeschouwer in verveling resulteren.

Nicole Kidman in ‘Margot at the Wedding’ van Noah Baumbach.

Abre los ojos

Canvas, 21.55 uur

(Thriller, Alejandro Amenabar, 1997) ‘Abre los ojos’, open je ogen, zijn woorden die in deze sterke, gelaagde thriller ook als waarschuwing aan de kijker kunnen worden opgevat: Amenábar laat werkelijkheid en droom knap door elkaar lopen. Cesar (Eduardo Noriega) is een playboy die de vriendin van zijn beste vriend verleidt. Hij denkt ware liefde te hebben gevonden, maar de volgende ochtend zorgt zijn ex ervoor dat Cesars leven een nachtmerrie wordt. Een door haar veroorzaakt auto-ongeluk misvormt zijn gezicht, en vanaf dan vloeien waanbeelden en flashbacks in elkaar over. Hoofdrolspeelster Penelope Cruz speelt ook (naast Tom Cruise) in de Amerikaanse remake van Abre los ojos.

Close Up: Hans van Manen - Just Dance the Steps

NPO 2, 22.09 uur

Voor zijn documentaire Just Dance the Steps volgde Willem Aerts meesterchoreograaf Hans van Manen in de aanloop naar zijn 90ste verjaardag. Van Manen creëerde tijdens zijn carrière meer dan 150 balletten en zit ondanks zijn hoge leeftijd nog vol energie. Die komt nog steeds tot uiting in zijn aanwezigheid bij de repetities met het Nationale Ballet. De film volgt de icoon van de internationale danswereld tijdens zijn dagelijkse routine, waarbij ook een verhuizing naar een nieuw appartement op het programma staat. Vandaag wordt Van Manen 91.

2Doc: Collective

NPO 2, 23.11 uur

De brand die in 2015 woedde in nachtclub Colectiv in Boekarest was een ramp met enorme en onverwachte gevolgen. Aanvankelijk waren er 27 doden en 180 gewonden te betreuren, maar door infecties in lokale ziekenhuizen kwamen nog eens 37 van de gewonden te overlijden. In heel het land braken protesten uit tegen wanbeleid en corruptie, en dit leidde uiteindelijk tot de val van de regering. In zijn documentaire Collective spreekt regisseur Alexander Nanau met enkele slachtoffers, een minister en de journalisten die het schandaal aan het licht brachten.

Body on the Beach: What Happened to Annie?

BBC 1, 23.40 uur

De 30-jarige Annie Börjesson uit Zweden woonde in Edinburgh en zou naar huis komen voor de feestdagen. In plaats daarvan werd haar levenloze lichaam in december van 2005 aangetroffen op een strand nabij de luchthaven van Glasgow. De politie noemde de zaak al snel een geval van zelfdoding, maar achttien jaar later zit de familie van Börjesson nog steeds met talloze vragen. Waarom verliet Annie de luchthaven en waarom werd ze aangetroffen met afdrukken rond de hals? De vierdelige documentaireserie Body on the Beach gaat op zoek naar antwoorden.

County Lines

BBC 2, 0.15 uur

(Drama, Henry Blake, 2019) De veertienjarige Tyler (Conrad Khan) is op school een buitenbeentje en het mikpunt van pestkoppen. Thuis moet hij voor zijn zusje zorgen, omdat zijn moeder altijd werkt. Dan ontmoet hij Simon (Harris Dickinson), die zich opwerpt als zijn grote broer en beschermer. Simon biedt Tyler een kans om makkelijk geld te verdienen, maar die komt met een hoge prijs. Het regiedebuut van Blake is een sociaal drama in de stijl van Ken Loach met een knappe hoofdrol van Khan. De realistische schets van een actueel probleem komt niet met makkelijke antwoorden.