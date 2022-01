De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 11 januari

Sally Hawkins in The Shape of Water van Guillermo del Toro

The Shape of Water

SBS 9, 20.30 uur

(Fantasy, Guillermo del Toro, 2017) Lief monster van een film, overladen met Oscars en talrijke andere prijzen, waaronder de Gouden Leeuw van het Filmfestival van Venetië. The Shape of Water speelt zich af in het gesegregeerde Amerika van 1962, waar de timide Elisa (Sally Hawkins) als schoonmaker in een onderzoeksinstelling werkt. Aldaar valt ze voor een gevangen gehouden zeemonster. Een diepe, sensuele liefde tussen een vrouw en een amfibieman: bij Guillermo del Toro kán het. Er is geen andere hedendaagse cineast die zo voelbaar verliefd is op zijn maffe creaturen, en die deze liefde zo graag op zijn publiek overbrengt – tot in de kleinste, simpelste details.

Central Intelligence

Veronica, 20.30 uur

(Komedie, Rawson Marshall Thurber, 2016) Deze smakelijk onnozele buddyfilm is in zekere zin een moderne uitvoering van Twins (1988), waarin Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito een buitensporig ongeloofwaardig stel tweelingbroers speelden. In Central Intelligence sleept Dwayne ‘The Rock’ Johnson als CIA-agent Bob de sukkelige en zeventien koppen kleinere accountant Calvin (comedian Kevin Hart) mee in allerlei melig, spectaculair avontuur. De reden: ooit was kleerkast Bob een corpulente tiener die door Calvin, destijds een van de coolste jongens van de school, uit een vernederende situatie werd gered. Johnson en Hart maken er wat van.

Kevin Hart and Dwayne Johnson in Central Intelligence van Rawson Marshall Thurber

L’Odyssée

France 2, 21.10 uur

(Biopic, Jérôme Salle, 2016) Een volgepakte duikvlucht door de carrière van de vermaarde onderwaterfilmer Jacques-Yves Cousteau (1910-1997), uitstekend gespeeld door een aimabele Lambert Wilson. Schrijver en regisseur Jérôme Salle (City of Violence) heeft slechts passerende pijlstaartroggen of een door het water klievende zonnestraal nodig om Cousteaus fascinatie voor de zee over te brengen. De titel verwijst naar de psychologische omzwerving van de hoofdpersoon: hoe hij gaandeweg in een van onderwaterhuizen dromende egomaan verandert en zich zonder gewetensbezwaren door oliemaatschappijen laat sponsoren, om uiteindelijk als milieuactivist zijn ziel te hervinden.

Lambert Wilson in L'Odyssée van Jérôme Salle

Baptiste

Één, 21.20 uur

De psychologische thrillerserie Baptiste is een spin-off van The Missing en volgt rechercheur Julien Baptiste (Tchéky Karyo), een expert in vermissingszaken. In het tweede seizoen, dat vandaag op Één van start gaat, reist Baptiste naar Boedapest. Daar is de Britse ambassadeur Emma Chambers op zoek naar haar gezin, dat tijdens een vakantie spoorloos is verdwenen. Als Emma’s man dood wordt teruggevonden begint er een race tegen de klok om haar twee zoons heelhuids thuis te brengen. Een ooggetuige vertelt Baptiste over een man met een tatoeage.

Israel/Iran/USA: The Long War

Canvas, 22.55 uur

Israël en Iran hebben geen gedeelde grens en liggen ver van elkaar. Toch staan de landen al lange tijd op gespannen voet en lijkt de kleinste gebeurtenis genoeg om een oorlog te veroorzaken. In het grootste geheim is die oorlog al begonnen, vertelt de tweedelige documentaire Israel/Iran/USA: The Long War. Terwijl Iran militante groepen in Israëls buurlanden bewapent, voert Israël sabotageacties en liquidaties uit op Iraans grondgebied. De eerste aflevering vertelt hoe de Islamitische Revolutie van 1978 de relatie tussen de landen voorgoed veranderde.

Teledoc Campus: Baas in eigen zak

NPO 2, 23.07 uur

Veel jonge mannen vertrouwen op het gebied van anticonceptie volledig op hun bedpartner. Daardoor kunnen ze worden geconfronteerd met de onverwachte komst van een baby, wat hun levensloopplanning aardig overhoop gooit. Wordt het niet tijd dat de man het heft in eigen hand neemt en zich minder afhankelijk opstelt? In Baas in eigen zak van regisseur Lynn Deen doen drie mannen hun verhaal. Het is de eerste korte documentaire in de zevende editie van Teledoc Campus, een project van de filmfondsen dat jonge filmmakers de kans geeft om ervaring op te doen.

Man Made

NPO 2, 23.38 uur

Wat maakt de man een man, en hoe wenselijk is dat voor hemzelf en de maatschappij? In Man Made maakt Sunny Bergman een analyse van het begrip mannelijkheid. Na de vrouwenemancipatie van de 20ste eeuw is het volgens de regisseur tijd voor de emancipatie van de man, die zich door het onderdrukken van emoties niet zou ontwikkelen tot volwaardig mens. Ze zoekt naar verschillen tussen man en vrouw en wil weten of deze biologisch of maatschappelijk worden bepaald. Ook praat ze met studenten, voetballers en transmannen over hun visie op mannelijkheid.