De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 11 april

Samuel L. Jackson en Kevin Spacey in ‘The Negotiator’ van F. Gary Gray.

The Negotiator

Veronica, 20.30 uur

(Thriller, F. Gary Gray, 1998) Acteerkanonnen Samuel L. Jackson en Kevin Spacey komen lijnrecht tegenover elkaar te staan, maar toch is van meet af aan duidelijk dat ze allebei tot de goeden behoren. Jackson is een politieonderhandelaar die als geen ander weet hoe je een gijzeling geweldloos moet beëindigen. Maar dan wordt hij verdacht van de moord op zijn partner en in een poging om verhaal te halen bij zijn werkgever is hij nu zelf de aanstichter van een gijzeling. En dan wordt collega-onderhandelaar Spacey erbij geroepen. De afloop ligt voor hand, maar dat doet er niet toe. Het acteervuurwerk tussen beide hoofdpersonages is waarvoor je The Negotiator bekijkt.

The Mask Of Zorro / The Legend of Zorro

SBS 9, 20.30 uur / 23.15 uur

(Avontuur, Martin Campbell, 1998/2005) De avond bij SBS 9 staat volledig in het teken van de gemaskerde zwaardvechtkunstenaar Zorro, over wie regisseur Martin Campbell twee vermakelijke films maakte. In de eerste en beste filmaflevering vormen Antonio Banderas en Anthony Hopkins een prima duo als de nieuwe en oude Zorro, die mopperend en wel behalve meester en leerling ook dikke vrienden worden. Maar de geschiedenisboeken haalt deze film toch vooral als de doorbraak van Catherine Zeta-Jones, die als gouverneursdochter Elena met Zorro in het huwelijk treedt.

Catherine Zeta-Jones en Antonio Banderas in ‘The Mask of Zorro’ van Martin Campbell.

Niet klein te krijgen

NPO 1, 21.04 uur

Welke gevolgen heeft een kankerdiagnose op het leven van een tiener? Voor de serie Niet klein te krijgen volgde Paul de Leeuw een jaar lang vijf kinderen tussen de 10 en 15 jaar die te horen kregen dat ze ernstig ziek zijn. De Leeuw spreekt Luuk, Emelie, Tibbe, Myrthe en Quinten en hun gezinsleden thuis, op school en bij vrienden. Ook is hij erbij als ze voor hun behandelingen het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie bezoeken. Hoewel ze soms zware dagen hebben, tonen de tieners een enorme veerkracht en de wil om een gewoon leven te leiden.

Close Up: Anita Ekberg, het meisje in de Trevifontein

NPO 2, 22.39 uur

De Zweedse Anita Ekberg had in Hollywood meer succes als model dan als actrice, totdat de Italiaanse regisseur Federico Fellini haar in 1960 vroeg voor de hoofdrol in zijn film La dolce vita. Vooral door de iconische scène met Ekberg in de Trevifontein in Rome werd ze een wereldster. Toch bracht de rol haar geen geluk, want de rest van haar carrière bleef Ekberg in feite datzelfde personage spelen. Antongiulio Panizzi maakte de documentaire Anita Ekberg, het meisje in de Trevifontein, waarin hij Monica Bellucci scènes uit Ekbergs leven laat naspelen.

Cheaters

NPO 3, 22.52 uur

Twintigers Fola en Josh (Susan Wokoma en Joshua McGuire) leren elkaar kennen op het vliegveld. Nadat hun vluchten zijn gecanceld raken ze aan de praat en belanden ze dronken bij elkaar in een hotelbed, waarna hun wegen scheiden. Dan worden ze geheel onverwacht elkaars buren. Een precaire situatie, omdat zowel Fola als Josh al een relatie heeft. Cheaters verkent de verschillende situaties waarin de overspelige partners belanden. Eigenlijk bestaat deze Britse serie uit achttien afleveringen van tien minuten, maar NPO 3 rijgt er steeds drie aan elkaar.

Colin from Accounts

BBC 2, 23.00 uur

Gordon heeft een regelrechte rotdag. Dat wordt nog erger als hij zich in het verkeer laat afleiden door de aantrekkelijke Ashley en per ongeluk een hond aanrijdt met zijn auto. Een pluspunt is dat hij hierdoor kennismaakt met Ashley, een medicijnenstudent die net is gedumpt. Ashley en Gordon zijn allebei op zoek naar iemand die echt bij ze past, maar hebben tot dusver weinig geluk. De hoofdrollen in Colin from Accounts worden gespeeld door Patrick Brammall en Harriet Dyer, het echtpaar dat deze Australische comedyserie heeft bedacht en geschreven.

A Good Day to Die Hard

Veronica, 23.10 uur

(Actie, John Moore, 2013) In dit vierde Die Hard-vervolg vliegt held John McClane (Bruce Willis) naar Moskou om de banden aan te snoeren met zijn zoon Jack (Jai Courtney), maar dat het ter plekke niet uitdraait op een beschaafde familiereünie ligt vooraf vast. McClane heeft vergeleken met zijn eerste verschijning in de grensverleggende actiefilm Die Hard (1988) weliswaar een verlopen kop gekregen, exact 25 jaar later is zijn karakter onveranderd. Met McClane’s behoudende karakter en dito vijandbeeld blijft ook de hoogwaardige actie uit de voorgaande delen in stand.