De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 10 mei

Elke dag tipt de redactie van de Volkskrant de beste programma’s en films op televisie. Dit zijn die van dinsdag.

Gal Gadot in Wonder Woman van Patty Jenkins

Wonder Woman

Veronica, 20.00 uur

(Superheldenfilm, Patty Jenkins, 2017) Met Wonder Woman was er eindelijk een (door een vrouw geregisseerde) superheldenfilm met een vrouw in de hoofdrol, en nog een geslaagde ook. Ten tijde van WOI trekt Amazone Diana/Wonder Woman van haar met vrouwelijke strijders bevolkte eiland naar Londen, om vrede op aarde te brengen. In Engeland is de film op zijn leukst, als Wonder Woman verschillende seksistische (film)clichés overhoop haalt. Diana – knappe rol van Gal Gadot – ontpopt zich tot een heerlijk personage: het type dat zich niet door een man opzij laat duwen om vervolgens nog zijn leven te redden ook. Onderdeel van het Justice League-universum van superheldenleverancier DC Comics.

Onze eeuwige strijd tegen het water

NPO 2, 20.28 uur

25 jaar geleden werd met de ingebruikname van de Maeslantkering het laatste deel van de Deltawerken voltooid. Het indrukwekkende verdedigingssysteem tegen hoogwater werd na de Watersnoodramp van 1953 bedacht, en vijf jaar later trad de Deltawet in werking. In de documentaire Onze eeuwige strijd tegen het water krijgt Pieter Jan Hagens een rondleiding bij de Hollandsche IJsselkering, de Oosterscheldekering en de Maeslantkering die Nederland veilig houden. Blijft dat ook in de toekomst zo, als de zeespiegel door klimaatverandering nog verder stijgt?

World War Z

RTL 7, 20.30 uur

(Actie, Marc Forster, 2013) Onevenwichtig, maar commercieel zeer succesvol actie-epos, waarmee Hollywood definitief de toen al tien jaar woekerende zombierage omarmde. Uitstekend getroffen is de blinde paniek die wereldwijd toeslaat – ook bij het gezin van VN-medewerker Gerry Lane (Brad Pitt, die de film tevens produceerde) – zodra mensen hondsdol om zich heen beginnen te bijten. Op die momenten betaalt het budget van miljoenen dollars zich uit: scènes die al voorbijkwamen in kleinere zombieproducties konden in World War Z nu eens werkelijk groots en apocalyptisch worden aangepakt.

Brad Pitt in World War Z van Marc Forster

Eurovisie Songfestival 2022

NPO 1, 21.00 uur

In de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival betreden de deelnemers van zeventien landen het podium in PalaOlimpico, Turijn. Onder hen is ook S10, de Nederlandse zangeres die als achtste aan de beurt is met haar lied ‘De diepte’. Volgens de bookmakers gaat S10 door naar de finale en zal ze ergens in de top 10 eindigen, maar staat het eigenlijk al als een paal boven water dat Oekraïne dit jaar als de winnaar uit de bus komt. Ook de Oekraïense inzending, het lied ‘Stefania’ van de band Kalush Orchestra, is in deze eerste halve finale te zien.

We Need to Talk About Cosby

Canvas, 22.15 uur

Via het nachtclubcircuit wist komiek Bill Cosby zich in de jaren zestig op te werken naar de televisie. Als eerste zwarte acteur kreeg hij een Emmy Award voor zijn acteerwerk en in de jaren tachtig werd hij met The Cosby Show wereldberoemd en geliefd bij jong en oud. De schok was dan ook groot toen ‘America’s Dad’ vanaf 2014 door diverse vrouwen werd beschuldigd van seksueel misbruik en verkrachting. In de vierdelige documentaire We Need to Talk About Cosby gaat regisseur W. Kamau Bell op zoek naar de man achter deze twee verschillende gezichten.

Hitler en de macht van het beeld

NPO 2, 22.19 uur

Na 1933 had Adolf Hitler in Duitsland alle touwtjes in handen en was hij overal te zien: op aanplakbiljetten en munten, in tijdschriften en zelfs in de bioscoop. Samen met zijn propagandaminister Joseph Goebbels zag Hitler al vroeg in dat de film een krachtig instrument was om het volk te beïnvloeden. Regisseur Leni Riefenstahl maakte in 1935 de revolutionaire film Triumph des Willens, een verslag van een NSDAP-partijdag in Neurenberg dat in de bioscoop volle zalen trok. Zo bereikte Hitler met één toespraak een miljoenenpubliek in en buiten Duitsland.

The Experiment

RTL 7, 22.45 uur

(Drama, Paul Scheuring, 2010) Amerikaanse remake van de Duitse film Das Experiment van Oliver Hirschbiegel (Der Untergang) uit 2001, beide gebaseerd op een berucht psychologisch experiment dat in de zomer van 1971 plaatsvond aan de Stanford Universiteit in Palo Alto, Californië. Onder leiding van professor Philip Zimbardo werd destijds een twintigtal studenten onderverdeeld in bewakers en gevangenen. De studie ontspoorde razendsnel: bewakers bestookten opstandige gevangenen met brandblussers, lieten hen met blote handen wc’s schoonmaken en namen hun kleren, dekens en sigaretten af. In de film is Adrien Brody een van de ongelukkigen.