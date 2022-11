De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 1 november

Denzel Washington (links) en Clive Owen in ‘Inside Man’ van Spike Lee.

As Good As It Gets

Net 5, 22.55 uur

(Komedie, James L. Brooks, 1997) Jack Nicholson won zijn derde Oscar met As Good As It Gets, waarin hij de brommerige schrijver Melvin Udall vertolkt, die elk persoonlijk contact smoort in onvoorstelbaar lomp gedrag. Wanneer het hondje van zijn homoseksuele buurman Simon (Greg Kinnear) hem op de zenuwen werkt, sodemietert Melvin het beestje in de afvalkoker. Maar als Simon door een stel inbrekers het ziekenhuis is in geslagen, zit Melvin opgescheept met het hondje en ontwaakt zowaar enige genegenheid in zijn verschrompelde hart. Opmerkelijk evenwichtig mengsel van tragikomedie en drama.

Jack Nicholson en Helen Hunt in ‘As Good as It Gets’ van James L. Brooks.

House for Sale

NPO 3, 20.25 uur

Voor de nieuwe serie House for Sale struinde omroep PowNed de huizenverkoopsites af, op zoek naar opvallende huizen die om verschillende redenen een bezichtiging verdienen. De bewoners vertellen daarbij het verhaal van de woning waarvan ze afscheid nemen. Zo komt het programma over de vloer bij het extravagante stel Rob en Natali, dat hun stacaravan op een recreatiepark in Moordrecht heeft getransformeerd tot een protserig kasteel. Ook bijzonder is de gigantische villa van Paulus uit Sint Willebrord, met maar liefst drie woonkamers en een zwembad.

Phantom Thread

SBS 9, 20.30 uur

(Drama, Paul Thomas Anderson, 2018) De starre meestercouturier Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis) is een verstokte vrijgezel die het nooit lang uithoudt met zijn veroveringen. Dan ontmoet hij serveerster Alma (Vicky Krieps). Bij hun kennismaking in Phantom Thread knettert het, en zij lijkt al meteen zeker te weten dat hij niet de sterke man is die hij pretendeert te zijn. Vervolgens ontvouwt zich een fantastisch, ontregelend kat-en-muisspel, met liefde en overgave als inzet. Phantom Thread, Andersons zoveelste perfecte film, is een bedwelmend, boosaardig en erg grappig sprookje vol verrassingen.

Vicky Krieps en Daniel Day-Lewis in ‘Phantom Thread’ van Paul Thomas Anderson.

Inside Man

Veronica, 20.30 uur

(Misdaad, Spike Lee, 2006) New Yorker Spike Lee gebruikte zijn eigen stad als decor voor deze fijne, ouderwetse misdaadfilm. Politie-inspecteur Keith Frazier (Denzel Washington) begint weinig verwachtingsvol zijn werkdag, wanneer een groep bankrovers aan een goed voorbereide overval begint. Wat volgt, is een slim steekspel tussen de gelouterde Frazier en de sluwe Dalton Russell (Clive Owen), die medewerkers en klanten gijzelt. Lee snijdt heen en weer tussen de superieur gecontroleerde actie in de bank en het zenuwachtige gedoe op straat van scherpschutters, nieuwsgierig publiek en cameraploegen. Een door de bank ingehuurde spindoctor (Jodie Foster) zorgt voor verdere vertroebeling van wat er binnen gebeurt. Leuke rollen ook voor Willem Dafoe en Christopher Plummer.

De staat van het klimaat

NPO 1, 20.33 uur

Tijdens de NPO Klimaatweek presenteert de NOS een rechtstreeks programma rond de vraag wat er op dit moment aan de hand is met het klimaat. Een jaar na de VN-klimaattop in Glasgow en kort voor de start van de top in Sharm-el-Sheikh houdt De staat van het klimaat de internationale afspraken tegen het licht. Saïda Maggé en weerman Peter Kuipers Munneke spreken met deskundigen en presenteren reportages over de gevolgen van klimaatverandering in binnen- en buitenland. In de studio wordt de klimaatverandering met virtuele presentaties inzichtelijk gemaakt.

In de schaduw van het WK

NPO 2, 21.07 uur

Door stemmen te kopen wist Qatar de organisatie van het WK voetbal binnen te halen. Bij de bouw van de stadions zijn duizenden buitenlandse arbeiders om het leven gekomen. Andere werkers zijn voor het einde van hun contract zonder volledige betaling naar huis gestuurd. In 1978 werd de deelname aan het omstreden WK in Argentinië achteraf gezien als een grote vergissing. Kijken we straks op dezelfde manier terug op het WK van 2022? In de serie In de schaduw van het WK praat Danny Ghosen met collega-journalisten over de berichtgeving vanuit Qatar.

The Power of Big Oil

NPO 2, 22.40 uur

In de eerste aflevering liet The Power of Big Oil zien hoe een succesvolle lobby van de oliemaatschappijen fnuikend was voor de strijd tegen de klimaatverandering in Amerika. De tweede helft vertelt hoe er na twee verloren decennia ook in de jaren tien weinig terechtkwam van maatregelen om het gebruik van fossiele brandstoffen aan banden te leggen. Met fracking, een methode om schaliegas uit de bodem te halen, werden er nieuwe fossiele brandstofvoorraden aangeboord. Hierdoor werden de Verenigde Staten energieonafhankelijk, maar het milieu en het klimaat betaalden de prijs.