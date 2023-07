De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 1 augustus

Joseph Gordon-Levitt in ‘Snowden’ van Oliver Stone.

Made of Money with Brian Cox

Canvas, 20.10 uur

Is de Amerikaanse droom een mythe of liggen succes en rijkdom echt binnen ieders bereik? De Schotse acteur Brian Cox (Succession) zoekt het uit in de tweede helft van Made of Money. In Miami leeft en verkoopt influencer Caroline de Amerikaanse droom op sociale media, maar Cox is sceptisch. Realityster Sam Logan vertelt hoe het is om in een steenrijke familie te worden geboren. In New York ontmoet Cox mensen die het minder breed hebben. Tyrone sliep jarenlang in een metrotunnel en Chris Smalls wil een vakbond oprichten voor medewerkers van Amazon.

Shetland

NPO 2, 20.25 uur

Op zoek naar de verdwenen Connor Cairns nam rechercheur Alison MacIntosh een kijkje in een caravan, maar dat bleek een valstrik. Na een grote explosie treft collega Jimmy Perez haar versuft aan in de misdaadserie Shetland. De politie beschouwt Connor niet langer als slachtoffer maar als dader en vaardigt een arrestatiebevel uit. Onderzoek van de bom doet vermoeden dat Connor grotere plannen heeft en mogelijk een extremistisch motief. Dan zet een schokkende vondst op het strand het onderzoek ondersteboven. Connors zus Abbie begint Martin te wantrouwen.

Snowden

SBS 9, 20.30 uur

(Biopic, Oliver Stone, 2016) In zekere zin is Snowden de verfilming van de documentaire Citizenfour uit 2014, het bloedstollend spannende verslag van Laura Poitras, die als eerste contact legde met Edward Snowden. In Snowden zien we haar personage, gespeeld door Melissa Leo, in de weer met de camera op de hotelkamer in Hongkong. Daar, waar drie nerveuze journalisten en die ene oud-medewerker van de Amerikaanse inlichtingendiensten de eerste onthullingen bekokstoven, toont regisseur Stone de kern van zijn film. Om de zoveel tijd keren we even terug. Ondertussen schetst hij in vrij conventionele terugblikken de wording van ’s werelds bekendste klokkenluider, getrouw gespeeld door Joseph Gordon-Levitt.

Close Up: Gustav Mahler - Zanger voor de aarde

NPO 2, 22.05 uur

Tijdens een zeer zwarte periode in zijn leven trok componist Gustav Mahler zich terug in zijn huisje bij het Oostenrijkse Tobloch om zijn meesterwerk Das Lied von der Erde te schrijven. Het werk houdt het midden tussen een liederencyclus en een symfonie, en is gebaseerd op zeven klassieke Chinese gedichten over het leven, jeugd, schoonheid en de naderende dood. Frank Scheffers documentaire Gustav Mahler – Zanger voor de aarde laat zien hoe de musici van Orchestra for the Earth het werk aangrijpen om aandacht te vragen voor klimaatverandering.

Midsommar

RTL 7, 22.10 uur

(Horror, Ari Aster, 2019) Dani (geweldige rol van Florence Pugh) verliest haar zus en ouders in de gruwelijke proloog van deze horrortrip-bij-daglicht. Vervolgens laat ze zich met haar vriend en zijn vrienden meevoeren naar een midzomernachtfestival in een Zweedse commune. Daar verschuift Midsommar, de tweede film van genrevernieuwer Ari Aster (Hereditary, Beau Is Afraid), richting het terrein van de folkhorror à la The Wicker Man. Als langgerekte en zeer geslaagde metafoor voor een rouw- annex break-updrama, zo is dit onbeschrijflijke Midsommar toch een beetje te beschrijven.

2Doc: Willem & Frieda

NPO 2, 23.05 uur

Tijdens de Duitse bezetting werden in het Amsterdamse bevolkingsregister de gegevens van zo’n 70 duizend Amsterdamse Joden bewaard. In het voorjaar van 1943 pleegde een verzetsgroep een gewaagde bomaanslag op het pand. De documentaire Willem & Frieda belicht twee van de verzetshelden achter de aanslag, Willem Arondéus en Frieda Belinfante. De kunstenaar en de celliste leefden tijdens de oorlog beiden openlijk als homoseksueel, wat destijds heel opmerkelijk was. Verteller Stephen Fry graaft aan de hand van archiefmateriaal en interviews in hun geschiedenis.

Molly’s Game

BBC 2, 0.15 uur

(Biografie, Aaron Sorkin, 2017) Sprankelend regiedebuut van topscenarist Sorkin, over pokerkoningin Molly Bloom (Jessica Chastain). Bloom vertelt hoe ze leerde tegenslagen te overwinnen, en hoe haar dominante vader (Kevin Costner) haar inpeperde dat ze pas iets zou betekenen wanneer ze haar eigen kostje zou verdienen. Molly’s Game, gebaseerd op Blooms memoires, herinnert aan Martin Scorseses The Wolf of Wall Street, maar bevat weinig van die testosteronromantiek. Bloom is als de Griekse zonnedochter Circe, zegt ze tegen haar advocaat (Idris Elba): ze serveert de mannen wijn en honing, waarna ze veranderen in zwijnen.