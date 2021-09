De Volkskrant Leesclub vindt steeds meer dwarsverbanden in het werk van Alfred Schaffer

Alfred Schaffer, winnaar van de P.C. Hooft-prijs 2021. Beeld ANP

We gaan de laatste week in van het bestuderen van Zo heb ik u lief, het verzameld werk van dichter en P.C. Hooft-prijswinnaar Alfred Schaffer, dat we lezen met de Volkskrant Leesclub. Lezers houden er verschillende strategieën op na: de een grasduint, de ander gaat systematisch te werk. In ieder geval worden er steeds meer dwarsverbanden in het oeuvre van Schaffer aangewezen.

Ook zien we dat de poëzie van Schaffer met de jaren geëngageerder is geworden. Sommige lezers merken daarnaast op dat de toon van Schaffers poëzie soms zwartgallig, negatief of misschien wel cynisch is.

Leesclubbegeleider en Volkskrant-poëzierecensent Geertjan de Vugt legt uit dat Schaffer zijn lezers sterke leesaanwijzigingen meegeeft in de vorm van een motto. Eén opvallende naam is daarbij die van de Amerikaanse dichter John Ashbery, wiens werk twee keer dient als motto; eerst bij Dwaalgasten (2002) en later bij Kooi (2008). Wat kan de boodschap zijn die Schaffer ons met die verwijzing wil meegeven?

U kunt nog meedoen. Lees en discussieer mee in onze Volkskrant Leesclub. We zijn te vinden op Facebook. Volgende week wordt het nieuwe Leesclubboek aangekondigd!