De Volkskrant Leesclub is nog lang niet uitgepraat over Antjie Krog. Boek van volgende maand: ‘De Pool’ van J.M. Coetzee

Antjie Krog. Beeld Antjie Krog

We zitten met de Volkskrant Leesclub nog midden in de discussie over de met vijf sterren bekroonde poëziebundel Plundering van Antjie Krog onder leiding van poeziërecensent Geertjan de Vugt. Daar willen we u niet van afleiden. Maar op verzoek van velen van u maken we hierbij alvast het Leesclubboek voor april bekend. Dat wordt De Pool van J.M. Coetzee.

Dat is voor straks. Nu weer terug naar Antjie Krog, want over haar bundel is het laatste woord nog lang niet gezegd. Leest u mee? U vindt ons op Facebook, of kijk op onze online-boekenpagina volkskrant.nl/lezen voor meer informatie.