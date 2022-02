De Volkskrant Leesclub heeft nog één week om het nieuwe boek van Hanya Yanagihara uit te pluizen

Hanya Yanagihara Beeld Getty

Met de Volkskrant Leesclub, die inmiddels bijna 7.600 leden telt, lezen we tot eind deze maand de dikke pil Naar het paradijs/To Paradise van Hanya Yanagihara. Leesclubbegeleider en Volkskrant-recensent Hans Bouman stelde eerder dat Yanagihara eenheid probeert te scheppen in de drie verschillende ‘Boeken’ door een aantal motieven telkens te laten terugkeren. Bijvoorbeeld dat van de rijke erfgenaam, die het slachtoffer dreigt te worden van een geldbeluste buitenstaander.

Na discussies over onder meer complottheorieën gaan we ons in de laatste week richten op de ‘what if’-vraag, die een rode draad in het boek lijkt te vormen, en op de uiteenlopende interpretaties van het begrip ‘paradijs’. Ook maken we een vergelijking met Yanagihara’s vorige boek: Een klein leven/A Little Life.

We zijn benieuwd naar uw mening! Wees welkom.