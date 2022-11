De Volkskrant Leesclub duikt diep in de roman van Femke Brockhus

Femke Brockhus Beeld Keke Keukelaar

In de Volkskrant Leesclub gaat het deze maand over Kleine haperende vluchten van Femke Brockhus. Een kleine roman over grote dingen, zo blijkt uit onze bespreking. Liefde en wanhoop, om maar wat te noemen. Minutieus nemen we het samen door, bladzij voor bladzij, want daar hebben we met zo’n kort boek lekker de tijd voor. En reken maar dat er op elke pagina iets bijzonders te vinden is. Komende week gaan we onder andere dieper in op de toch wel verdachte rol van de architect…

U bent van harte welkom mee te lezen! U vindt ons op Facebook.