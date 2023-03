De Volkskrant Leesclub buigt zich over Plundering van Antjie Krog

Antjie Krog Beeld Antjie Krog

De Volkskrant Leesclub begint aan een nieuw boek: de poëziebundel Plundering van Antjie Krog, die deze week in ons katern vijf sterren krijgt van Mirjam van Hengel. Geertjan de Vugt zal de leesclub leiden.

Antjie Krog (1952) behoort tot de belangrijkste literaire stemmen binnen de wereldliteratuur. Ondanks het feit dat ze in het Afrikaans schrijft, bereikt ze een publiek van duizenden lezers over de gehele wereld, in een oeuvre dat verschillende genres omvat: documentaire, proza, poëzie, autobiografie, performance. Die literaire vernieuwing gaat bij Krog hand in hand met sociaal engagement: ze heeft zich ingezet voor vrouwenrechten, voor sociale en economische gelijkheid en voor de verbetering van de positie van zwarte studenten in Zuid-Afrika.

