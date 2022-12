De Volkskrant Leesclub bereidt zich voor op Kokanje van Hannah van Binsbergen

Hannah van Binsbergen Beeld Sanja Marušić

Het boek dat we deze maand lezen in de Volkskrant Leesclub, die nu bijna 9.000 (!) leden kent, is Kokanje van de jonge dichter Hannah van Binsbergen (1993). ‘Het is een uitdagende bundel, die je dwingt de woorden in de mond te nemen en er eens goed op te kauwen en herkauwen’, schrijft leesclubbegeleider en Volkskrant-poëzierecensent Geertjan de Vugt in de mooie leeswijzer die hij speciaal voor de Leesclub heeft geschreven. U kunt deze leeswijzer vinden in de Volkskrant Leesclub-facebookgroep en op onze online-boekenpagina (een fijne pagina waar we trots op zijn en waar al onze recensies, schrijversinterviews en tiplijstjes overzichtelijk voor u staan verzameld). Neem een kijkje op volkskrant.nl/lezen!