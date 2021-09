De Volkskrant kijkt koffiedik: dit worden de winnaars van de Gouden Kalveren (denken we)

De Oost, muziek Gino Taihuttu Beeld Milan van Dril

Beste muziek

Gino Taihuttu – De Oost

Joep Beving – Mijn vader is een vliegtuig

Jorrit Kleijnen, Alexander Reumers en Jacob Meijer – De veroordeling

Wie gaat er winnen?

Regisseur Jim Taihuttu liet zijn vader de filmscore maken voor De Oost. Een geweldige keuze: geen film dit jaar had een soundtrack die zo naadloos paste. Soms zijn er maar een paar spookachtige tonen nodig om de stijgende spanning en vervreemding van soldaat Johan in Indonesië perfect op te bouwen. Met gebruik van lokale instrumenten, zonder er simpele couleur locale van te maken.

De veroordeling, costume design Manon Blom

Beste costume design

Manon Blom – Kom hier dat ik u kus

Manon Blom – De veroordeling

Margriet Procee – De Slag om de Schelde

Wie gaat er winnen?

Slechts twee kanshebbers: Manon Bloms werk is misschien het beste zichtbaar in De veroordeling, waar alleen al de keuze voor de bril en het jack van Yorick van Wageningen meesterlijk werkt. Maar in historische films vallen de kostuums nu eenmaal altijd meer op dan in eigentijdse drama’s, zeker voor de Dutch Academy-stemmers (zie inzet) die niet werkzaam zijn in dat specifieke vak. Margriet Procee, ook uitmuntend, wint.

De veroordeling, camera Sal Kroonenberg

Beste camera

Lennert Hillege – De Slag om de Schelde

Sal Kroonenberg – De veroordeling

Ton Peters – Shadow Game

Wie gaat er winnen?

Hillege, al twee maal eerder Kalf-winnaar voor de artistieke, kleinschalige films R U There en Beyond Words, is al net zo thuis in de Hollandse blockbustersfeer. Maar let goed op die bedrieglijk eenvoudig ogende souplesse waarmee Sal Kroonenberg in De veroordeling switcht tussen archiefbeeld, exact nagespeeld archiefbeeld én gedramatiseerde werkelijkheid. Razend knap. Hij wint.

Kom hier dat ik u kus, montage Lot Rossmark

Beste montage

Lot Rossmark – Kom hier dat ik u kus

Marc Bechtold – De Slag om de Schelde

Mieneke Kramer, Emiel Nuninga – De Oost

Wie gaat er winnen?

Lot Rossmark laat je meekijken met een vrouw die niet gezien wordt, in de verfilming van de bestseller Kom hier dat ik u kus van Griet Op de Beeck. Zo knap gemonteerd, die deels geïmproviseerde familiescènes aan tafel. En zo’n vrije, waarlijk náást het boek bestaande verfilming gun je meer Vlaamse of Nederlandse schrijvers.

Dierbaren, regie Saskia Gubbels

Beste lange documentaire

Dierbaren – Saskia Gubbels

Here We Move Here We Groove – Sergej Kreso

Shadow Game – Eefje Blankevoort, Els van Driel

Silence of the Tides – Pieter-Rim de Kroon

White Cube – Renzo Martens

Wie gaat er winnen?

Hopelijk Dierbaren van Saskia Gubbels, het stijlvol in beeld gebrachte, aangrijpende dubbelportret van dier en mens in een Amsterdams asiel. De stroom afgedankte dieren en hun verzorgers en nieuwe baasjes, die het óók niet altijd makkelijk hebben: ze kropen in het hart van de kijker. Kanttekening: de 64 minuten lange, sublieme zwijgende-man-met-camera-exercitie A Man and a Camera van Guido Hendrikx kwam 6 minuten tekort om te mogen meedingen in de categorie lange documentaire. Dispensatie was gepast geweest.

Yorick van Wageningen in De veroordeling

Beste bijrol speelfilm

Jim Deddes – De Oost

Lies Visschedijk – De veroordeling

Mark Kraan – De veroordeling

Wine Dierickx – Kom hier dat ik u kus

Yorick van Wageningen – De veroordeling

Wie gaat er winnen?

Yorick van Wageningen stapte uit de Academy, uit protest tegen de invoering van genderneutrale acteerprijzen. Het zou grappig zijn als hij zou winnen, en ook terecht. Dat hij ‘de klusjesman’ in De veroordeling eerst zo geloofwaardig maakt als potentiële dader in de Deventer moordzaak en hem vervolgens even makkelijk neerzet als tragisch slachtoffer, maakt de boodschap over ongefundeerde framing zo krachtig. Maar Mark Kraan en Lies Visschedijk zijn óók goed, en als de stemmen voor De veroordeling over drie acteurs verdeeld worden, is er een potentiële kaper op de kust: Jim Deddes – want wie een sterfscène echt goed doet, is een groots acteur. Maar toch: we zetten ons geld in op Van Wageningen.

Martijn Lakemeier in De Oost

Beste hoofdrol speelfilm

Elise Schaap – Mijn vader is een vliegtuig

Elsie de Brauw – Drijfzand

Fedja van Huêt – De veroordeling

Martijn Lakemeier – De Oost

Romana Vrede – I Don’t Wanna Dance

Wie gaat er winnen?

De twee mannen in deze genderneutrale categorie zijn meteen de grootste kanshebbers – ook omdat hun films vermoedelijk het meest zijn bekeken door de leden van de Academy. Fedja van Huêt ís journalist Bas Haan in De veroordeling, tot diens Brabantse accent aan toe; Martijn Lakemeier acteert geen grammetje te veel als soldaat Johan in De Oost en maakt diens twijfels en schuldgevoel prachtig zichtbaar met kleine gebaren. Omdat die film meer om de psychologie van het hoofdpersonage draait dan De veroordeling, wint Lakemeier.

Fedja van Huêt in De veroordeling, scenario Bert Bouma en Sander Burger

Beste scenario

Bert Bouma, Sander Burger – De veroordeling

Jeroen Scholten van Aschat – I Don’t Wanna Dance

Paula van der Oest – De Slag om de Schelde

Wie gaat er winnen?

Een ingewikkelde gerechtelijke dwaling waar het publiek twintig jaar na dato vastgeroeste ideeën over heeft, waarin talloze personages een belangrijke rol hebben gespeeld – het lijkt onmogelijk om daar een coherente, onderhoudende publieksfilm van te maken. Niets ten nadele van de andere genomineerden, maar dat Bert Bouma en Sander Burger in De veroordeling daarbovenop óók nog eens belangrijke thema’s van nu – nepnieuws, mediamanipulatie – aansnijden, wordt beloond.

De Slag om de Schelde, regie Matthijs van Heijningen jr., scenario Paula van der Oest

Beste regie

Matthijs van Heijningen jr. – De Slag om de Schelde

Sabine Lubbe Bakker en Niels van Koevorden – Kom hier dat ik u kus

Sander Burger – De veroordeling

Wie gaat winnen?

Wie Spielbergje speelt met een naar internationale begrippen bescheiden budget riskeert een uitglijer. En wie een opdrachtfilm maakt voor het VFonds, dat jongeren het een en ander wilde bijleren over morele keuzen in oorlogstijd, kan ook zomaar struikelen over de didactiek. Dat overkwam Matthijs van Heijningen jr. geenszins. Zijn Slag om de Schelde is een spectaculair oorlogsdrama, waarin de oorlogsstrijd anders dan in zoveel eerdere Nederlandse films nu eens níét op afstand blijft.

De veroordeling

Beste film

Kom hier dat ik u kus

Mijn vader is een vliegtuig

De Oost

De Slag om de Schelde

De veroordeling

Wie gaat winnen?

Zul je altijd zien: in een jaar vol goede Nederlandse speelfilms waren de bioscopen dicht, of slechts half open. Afgaand op de brede waardering van de Academy, wordt het de avond van De Slag om de Schelde of De veroordeling, waarbij die laatste titel ietsje voorligt.

De Oost behoort minstens één hoofdprijs te winnen: Jim Taihuttu regisseerde de Nederlandse oorlogsfilm die al zeventig jaar ontbrak. Maar ook zonder een peiling van Maurice de Hond lijkt De veroordeling toch de favoriet, die voortreffelijk gedramatiseerde reconstructie van de Deventer moordzaak. Een spiegel voor het land dat zich verloor in talkshow-idiotie en eigenrichting.

Wie kiest de winnaars? De Dutch Academy For Film (DAFF) kent inmiddels 542 leden die werkzaam zijn in de filmindustrie, onder wie regisseurs, producenten, acteurs, geluid- en cameramensen, editors, componisten en setdesigners. Zij stemmen jaarlijks voor de Gouden Kalveren, samen met eerdere prijswinnaars, die automatisch stemgerechtigd zijn.