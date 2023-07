Beeld Getty

Ik kan me de dag

Maar matig herinneren

Dat ik haar bijna

Niet hoorde liegen

Ik geloof dat het

Een miezerige dag was

Met regen die misschien

Niet op regen leek

Of was het sneeuw

Die papperig nat was

Daar laat mijn geheugen

Me zomaar in de steek.