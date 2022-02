De vogels van Peter Vos zijn nooit poezelige plaatjes ★★★★★

Peter Vos met een opgezette reiger. Beeld Steye Raviez

‘Niemand had zulke mooie lijnen als Peter Vos. Afhankelijk van het onderwerp, kon hij ze laten zwiepen of aaien, bijten en zingen’, schrijft tekenaar Siegfried Woldhek over zijn collega Peter Vos (1935-2010) in de ‘Introductie’ van diens boek 333 Vogels. Die gratie en het meesterschap zijn misschien wel het best zichtbaar in de talloze vogeltekeningen die Vos naliet.

In alle fasen van zijn veelbewogen leven en werk keerden de vogels terug, ze boden hem troost en inspiratie. Geplaagd door huwelijksproblemen en overspannenheid hervond Vos midden jaren zeventig het plezier in tekenen door in Artis vogels te schetsen, zoals hij dat had geleerd op de kunstacademie. Het leidde in 1980 tot het vogelboek Een studie in grijs, de ‘voorlopige balans van drie jaar vogeltekenen’. Eerder al tekende hij De 100 reigers voor zijn toenmalige geliefde, Fritzi Harmsen van Beek. Jarenlang hield hij vogeldagboeken bij, vol schetsen, studies en aantekeningen over zijn geliefde ‘modellen’, in Spanje, Eilat, in dierentuinen of in het wild.

Werk uit die (niet allemaal gepubliceerde) boeken is tot 27 februari te zien in het Singer Museum in Laren. Een buitenkans, aangezien een deel van de collectie tekeningen daarna weer verdwijnt naar de archieven van de eigenaar, onder meer de Parijse Fondation Custodia en Vos’ weduwe Saida.

Tekening uit 333 Vogels. Beeld Peter Vos

Tekenen in een dummy van Flaubert

Anders dan in 333 Vogels schreef Vos in Een studie in grijs ook teksten over de vogels, die hij met potlood en Chinese inkt neerzette. Die boden inzicht in de werkomstandigheden en de overpeinzingen van de kunstenaar. Over verhoudingsfouten, over het ‘esthetisch geluk’ bij een paar kluten met hun ‘mooie grafische kleed’ of over een penseel dat hij voor de kievit zo licht vasthoudt dat het soms uit zijn handen viel.

Tekening uit 333 Vogels. Beeld Peter Vos

Hoewel de hand van de meester ook daar regeert, was de matige drukkwaliteit van Een studie in grijs – zo schrijft Jan Piet Filedt Kok bij 333 Vogels – voor Vos ‘een diepe teleurstelling’. Reden voor revanche: Vos nam opnieuw een dummy uit de reeks Privé-domein van De Arbeiderspers (Haat is een deugd van Gustave Flaubert) ter hand en zette zich van tijd tot tijd aan het tekenen van vogels in Artis. Dekwit was taboe, uit het boek mocht geen pagina verwijderd worden. Het oog en de trefzekere hand moesten het werk doen.

Veertig jaar na voltooiing van het origineel is er een facsimile-uitgave (25 februari verschijnt een herdruk), in dezelfde kenmerkende vormgeving en hetzelfde formaat van de dummy uit de Privé-domeinreeks waarin Vos werkte. Zelfs de lege bladzijden waarop Vos de Latijnse namen van de afgebeelde vogels schreef, zijn meegenomen. Het voordeel is dat er geen ander beeld door de tekeningen heen schijnt. Alleen al door de drukkwaliteit is deze revanche glansrijk gewonnen.

Zelfportret van Peter Vos. Beeld Peter Vos

Op de toppen van zijn kunnen

Behalve de vogelnamen ontbreekt verdere tekst. Vos gaf alle aandacht aan zijn tekeningen. Die in wezen geen vogeltekeningen zijn, maar eerder portretten van individuen. Behalve verbluffend rake vogels zien we zo ook een kunstenaar op de toppen van zijn kunnen. Nooit maakte die houterige of poezelige plaatjes; zijn vogels zitten steeds vol leven, met ogenschijnlijk het grootste gemak vastgelegd op papier.

Het is moeilijk een favoriet te kiezen, en dat hoeft ook niet. Maar die boomvalk, van de toeschouwer afgewend terwijl de vogel hem of haar steels in de gaten houdt. De perfectie in de houdingen van drie eksters op één vel. Die fenomenale uilen. Je kunt hun veren tellen en de neiging ze te aaien bijna niet onderdrukken.

333 Vogels kan volgens de uitgevers (Thoth en het Nederlands-Franse instituut Custodia in Parijs) beschouwd worden als het mooiste vogelboek van Vos. Wie weet wat er met de oplevende waardering voor de veeltekenaar ooit nog meer het daglicht zal zien, maar vooralsnog is daar geen woord aan gelogen.

Peter Vos: 333 Vogels. Uitgeverij Thoth/Fondation Custodia; 320 pagina’s; € 34,95 (na 10 maart € 44,95).

Beeld Uitgeverij Thoth/Fondation Custodia