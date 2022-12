De voetbaltafel van de NOS kan wel een vleugje emotie van The Masked Singer gebruiken

Er is geen tv-studio waar het palet aan emoties zo breed is als in die van The Masked Singer. Een kleine greep uit het assortiment:

Loretta Schrijver: ‘NEEEEEEHEEEEE!’

Carlo Boszhard: ‘OOOOOOOOOOH!’

Gerard Joling: ‘WHOEHOEHOEHOE.’

Buddy Vedder: ‘Neeee joh, hou op!’

The Masked Singer is al jaren een gigantische kijkcijferhit. Vrijdagavond was het opnieuw het best bekeken programma, met meer kijkers dan het WK, het NOS Journaal of 2 voor 12. Best knap voor een karaokeprogramma met BN’ers in een mal pak, waarin een vierkoppige jury moet raden wie zich precies heeft verkleed.

Je zou denken dat het format vooral draait om de muzikale uitvoeringen, maar de ‘steunkousen’ van het programma zijn toch vooral de juryleden. Carlo Boszhard en Gerard Joling zijn de zonnekoningen die alle aandacht willen opslurpen, Loretta Schrijver is je lievelingstante met wie het eigenlijk altijd beregezellig is (zet Loretta in Nieuwsuur, en zelfs daar wordt spontaan de polonaise ingezet), en dan is er nog oerdegelijk rustpunt Buddy Vedder: de Earl Grey-thee van het vaderlandse jurygilde. Te midden van dit alles is host Ruben Nicolai de joviale barman die altijd nét iets te luidruchtig voorstelt of je nog een rondje wil.

Veel emotie in The Masked Singer Beeld RTL

In een programma dat barst van de uitzinnigheid, is de aankleding meestal een tikje flets, met kostuums die schrikbarend inspiratieloos ogen. Een ridder, een bijenkoningin en een kikker, ja, dat hadden ze op basisschool De Klimop ook wel kunnen bedenken. Vrijdagavond kwam Bridget Maasland uit een paardenpak. Hilariteit alom natuurlijk, want de jury had ingezet op Olcay Gulsen of Patty Brard. Tussendoor kreeg Joling nog een leverworst cadeau (Nicolai: ‘Die zien we nooit meer terug.’) Na ruim anderhalf uur (exclusief reclame) ben je als tv-kijker doodop, maar het was in ieder geval gezellig.

Na die uitzinnige vrolijkheid was het even wennen aan de grafstemming die zaterdag heerste in de NOS-studio rondom Nederland-Verenigde Staten. Het Nederlands Elftal voetbalt nog steeds niet bepaald zinnenprikkelend, maar de echte kenners hebben inmiddels door dat Louis van Gaal met zijn heerlijk smerige counterploeg op koers ligt voor eremetaal. Maar analisten Marco van Basten en Rafael van der Vaart deden vooral wat Nederlanders het allerbeste kunnen in tijden van relatief succes: een potje ongegeneerd zeiken.

Hoewel het team van de VS tactisch volledig werd afgetroefd door Van Gaal, vond Van Basten het plan ‘om te huilen’, terwijl Van der Vaart vond dat we ‘echt veel geluk hadden’. Ironisch genoeg gaf Van der Vaart zelf aan dat hij als speler altijd een hekel had aan de tafels waaraan hij nu zelf bijna dagelijks plaatsnam. Presentator Henry Schut vroeg terecht wat hij daar nu dan eigenlijk deed. Het antwoord liet zich raden: ‘Anders had ik toch niks te doen.’ Tja.

Het voelt onnatuurlijk om dit te schrijven, maar de NOS-tafel kan zo onderhand wel een vleugje emotie uit The Masked Singer gebruiken.