De voetbalpodcast van The Guardian combineert diepgang met anekdotes en bizarre statistieken ★★★★☆

Football Daily, met Max Rushden en Barry Glendenning. Beeld The Guardian

U kent wellicht het gevoel van twee weken geleden: wanneer begint dat EK eigenlijk? En dat u nu ineens lichte ontwenningsverschijnselen hebt als er geen avondwedstrijd is. Zijn we er toch weer ingetuind, in de wondere wereld van het zomerse toernooivoetbal, heerlijk tijdverdrijf met zijn onwaarschijnlijke helden.

Aan (Nederlandse) voetbalpodcasts geen gebrek. Neutrale kijkers is allang een favoriet, maar zeker sinds dit toernooi is daar de voetbalpodcast van The Guardian bij gekomen. In zijn reguliere vorm is het een voetbalshow, drie maal per week onder de titel Football Weekly. Nu, tijdens het EK, is het een Football Daily.

Football Weekly gaat natuurlijk grotendeels over de Premier League, maar The Guardian volgt via zijn correspondenten (mannen en vrouwen overigens) ook de grote Europese competities. Ook als ze het over onze Eredivisie hebben, krijg je het gevoel dat ze weten waar ze het over hebben. Als Ten Hag wordt genoemd als een van de vele potentiële nieuwe trainers van Tottenham Hotspur, melden ze achteloos dat de coach die belangstelling vermoedelijk goed heeft kunnen gebruiken bij zijn contractonderhandelingen met Ajax.

Football Daily wordt elke avond na de laatste EK-wedstrijd van de dag opgenomen en elke ochtend online gezet, met verhalen van correspondenten uit de verschillende stadions. Centrale presentator is Max Rushden, met Barry Glendenning als zijn sidekick. Glendenning maakt voor The Guardian liveblogs van wedstrijden, de zogenaamde minute by minute-verslagen.

De voetbalkennis gaat heel diep in dit gezelschap, maar het zijn vooral heel onderhoudende, geestige gesprekken, waarbij de mannen veel geïnteresseerder zijn in anekdotes en bizarre statistieken rond een wedstrijd dan in tactische vraagstukken. Dus dat er in het Nederlandse kamp een eindeloze en geestdodende discussie over spelsystemen wordt gevoerd komt weliswaar aan bod, maar veel meer aandacht gaat naar de opmerkelijke rol van Denzel Dumfries, en naar het feit dat Wijnaldum in de nationale ploeg een andere rol speelt dan bij Liverpool.

Over de kansen van het Engelse team wordt gesproken in termen die ergens tussen hoop en zelfkastijding zitten. ‘Football is coming home’, zegt Rushden bij elk item over het nationale team, maar je voelt het wantrouwen diep zitten. De makers van Football Daily bewezen eerder, na de hartstilstand van Christian Eriksen, dat ze verschillende registers in huis hebben. Vlak na de bijna noodlottige wedstrijd vochten ze zich door hun tranen heen om vooral een ode te brengen aan de saamhorigheid die ook bij voetbal hoort.

We weten nu al dat we het toernooi gaan missen als de finale is gespeeld – maar vooral omdat de toernooiverslaggeving van Football Daily dan voorbij is.