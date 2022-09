De vocalen zijn het sterkste punt van het nieuwe, introspectieve album van Sohn ★★★★☆

In het welig tierende bos van singer-songwriters 2.0 staat Sohn (artiestennaam van Christopher Taylor) een beetje in de schaduw van indie-god James Blake. Ook zo’n jongen die zijn welluidende treurnis even makkelijk in een elektronische omgeving plaatst als in de traditionele wereld van hout en snaren. In 2014 werd de Britse Taylor opgepikt door het kwaliteitslabel 4AD en in 2019 deed hij een optreden met het Metropole Orkest.

Waar voorganger Rennen ruimte liet voor een dancetrack hier en daar, is Trust gewijd aan kalme introspectie. Figureskating, Neusiedlersee heeft de dromerige zachtheid van een Bon Iver-nummer, waarbij Taylor, net als Justin Vernon, flarden blazers toevoegt en vocale harmonieën elektronisch stapelt. Die vocalen vormen het sterkste punt van Taylor. In de pianoballad I Won’t bouwt hij van zijn stem een sereen koortje dat associaties oproept met gospel. Op die momenten dringt zich weer de vergelijking met Blake op. Maar waar die ruimte laat voor het experiment, zijn bij Sohn de conventionele contouren van het liedje altijd zichtbaar.

Sohn Trust Pop ★★★★☆ Beggars