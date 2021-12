De vocale knuffels van José James klinken meteen zaligmakend op zijn eerste seizoensplaat ★★★★☆

De Kerst van José James is bitterzoet en zit vol verlangen naar betere tijden. In het zwaar melancholieke, zelfgeschreven Christmas in New York brandt hij een kaarsje voor iedereen die voor het tweede jaar op rij niet bij familie kan aanschuiven. We moeten er toch maar iets van maken, zingt James met zijn bekende, verwarmende bariton, begeleid door een treurende piano en slepende kwastjes op de drums. ‘Let’s light up the windows after dark./ Build a funny snowman in the park.’

Het is een wat droevig maar daarom misschien wel gepast begin van zijn album, dat de sfeer van een New Yorks Kerstfeest ademt en precies het gevoel uitstraalt dat grote zangers als Franks Sinatra, Nat King Cole en Mel Tormé voor hem probeerden te grijpen.

José James

Lekker dwars zijn de ritmes die James onder This Christmas van Donny Hathaway legt. James’ stem komt echt op stoom in het swingende I Got My Love to Keep Me Warm van Irving Berlin. Zelfs de versleten klassieker Let It Snow! Let It Snow! leeft op dankzij de vocale knuffels van de zanger en de huppelende piano van Aaron Parks. Een beetje off-topic is zijn versie van de musicalevergreen My Favorite Things, met een fijne sopraansax van Marcus Strickland, die in de buurt probeert te komen van de grote John Coltrane en diens onvergetelijke uitvoering uit 1961.

Merry Christmas from José James is een heerlijk nostalgisch album dat balanceert tussen soul, traditionele jazz en crooner. Het klinkt allemaal zo vertrouwd en direct zaligmakend, dat je je bijna niet kunt voorstellen dat dit James’ eerste seizoensplaat is; de man is hiervoor uitgevonden.

José James Merry Christmas from José James Jazz ★★★★☆ Rainbow Blonde Records