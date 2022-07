De vloer aanvegen met de minkukels: tien jaar na de dood van Gerrit Komrij lijkt de noodzakelijke polemiek verdwenen

Beeld Hilde Harshagen

‘Gevraagd: schrijvers om de machtigen te trappen, om al diegenen die in hun gekostumeerde waanzin over uw en mijn leven beschikken de stuipen op het lijf te jagen, vierentwintig uur per dag, schrijvers om overal de schijn te doorzien, vijfentwintig uur per dag, om rond zich heen te speuren met twaalf maal twaalf ogen, en om te schrijven, niet in wartaal, niet met de schaar, de kwast en de lijmstok, en ook niet met de achteraf-geestigheid, met de twee-honden-vechten-om-een-been-en-de-derde-loopt-ermee-heen-humor die zo goedkoop, zo ongevaarlijk en zo onuitroeibaar Nederlands is.’

Deze oproep deed Gerrit Komrij – die tien jaar geleden overleed – in zijn bundel Papieren tijgers uit 1978. Het was een oproep waaraan één man het best gehoor kon geven: hijzelf. Als een Don Quichot van de pen trok hij met flonkerend floret ten strijde tegen al de Hollandse molens van schrijvers, politici, kunstenaars, televisiemakers, architecten, gelovigen, minkukels en stuntelaars – en liet een spoor van vernieling achter. Hij was een lieflijke houwdegen. Onze sierlijkste polemist.

Polemiek – póleméo betekent oorlog voeren – is een noodzakelijk kwaad. Vlammende kritiek houdt de letteren levend en behoedt ons voor gezapigheid. De polemist houdt grote schoonmaak, spoelt de augiasstal van de literatuur schoon van alle drek. ‘Eerst moet je het vuil keren, de weg vrijmaken, wieden, op zondagmorgen als het Leger des Heils achter ze aanlopen om ze te bekeren’, zei Komrij. ‘Ik ben eigenlijk de meest onbaatzuchtige literator van de 20ste eeuw in de Nederlandse literatuur.’

Komrijs polemieken staan in een lange vaderlandse traditie. Hij kende de stukken van Conrad Busken Huet, de beul uit Haarlem, de meestgevreesde literair criticus van de 19de eeuw, als zijn broekzak. Hij was schoolgegaan bij Multatuli, die schreef: ‘Er bestaat geen land waar buiten de museeën zoveel mummiën te zien zijn als in Nederland.’

In een agendaatje van 1957 hield Gerrit, 13 jaar pas, in navolging van de scheldkritieken van Lodewijk van Deyssel, een lijst van scheldwoorden bij. Later beschouwde hij, net als E. du Perron, een slecht boek als een persoonlijke belediging en stuurde een belediging terug.

Bovenal nam hij een voorbeeld aan de even geestige als agressieve wijze waarop W.F. Hermans na de Tweede Wereldoorlog zijn minder begaafde collega’s op hun tekortkomingen wees. ‘De meeste kritiek lijkt nu eenmaal op sneeuwruimen’, schreef Hermans in Mandarijnen op zwavelzuur, ‘er verdwijnt alleen mee wat vanzelf ook wel verdwijnen zou.’

Wederzijdse cultuuroorlogen

Behoren papieren tijgers tot een uitstervend ras? Er verschijnen in kranten en tijdschriften nauwelijks nog columns en essays waarnaar met angst, beven en een gezonde dosis leedvermaak wordt uitgekeken.

De zeldzame polemische talenten richten zich, als ze eenmaal ruimte voor zichzelf hebben gemaakt, op hun eigen scheppende werk. Ilja Leonard Pfeijffer hing als poëziecriticus de reputaties van Rutger Kopland en Cees Nooteboom aan de haak en schrijft nu als een tweede Thomas Mann romans van Europese allure.

Arnon Grunberg veegde in zijn jonge jaren met een aantal gevestigde schrijvers de vloer aan. In ‘Yasha’, zijn column in de VPRO Gids, merkte hij op dat Jeroen Brouwers schreef ‘als een tampon’. Onlangs verbaasde hij zich in zijn column op Instagram over het feit dat Brouwers in de necrologieën werd geprezen als groot polemist.

Grunberg citeerde uit het beruchte pamflet De nieuwe Revisor uit 1979, waarin Brouwers een hele generatie realistische jonge schrijvers de nek om wilde draaien. ‘Ik moet even een paar kindertjes de strot dichtknijpen.’

Brouwers schreef: ‘Kome er opnieuw: schoonheid, kome er opnieuw: properheid.’ Daarop concludeerde Grunberg: ‘Is dit polemiek, dan is iedere dominee een begenadigd polemist. De preek, die het hoogste in de kunst zou zijn, een zeer Nederlands misverstand.’

Van echte literaire polemiek, van pennenstrijd op het scherp van de snede, is geen sprake meer. In de huidige, verstikkende tijd van wederzijdse cultuuroorlogen wordt vooral hartgrondig gezwegen.

Het is de vraag of dat gezond is. ‘Een safe space horen de letteren niet te zijn’, stelde Hans Maarten van den Brink onlangs in NRC. Hij verbaasde zich, onder andere, over het ontbreken van kritische stukken over het afzeggen van de huldiging van de Prijs der Nederlandse Letteren voor Astrid Roemer nadat zij een lans had gebroken voor Desi Bouterse. En over de steriele stilte onder schrijvers nadat Marieke Lucas Rijneveld zich gedwongen had gezien de opdracht terug te geven voor het vertalen van het gedicht The Hill We Climb, waarmee Amanda Gorman zo’n indruk had gemaakt bij de inauguratie van de Amerikaanse president Biden. De uitgever had volgens critici de kans moeten grijpen om een zwarte spokenworddichter voor de vertaling te vragen.

‘Smetvrees’, vond Van den Brink, ‘is niet goed voor het immuunsysteem. Inteelt leidt tot onvruchtbaarheid. En engagement dat zich beperkt tot het soevereine eigen kringetje, tot reservaten die op den duur toch tegen elkaar ten strijde trekken, bijvoorbeeld in een onheilige alliantie met de overheid.’

‘Schermutselingen met de idioterieën en infantiliteiten’

Gerrit Komrij wist wel raad met de literaire tuinkabouters van zijn tijd. Hij beschikte over het dwarse karakter, het intellectuele gewicht, het lef en de wapens om het slagveld te betreden en de strijd aan te gaan. ‘Een schrijver zit nooit zonder werk’, vond hij. ‘Aan zijn nu eens zachtaardige, dan weer hardhandige schermutselingen met de idioterieën en infantiliteiten van de mens komt nooit een einde.’

In 1968 – 24 jaar jong – betrad hij het slagveld van de literatuur met een dichtbundel: Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten. Hij bracht een schok teweeg in de door de experimentelen en Vijftigers gedomineerde poëzie. Komrijs gedichten waren vormvast, ze rijmden, ritselden van de verwijzingen, waren oprecht ironisch en explodeerden in de laatste regel.

In de kranten werd Komrij versleten voor een conservatieve rijmelaar en romanticus, een uit het graf herrezen Piet Paaltjens. Het stemde hem moedeloos. ‘Die Piet Paaltjens, daar word ik kotsmisselijk van’, zei hij tegen een journalist. Maar het haalde niets uit. Boven het interview stond: ‘Nieuwe Piet Paaltjens onder ons opgestaan’.

Ad den Besten, protestantse literatuurpaus, schreef in februari 1969 in het literaire tijdschrift Wending: ‘Gerrit Komrij’s Maagdenburgse halve bollen en andere gedichten bevatten voornamelijk diens in grollen verpakte weerzin tegen het leven.’ Den Besten sprak schande van het ‘wansmakelijke vocabularium’ van de jonge dichter.

Komrij zat niet stil terwijl hij geschoren werd. Hij eerde deze ‘makelaar in christelijke verzen en anderszins gevoelvolle rommelzooi’, als dank voor de recensie met een kwatrijn:

Oh, Den Besten, Poelhekke zonder benul,

Brenger van Esso’s Dichtersomnibus,

Prullencollectioneur en grote lul

Met poëzieballen vol windroospus!



‘Een oeuvre van een kilo gebouwd op een vondst van een ons’

Over Komrijs tweede bundel, Alle vlees is als gras of Het knekelhuis op de dodenakker, schreef Jan van der Vegt in NRC: ‘Komrij produceert een grauwe meligheid, klef en ongaar, die je na één hap al de keel gaat uithangen.’

Op basis van dit oordeel concludeerde Komrijs uitgever Theo Sontrop dat Van der Vegt de bundel kennelijk had opgegeten. De recensie was zo negatief, dat Sontrop die liet afdrukken als aanprijzing in advertenties en op de flaptekst van de herdrukken. Komrij beschouwde de bespreking als een compliment. Als hij de straat opging, droeg hij het opgevouwen krantenartikel als pochet in zijn borstzak.

Gerrit Komrij Beeld ANP

‘Toen ik de titel van de dichtbundel van Gerrit Komrij las, Ik heb Goddank twee goede longen, vreesde ik het ergste’, schreef J. Bernlef in Algemeen Dagblad van 5 februari 1972. ‘Dat zal wel grappig zijn, dacht ik, het boekske openslaand. En jawel hoor, de titel dekte de inhoud volkomen. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Komrij echt lollige gedichten schrijft. Je moet natuurlijk van studentenlol houden. Want wat heeft Gerrit gedaan? Expres slecht geschreven in een stijl die ook al expres ouderwets is. ‘Archaïserend’ zou Komrij zeggen, die een echte erudiet schijnt te zijn.’

Vanaf dat moment werd Bernlef ten tonele gevoerd als Komrij in zijn stukken een minkukelende schrijver nodig had. ‘Bernlef is een oeuvre van een kilo gebouwd op een vondst van een ons. (Is dát niet leuk?)’ Met het werk van J. Bernlef, vond hij, teistert men de vuilnisman.

‘Ik vind het fijn dat mensen mij onheus bejegenen’, zei Komrij tegen de fameuze interviewer Bibeb. ‘Ik zal ze net zo lang achtervolgen tot ze maagzweren krijgen en hun doodskist verkiezen boven hun wandelen hier op aarde.’

Licht, leven en roekeloosheid

In het allereerste interview dat Gerrit Komrij ooit gaf, in 1968 aan Lidy van Marissing in de Volkskrant, zei hij nog dat het schrijven van literaire kritieken hem een doembeeld leek. ‘Ik ben overigens corrupt genoeg om volgend jaar vergeten te zijn wat ik dit jaar heb gezegd.’

Dat bleek. Toen hoofdredacteur Rinus Ferdinandusse van Vrij Nederland Komrij vroeg om voor 75 gulden per stuk elke week een recensie te schrijven over een Nederlands boek, stemde hij meteen toe. In die tijd bestond de fine fleur van de literaire kritiek uit hoffelijke heren, zoals Kees Fens, K.L. Poll (‘de sokophouder van de Nederlandse literatuur’), Alfred Kossmann en Pierre H. Dubois. Die schreven geen onvertogen woord.

Komrij bracht licht, leven en roekeloosheid in dat loodzware bedrijf. Gretig scheurde hij reputaties aan flarden. Sybren Polet noemde hij ‘een als kamper ui vermomde lakei’, zijn boeken ‘onverteerbare brokken die geen hond door zijn strot kan krijgen’. Huub Oosterhuis werd genadeloos afgeserveerd als ‘de copywriter van de firma Christus & Co’.

In de recensie van Satan ontmaskerd van Hans Plomp schreef Komrij: ‘De echte, goeie criticus (ik denk daarbij dus vooral aan mezelf) is een zure, slecht in het pak zittende tobber die door tijdgenoot en nageslacht gelijkelijk verguisd wordt. [..] De criticus rolt zich als een goddelijk varken in afzichtelijk proza, en kwijlt bij iedere misgeboorte. Het grote miskent hij, en de zwakkelingen trapt hij terug in de vergetelheid. O zeker, hij gaat zelfs naar béd met slechte boeken!’

Op Komrijs pak viel niets aan te merken. Hij schreed het liefst als Louis Couperus in roze zijden kamerjas door zijn bibliotheek en vertoonde zich buiten nimmer zonder stropdas. Bovendien wilde hij de stukken zélf tot kunst verheffen, kunststukjes dus, zonder zich daarbij om de moraal en het oordeel te bekommeren. ‘Ik trek een mening aan die bij mijn stemming past.’

In een bespreking van een boek van Hugo Claus begon hij aarzelend met het geven van twee meningen, waaruit de lezer kon kiezen. In een latere fase, in een bespreking van Heere Heeresma, liet hij zijn mening afhangen van het opgooien van een muntstuk. Maar het hoogtepunt bereikte hij in de recensie van een boek van Dirk Ayelt Kooiman, geheel bestaande uit aan boekhandel-folders ontleende uitgeverskreten. ‘Een ‘bespreking’ die zowel goed als slecht was, in één en dezelfde tekst. Ik was een waarlijk goddelijke hypocriet.’

De schrijvers die hij besprak en zachtjes boven het vuur roosterde reageerden gemiddeld ‘kruiperig, vriendelijk en boterzacht’ op zijn stukken. ‘Ik ben iemand die machteloos met zijn rapier in de lucht staat te zwaaien, terwijl de aangevallene intussen als een hondje zijn voeten likt.’

Toch schoot een enkeling weleens uit zijn slof. De totaal vergeten schrijver Arie B. Hiddema schreef Komrij een briefje nadat die hem bij de knieën had afgezaagd. ‘In Rusland word je als schrijver in kampen gestopt. In Nederland is het veel erger, daar word je besproken door een tweederangs droplul als Gerrit Komrij.’

Met dat briefje was Komrij, zoals te verwachten, zeer verguld. In besprekingen van zijn eigen werk werd hij inmiddels steevast geïntroduceerd als ‘de gevreesde criticus’. Niet langer werd hij uitentreuren vergeleken met Piet Paaltjens, maar nu met Lodewijk van Deyssel.’ ‘Een sprong van vijftig jaar vooruit’, merkte Komrij droogjes op.

Beeld Hilde Harshagen

‘Vergeetregister’ voor de sterretjes op de treurbuis

Zo plotseling als hij met recenseren was begonnen, zo snel hield hij er weer mee op. Na zijn beminde collega’s in de literatuur waren de televisiemakers aan de beurt. In 1976 ging Komrij een jaar lang voor een door NRC ter beschikking gestelde kleurentelevisie zitten – die hij na dat jaar weer netjes moest inleveren – en deed dagelijks verslag van wat hij zag. ‘De beste manier om ons van de tv te bevrijden is haar belachelijk te maken. We hoeven, te dien einde, haar programma’s slechts nauwkeurig te beschrijven: ze is zelf al belachelijk.’

Zachtzinnige stukjes waren het niet. Hilarisch waren ze wel. Hij liet niet na om de zinledigheid, de saaiheid, ‘de Gooise slaappil’, en de woord- en beeldvervuiling op de buis aan de kaak te stellen. ‘Hoe kan een land zo verkommerd en aan de rand van de afgrond raken, vraag ik mij af, dat het dit al jaren en jaren verdraagt en bij zich over de vloer toelaat, zonder ooit wijkcomités op te richten ter verwijdering van dergelijk omroeponkruid en dergelijk beeldbuisschuim?’

Van alle sterretjes die op de treurbuis verschenen, legde Komrij een ‘vergeetregister’ aan. Op briefjes noteerde hij hun eigenschappen. Bij de acteur Albert Mol stond er: ‘de malloot met de constante giechel’. Bij presentator Hans van Willigenburg: ‘dat aangebrande hoofd, dat altijd nét uit de Tefal tosti-knijper afkomstig lijkt’. Marco Bakker: ‘Zanger van operettesuccessen. Correct gekapt. Geboetseerd uit huishoudzeep. Niet te verwarren met Marcus Bakker, principaal van de CPN.’ Jos Brink: ‘Niet nader te omschrijven voorwerp uit de amusementswereld. Etalagepop? Lachzak? Gereviseerde paringssimulator?’

Tot ver buiten Hilversum werd schande gesproken van Komrijs treurbuiskritieken. Nog nooit had de deftige, liberale NRC zoveel woedende reacties gehad op één rubriek. Ter redactie regende het boze brieven. ‘Hooggeachte heer, dit is het misselijkste stukje dat ik ooit in uw krant aantrof’, schreef een lezer. ‘Deze Gerrit Komrij is rijp voor de psychiater. U kunt deze man niet handhaven om uw krant te bevuilen.’

Kwetsen, vond Komrij, is nodig om het leven te veraangenamen. ‘Je kunt toch nauwelijks een leven geslaagd noemen, wanneer er van begin tot eind zoete broodjes worden gebakken en men elkaar met lauwe thee overgiet?’

Na de schrijvers en televisiemakers mochten de voorgangers van de Scientologykerk zich in zijn warme belangstelling verheugen, vervolgens de beeldende kunstcritici, ‘wartaal uitkramende poldermystici’, de architecten die het land verruïneerden, ‘het sinistere tweetal Goedkoop & Efficiënt en de firma Piekfijn & Klokgaaf’. Zelfs koningin Beatrix, ‘Bolle Toet’, moest er in zijn column ‘Een en ander’ aan geloven. Niemand was veilig voor het boze oog van Gerrit Komrij.

‘Wie zich beklaagt over het spelen ‘op de man en niet op de bal’ is een slappeling’

Wat geestig is, wordt zelden serieus genomen. De sierlijke wijze waarop Komrij het wapen van zijn taal hanteerde, werd uitvoerig geprezen. Vooral door zijn vijanden – in een doorzichtige poging om wat hij zei bij voorbaat onschadelijk te maken. ‘Als ze al vinden dat ik mooi schrijf, ik die er niet mijn best voor doe en voor ’s mallemoers kont maar wat aanfröbel, met een eindje potlood op een aangewaaid A-viertje, wat moet dan in godsnaam de standaard zijn?’

Voor Komrij verhulde stijl de waarheid niet. ‘Is stijl niet dikwijls ook het apenpakje van de leugen?’, vroeg hij zichzelf af. ‘Dan zou je eerst moeten nagaan of het wel zo heel, heel wenselijk is dat mensen elkaar conform de waarheid benaderen. Dat de mensheid het zo lang met elkaar uithoudt, heeft, dunkt me, van alles te maken met het feit dat we regelmatig de waarheid uit het zicht verliezen. Dat we liegen, huichelen, poetsen.’

Of Komrij over een mooi schrijfwapen beschikte, liet hij aan anderen over.

‘Wel weet ik dat je aan domme of ongewenste of zomaar vervelende ideeën het beste een eind maakt door de drager van die ideeën neer te leggen. Wie zich beklaagt over het spelen ‘op de man en niet op de bal’ is een slappeling. Hij durft niet eens met zijn lijf – met borstkas en ruggengraat – vóór zijn gedachten te gaan staan. Hij wil wel rare dingen zeggen, als we de rare kop die ze zei er maar buiten laten.

‘Get your gun!

‘Het zijn gelukkig papieren kogels.’

‘Ik wou worden gehóórd’

In een brief van 7 november 1981 schreef Komrij aan Jeroen Brouwers dat het hem helemaal niets kon schelen of iemand hem aardig vond. Het ging hem om de literatuur, het aanzien van het land, de stand van de politiek. ‘Ik wou – ik ben ook aan eerdere grote woorden niet gebarsten, zoals je merkte, noch ervoor opgehangen – worden gehóórd. Omdat ik iets beweerde. Omdat ik niet schreef voor de kat z’n enfin.’

‘Je zegt dat je niet hebt geschreven’, schreef Brouwers terug, ‘voor de kat z’n enfin’ (gij bedoelt hier kut, meneer), terwijl je tòch het besef hebt dat je niet wordt gehoord en niet serieus wordt genomen. Ach Gerrit, dit land is zo naargeestig oppervlakkig en lui.

‘Beste Gerrit, ik heb óók gepolemiseerd en ik heb er óók niks mee bereikt. Wel heb ik er verschillende keren verschrikkelijk voor op mijn sodemieter gehad en de haat geoogst van hele volksstammen, – maar ‘iets’ bereikt? Ha, welneen. Vragen in de Kamer omdat jij de Nederlandse televisie hebt aangevallen? Gôh, Gerrit, – evenals àlle polemisten ben jij even geestig als naïef. Vragen in de Kamer worden alleen gesteld als je God beledigt, of Beatrix. Schrijven, dat is heus het allerbelachelijkste wat je doen kunt.’

‘Florence Nightingale van de Nederlandse literatuur’

Dat gevoel moet Komrij ook geregeld hebben gehad. Hij typeerde zichzelf als ‘de Florence Nightingale van de Nederlandse literatuur’. Scherts natuurlijk, maar met een bloedserieuze ondertoon en een flinke scheut verontwaardiging. Hoeveel absurde ontwikkelingen en halve of hele idioten hij gedurende zijn schrijversloopbaan ook aan de kaak stelde, het voortwoekeren van die absurde ontwikkelingen en idioten heeft hij nooit tegengehouden. Dat mag wel het doorslaggevende bewijs van zijn goedheid heten. En de tragiek van zijn bestaan.

‘Generatie op generatie’, schreef Komrij in Dit helse moeras, ‘moet de Don Quichot van de pen – de satiricus, de polemist – van voren af aan beginnen. Hij mag, zijn voorgangers die alles al eens zoveel fraaier en zoveel feller hebben gezegd indachtig, menen dat hij een weg heeft vrij gehakt door de lianen van angst, de haat, de oppervlakkigheid, de onderdanigheid en de rancune, hij mag menen dat hij, beulskappen, priestergewaden en soldatenlaarzen ten spijt, een begaanbaar pad heeft aangelegd waarop de rede vrij ademhaalt en voortschrijdt, altijd komt hij, vroeg of laat, weer de spookrijders van de geest tegen, de machtige duisterlingen die ineens voor hem opduiken en hem verpletteren, zichzelf meeslepend in de catastrofe. Einde. Wordt vervolgd. Bloed, rook en het begint opnieuw.’