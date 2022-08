De Vlaamse theatermaker Benjamin Verdonck fascineert met zijn magische schuifkast ★★★★☆

‘Down the Rabbit hole’, door Benjamin Verdonck en Mauro Pawlowski. Beeld Kurt van der Elst

De Vlaming Benjamin Verdonck ontwikkelde zijn geheel eigen, bijzondere manier van theater maken: hij bouwt grote, geavanceerde kijkdozen, die hij live op het toneel tot leven wekt door ze vanaf de linkerzijkant te bedienen met honderden touwtjes. Het publiek kan zich vergapen aan Verdoncks schuifkastenmagie en ziet tijdens de voorstelling van drie kwartier talloze beelden, vormen en kleuren voorbijkomen. Het is alsof je in een museum voor moderne kunst bent en er voor je neus abstracte schilderijen ontstaan.

Verdoncks nieuwste productie Down the Rabbit Hole wordt geopend met een citaat uit Alice in Wonderland van Lewis Carroll: ‘Down, down, down. Would the fall never come to an end?’ Daarna schuiven de luiken van het bouwwerk open en komen er vormen en kleuren voorbij, met een rode ruit in een van de hoofdrollen. Terwijl Verdonck zich inspant om aan de juiste touwtjes te trekken, staat rechts muzikant Mauro Pawlowski, voormalig lid van de Belgische band dEUS. Met zijn elektrische gitaar, toetsen en laptop creëert hij een sfeerrijke soundscape, die met alle moderne, onheilspellende klanken doet denken aan de sciencefictionfilms van regisseur Denis Villeneuve, zoals Arrival en Dune. De muziek sluit aan bij de strakke lijnen en kaders in de kijkkast, waarin het soms lijkt alsof er een ruimteschip met buitenaards leven op aarde landt.

Beeld Kurt van der Elst

Maar zo’n interpretatie is geheel voor rekening van de toeschouwer, want soms klinken er ook vogelgeluiden of een grommend dier. In de beelden die Verdonck schept kun je dan net zo makkelijk een tuin zien, of een moderne villa, of de coulissen van een theater. Maar het mysterieuze en onbestemde is ook precies wat deze mengvorm van theater en beeldende kunst fascinerend maakt.

Down the Rabbit Hole Muziektheater ★★★★☆ Door Benjamin Verdonck en Mauro Pawlowski, namens Toneelhuis. 9/8, Verkadefabriek, Den Bosch. Aldaar t/m 13/8.