De viola da gamba van Teodoro Baù doet Corelli onweerstaanbaar gonzen en knorren ★★★★

De Italiaanse gambist Teodoro Baù (30) heeft zich na zijn studie aan het grootste en bekendste oudemuziekinstituut in Bazel, de Schola Cantorum Basiliensis, opgewerkt tot een veelgeprezen en graag gezien musicus. Zijn recentste album wijdt hij, samen met klavecinist Andrea Buccarella, aan sonates van barokcomponist Arcangelo Corelli (1653-1713).

Wat Corelli’s muziek kenmerkt zijn de tegenstemmen die elkaar achterna zitten en in elkaar oplossen, akkoordenreeksen en een vast aantal delen per concert of sonate die altijd in dezelfde harmonische sferen verkeren. Oorspronkelijk voor viool, maakt het niet uit op welk instrument je Corelli speelt. Op blokfluit klinken ze ook heerlijk.

De bewerking voor viola da gamba is uitzonderlijker. Het sonore instrument geeft de Sonates voor viool en continuo een troostend karakter, zoals in de melodieuze langzame delen. Baù laat loopjes, trillers en gebroken akkoorden royaal rollen. Zijn articulatie en intonatie zijn uitmuntend. De beroemde variatiereeks La Folia tot slot, snort en gonst onweerstaanbaar.

Teodoro Baù & Andrea Buccarella

Vioolsonates van Arcangelo Corelli Klassiek ★★★★☆ Ricercar